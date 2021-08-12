Замглавы ОПУ Смирнов должен сидеть в тюрьме вместе с Чаусом, - эксперты

Андрей Смирнов Фото из открытых источников

Замглавы Офиса президента Владимира Зеленского Андрей Смирнов, который является фигурантом дела экс-судьи Чауса, пытается спастись с помощью узурпации власти. Об этом рассказал политтехнолог Владимир Шамин в сюжете телеканала "Перший Незалежний".

"Очевидно, что Смирнов, который является фигурантом дела Чауса, пытается спасти свою шкуру. Ведь по логике ему тоже могут предъявить обвинения. И не только в деле Чауса. Ведь Смирнов - "смотрящий" за судами в ОП и, используя админресурс, он лоббирует принятие судами выгодных для своего бизнеса решений... Того же Смирнова делегировали в состав рабочей группы по вопросам реформирования криминальной юстиции в Комиссии по вопросам правовой реформы. Когда коррупционера назначают проводить правовую реформу, страна обречена, ведь не видать ей справедливых судов. Мошенники во власти пытаются узурпировать власть", - отметил Шамин.

По словам журналиста Ярослава Шевчука, Андрей Смирнов фигурирует в материалах уголовного производства НАБУ как лицо, причастное к бегству Николая Чауса в Молдову.

"Андрей Смирнов помогал скандальному экс-судье Чаусу избежать правосудия и затем бежать из Украины. Детективы НАБУ установили, что Смирнов прятал Чауса в подземном паркинге ЖК в центре Киева. Сегодня Смирнов работает на высокой должности в ОП и должен сесть в тюрьму за сокрытие коррупционера... Смирнов еще в 2020 году нервничал, что свое дело против Чауса ведет НАБУ. Видимо, нынешние "гонки" между СБУ и НАБУ как раз и связаны с тем, что в деле есть много заинтересованных лиц, которые боятся за свою шкуру", - говорит Шевчук.

Эксперты также напомнили, как Андрей Смирнов, решая свои бизнес-вопросы через подконтрольные суды, освободил из СИЗО опасного преступника, криминального авторитета вора в законе по кличке "Умка". Об этом также писали в СМИ: "Зеленский ломает судебную систему через колено. По указке его чиновника, заместителя председателя Офиса президента Андрея Смирнова, который одновременно возглавляет юридическое бюро "Смирнов и партнеры", из СИЗО на свободу отпускают особо опасного преступника, вора в законе "Умку". Так, 9 июля судья Печерского суда отпустил на волю вора в законе Сергея Олейника или "Умку", как его называют в СМИ. Примечательно, что "Умку" защищал адвокат из адвокатского бюро "Смирнов и партнеры"... Люди снова увидели, что все слова Зеленского о якобы борьбу с ворами в законе - это откровенная и циничная ложь".

В сюжете "Першого Незалежного" отмечается, что Офис президента Зеленского полностью взял под контроль судей и использует их для незаконной расправы над политическими оппонентами.

"Спецслужбы, правоохранительные органы, судебная система, антикоррупционные органы - все заточено под то, чтобы найти соринку в чужом глазу, в глазу оппозиции, в глазу тех, кто имеет свое какое-то мнение, неправильно говорит, не те письма подписывает или еще что-то. В Конституции Украины отведена целая глава - не просто статья - а глава целая, кто может снимать судей, каким образом они увольняются. И кого это останавливает? Кого это остановило? Офис президента снимает судей, не пускает их на рабочее место. Про Окружной административный суд написано: нельзя его ликвидировать, не бывает такого. Это незаконное, антиконституционное действие", - говорит политический обозреватель и журналист Владимир Кацман.

В свою очередь, эксперт по вопросам Сергей Шабовта указывает, что никому из близкого окружения президента Зеленского даже при вскрытых фактах злоупотребления ничто не угрожает.

"Мы еще ни разу с вами не увидели, чтобы хоть кому-то из близкого окружения президента Зеленского даже при вскрытых фактах злоупотребления или еще что-то грозила хоть какая-то минимальная угроза. Это болезнь государства, это болезнь узурпации власти, поэтому главным корпоративным правом узурпатором является то, свой сор всегда надо прятать и его никуда не надо выносить и демонстрировать ни для кого", - отмечает Шабовта.

По мнению политического и военного эксперта Юрия Дудкина, Владимир Зеленский продолжает политику предыдущей власти и назначает "смотрящих" за судами. Но все, кто выполнял незаконные указания все равно понесут уголовную ответственность.

То, что нынешний господин Смирнов - действующий чиновник Офиса президента замешан в этом скандале - я ничуть не удивлен, абсолютно. Это продолжение той политики, когда суды выполняли роль штатных сотрудников того или иного офиса, того или иного политика, но никак не являлись независимыми органами, которые могли бы лишь лишь на основании украинского законодательства решать, выносить решения по тому или иному вопросу. Только лишь вопрос времени, как говорится: сколько веревочке не виться, а конец будет Будут привлечены к уголовной ответственности однозначно, где бы они не находились", - убежден Дудкин.

Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Василий Нимченко напомнил, как команда Зеленского шаг за шагом ломала судебную и правоохранительную систему через колено, несмотря ни на что.

Глава государства подмял под себя судебную систему, судебную ветвь власти. Это именно с подачи президента был парализована действительность Конституционного суда. У нас были созданы такие силовые структуры, как НАБУ, вы знаете, ГБР. И в этих законах о ГБР, которые мы обжаловали в Конституционном суде, президент взял на себя полномочия назначать руководителей, а что значить назначать и увольнять руководителей? Это руководить этими органами. И где здесь исполнительная власть? Президент открыто заявил, что поскольку идеология решений КСУ не вписывается в решение проведения реформ, в том числе относительно борьбы с коррупцией, "дальше я такого терпеть не буду, я сделаю все, чтобы прекратить эту деятельность". Вы можете такое представить? Мировая практика такого казуса не знает", - подчеркнул Нимченко.

Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Анатолий Бурмич уверен, что для объявления импичмента президенту Владимиру Зеленскому уже есть немало оснований.

"Те вопиющие нарушения Конституции, которые Владимир Зеленский допускал при своей работе здесь уже, в последнее время, в Украине, то, что он своими указами подписывал незаконные решения СНБО якобы, так сказать, которые якобы фактически проводил следствие и суд, - это уже повод для импичмента. Нарушение Конституции президентом, несоблюдение – это уже повод для импичмента", - отметил Бурмич.