Судебный процесс над Виктором Медведчуком остается в центре внимания крупнейших немецких СМИ

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук Фото из открытых источников

Deutsche Welle назвал решение апелляционного суда над Медведчуком политическим

Мировые СМИ продолжают обсуждать уголовное преследование в Украине председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука и, в частности, неожиданное решение Киевского апелляционного суда, который отклонил жалобу политика на продление ему меры пресечения. Так, очередной материал, посвященный этой теме, публикует крупнейшая в Германии государственная медиаплатформа Deutsche Welle.

В публикации напоминается, что 30 июля Киевский апелляционный суд оставил в силе домашний арест для народного депутата Украины Виктора Медведчука, обвиняемого в государственной измене, отклонив апелляцию оппозиционера.

"Оставить в силе наложенную Печерским судом меру домашнего ареста до 7 сентября", – говорится в решении суда. Медведчук, лидер "Оппозиционной платформы – За жизнь", отверг решение суда, назвав его "политическим", – пишет Deutsche Welle.

Также, немецкое медиа цитирует Медведчука, уточняя, что украинский оппозиционер обвинил украинские власти в попытке "заставить оппозицию замолчать" и заверил, что и дальше будет бороться, чтобы доказать свою невиновность.

Кроме того, автор публикации подчеркивает, что на преследование оппозиции украинской властью достаточно жестко отреагировали и в России.

"После ареста украинского политика Москва осудила "зачистку политического поля" в Украине и предупредила, что отреагирует "своевременно и адекватно", – сообщает Deutsche Welle.

Напомним, Офис генерального прокурора обвиняет председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука в государственной измене. 13 мая этого года лидер оппозиции был помещен под домашний арест, а 9 июля домашний арест продлили еще на два месяца. Адвокаты политика подали апелляционную жалобу на данное решение, но 30 июля Киевский апелляционный суд оставил решение Печерского суда о продлении меры пресечения без изменений.

По словам Виктора Медведчука, истинной причиной уголовного дела в отношении него является то, что на Банковой не воспринимают конструктивную критику со стороны оппозиции ‒ как от него самого, так и других членов партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".