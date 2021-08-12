"Позорище для страны": Что украинцы думают о судебной системе и судилище над Медведчуком

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук 112ua.tv

Судьи в Украине - это наемные сотрудники Офиса президента. Раньше судей выбирали, а сейчас назначают на Банковой, так что о какой независимости судебной системы может идти речь? Можно назначить еще с десяток судей, создать комиссии и наблюдательные советы, однако ничего не поменяется. Украинцы в программе "Чуємо кожного" поделились мнением о справедливости судебной системы, в том числе и по отношению к оппозиционным политикам, а также рассказали, как экономят и выживают на фоне подорожания продуктов и коммунальных услуг.

"Некоторые люди в судах справедливые, но опять же, только некоторые. Деньги решают все. Играют факты субъективности судей, их желание иметь преимущество влияния, также отсутствие общественного контроля над судебной веткой в любом формате - все это приводит к перекосам, которые мы имеем на сегодняшний день. Вот почему невозможно доверие граждан к судебной системе", - поделились мнением жители Ужгорода.

"Мы ни во что уже не верим. Вмешательство Запада отрицательно скажется на Украине. Это просто позорище, они (правительство, - ред.) сами ничего не могут решить. Наша судебная система, может, и восторжествует, но, наверное, не при нас. Дай Бог, чтобы хотя бы наши дети это почувствовали и чтобы им и внукам было хорошо", - считают жительницы Херсона.

Сейшелы или Фиджи? Lamborghini или Ferrari? Пока некоторые ломают себе голову, что из этого выбрать, 10 миллионов украинцев каждый день выбирают, какой из приемов пищи пропустить. По данным ЮНИСЕФ, каждый четвертый украинец не доедает. Безусловно, с такой статистикой мы - лидеры в Европе. За такое сомнительное первенство на оставшихся континентах можно будет посоревноваться уже осенью - когда цены на продукты и коммуналку взлетят еще выше. Украинцы рассказали, как у них получается выживать с пустыми кошельками.

"Для кого-то закончилась эпоха бедности, а для кого началась эпоха богатства. С нас уже шкуру снимают, не за что жить", - рассказала одесситка.

"В первую очередь экономят на лекарствах и на еде. Потому что тарифы все повысили, надо заплатить, а не то будет пеня или штрафы, или еще что-то. А на здоровье экономят", - считает жительница Запорожья.

"Как буду оплачивать коммуналку? Никак! А вот где брать деньги? Работы нет для людей!" - выразил мнение херсончанин.

"Я пенсионерка, пенсия маленькая, тарифы повышают, нет ничего! В магазин пошел, 100 гривен потратил, ничего не принес. А пенсия какая?" - поделилась киевлянка.

"Вот покажите мне, кто способен сейчас оплачивать коммуналку? Вот говорят, что растут долги по коммуналке, люди не платят, так они еще больше теперь не будут платить! Все отключим и будем сидеть", - считает жительница Ужгорода.