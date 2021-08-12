Погребинский: Все попытки власти вытеснить Медведчука с политической арены Украины провалились

Михаил Погребинский ZIK.UA

Последние социологические исследования показывают, что расчеты действующей власти относительно того, что уголовное преследование председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука значительно снизит рейтинг оппозиционной политсилы, не оправдались. Об этом сказал политолог Михаил Погребинский в эфире телеканала "Перший Незалежний".

Эксперт уточнил, что рейтинги основных конкурирующих партий находятся в рамках социологической погрешности.

"Рейтинг прохождения в Верховную Раду у правящей политической партии "Слуга народа" и основной оппозиционной силы, партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в границах социологической погрешности. То есть все попытки власти вытеснить эту оппозиционную партию с политической жизни Украины не удаются", – сказал политолог.

По его мнению, если бы не было политического преследования лидера ОПЗЖ и других членов партии, а также если бы власти не закрыли вещание для четырех оппозиционных телеканалов, то рейтинг Медведчука и его политсилы был бы значительно выше, чем у партии власти. При этом Погребинский считает, что после последних высказываний Президента стоит ожидать еще большего падения его популярности.

"Я думаю, что после того, что он (Зеленский. – Ред.) в последнее время наговорил, ему ожидать хоть небольших процентов на Востоке и Юге Украины невозможно, а что касается Запада, то это вряд ли существенно улучшит его электоральную ситуацию", – предположил эксперт.

Кроме того, Погребинский подчеркнул, что обвинения, предъявленные Виктору Медведчуку, не имеют под собой никаких оснований, а вот некоторые действия Президента Зеленского попадают под статью о государственной измене.

"Зеленский все делает для того, чтобы передать контроль над судебной системой в руки внешних управленцев, он уже подписал ряд законодательных изменений. И это одна из тех вещей, которая будет ему предъявлена, когда он перестанет быть Президентом – предательство политических интересов Украины. Стоило бы, чтобы кто-то ему объяснил, что именно эти вещи и являются на самом деле государственной изменой, а то, что инкриминируется Виктору Медведчуку, – это полная стопроцентная ерунда", – констатировал политолог.

Напомним, Офис генерального прокурора обвиняет председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука в государственной измене. 13 мая этого года лидер оппозиции был помещен под домашний арест, а 9 июля домашний арест продлили еще на два месяца. Адвокаты политика подали апелляционную жалобу на данное решение, но 30 июля, Киевский апелляционный суд оставил решение Печерского районного суда города Киева о продлении меры пресечения без изменений.

По словам Виктора Медведчука, истинной причиной уголовного дела в отношении него является то, что на Банковой не воспринимают конструктивную критику со стороны оппозиции ‒ как от него самого, так и других членов партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".