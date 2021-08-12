Олег Волошин: Медведчук выступал для Москвы своего рода сдерживающим фактором – не переставал убеждать Кремль в договороспособности официального Киева

Олег Волошин Фото из открытых источников

Председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук играет огромную роль в отношениях между Украиной и Российской Федерацией. Ведь именно он всегда выступал своего рода сдерживающим фактором для Москвы, человеком, который не переставал убеждать Кремль в договороспособности официального Киева ради урегулирования конфликта на Донбассе мирным путем. Об этом на телеканале "Перший Незалежний" заявил народный депутат, член фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Олег Волошин.

"Если Украина будет и дальше проводить политику "‎анти-России", как об этом написал Путин в своей статье, то одним Донбассом конфликт не ограничится. А может быть все гораздо хуже. И политиков, которые удерживали Москву от этого, сейчас становится все меньше и меньше, ‒ отметил нардеп от ОПЗЖ. ‒ Какова была роль, например, Медведчука в отношениях между Москвой и Киевом? Это человек, который все время предъявлял Москве аргументы в пользу того, что с Украиной еще можно договориться. С Украиной можно иметь дело. Потому что тех, кто считает, что украинский вопрос можно решить раз и навсегда известным образом... этих людей в Москве хватает".

По мнению парламентария, связано это с тем, что в России "воспринимают как серьезную угрозу использование украинской территории для проведения здесь учений НАТО, для отработки из нашего воздушного пространства ракетно-ядерных ударов по территории РФ, для провокаций в Черном море".

При этом Волошин уверен, что, если бы президент Украины Владимир Зеленский "пошел на форсированное выполнение Минских соглашений", он бы мог добиться больших уступок от России.

"Для России тоже Донбасс – это чемодан без ручки. Они тоже от этого устали. Они тоже бы хотели эту проблему решить. Причем правильно сказал на встрече с одним иностранным дипломатом Медведчук. "Знаете, что бы я посоветовал Зеленскому на встрече с Путиным? Сказать: "Владимир Владимирович, у нас с вами разные позиции по разным вопросам. Но в одном мы полностью солидарны. Вы многократно говорили, что Донбасс ‒ это Украина. И я считаю, что Донбасс ‒ это Украина. Давайте вместе найдем формулу, как мы обеспечим реализацию этого принципа". Уверен, что Путин бы отреагировал на это позитивно", ‒ процитировал Виктора Медведчука Олег Волошин.

Нардеп от ОПЗЖ тоже уверен, что Путин бы отреагировал на это позитивно.

"Но это будет крах для тех людей, которые много лет ненавидят Россию. Им страшно, что вдруг мы помиримся с Россией. Надо признать: в Украине есть часть общества, которая ненавидит Россию всеми фибрами души", ‒ отметил Олег Волошин.