Мулык: Альтернатива Зеленскому есть лишь одна – Медведчук, иначе – большая, страшная война

"Хочется верить, что Украина успеет сесть в "последний вагон поезда""

Президент Украины Владимир Зеленский перешел Рубикон в тот момент, когда он фактически лишил свободы председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука. Такое мнение в эфире телеканала "Перший Незалежний" озвучил политический эксперт, конфликтолог Владимир Мулык.

"Это был переломный момент, назад Зеленский уже не вернется, ему дороги назад нет", – убежден он.

Политолог согласен с мнением президента Беларуси Александра Лукашенко, который заявил на пресс-конференции, что все важные политические события, происходящие в Украине за последние годы, заказаны извне.

"Если Украина не поменяет путь своего развития на альтернативный, если будет идти и далее тем путем, который Владимир Зеленский продолжил после экс-президента Петра Порошенко, то начнется большая, страшная война. Альтернатива на сегодняшний день только одна – Виктор Медведчук. Именно поэтому власть и "наехала" на него", – считает конфликтолог.

Эксперту хочется верить, что альтернативный путь, предложенный оппозицией и председателем Политсовета ОПЗЖ Виктором Медведчуком, все же будет, и Украина успеет сесть в "последний вагон поезда".

"У нас все меньше и меньше времени, мы действительно можем потерять страну. Если бы украинская власть была субъектная, то можно было говорить о каком-то внутреннем несогласии или игре "власть – оппозиция". Но мы видим, что Зеленский является лицом, за которым стоят олигархи, а за олигархами стоят внешние заказчики. Внешний заказчик нашел исполнителя в лице Зеленского и делает все по беспределу", – подытожил Владимир Мулык.