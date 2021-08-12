Либерман заявил, что нет никаких оснований содержания Медведчука под домашним арестом

Иван Либерман Фото из открытых источников

На сегодняшний день нет как доказательств какой-либо вины председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, так и оснований считать, что он будет уклоняться от следствия, суда или оказывать на кого-то давление. Об этом в эфире телеканала "Перший Незалежний" заявил адвокат Иван Либерман.

"Прокуроры не доказали свою позицию касаемо рисков, которые могут так или иначе быть факторами против Виктора Медведчука. В данный период следствия не устанавливаются его виновность или невиновность, более того, публично. Это не может быть даже в теории. Криминально-процессуальное законодательсво четко об этом указывает, поэтому, происходящее с Медведчуком – исключительно его преследование", – убежден юрист.

Поэтому, добавил Иван Либерман, потенциально уже может быть открыт целый ряд уголовных производств по вынесению неправосудных решений в отношении Виктора Медведчука.

Также эксперт указал, что Медведчук на сегодняшний день находится в неравных условиях с другими народными депутатами Украины.

"Он – лидер оппозиции, лидер большой части украинской нации. Сегодня Медведчук находится в домашних условиях, тогда как другие депутаты отдыхают на лучших пляжах мира и смазывают свои тела самыми дорогими солнцезащитными кремами. В это время на Медведчука надет электронный браслет, от которого в 99 случаях из 100 появляются кожные болезни. Более того, браслет еще и облучает человека. Медведчук не может себе позволить крем от загара, разве что крем от заболеваний. Это равные условия? Медведчук свою жену не может отвезти в обычный магазин купить буханку хлеба", – возмущен адвокат.

Несмотря на это, продолжил Либерман, Виктор Медведчук продолжает работать.

"Однако, условия, в которых работают Медведчук и другие депутаты, несоразмерны. Вот результат неправомерных решений, принятых судьями. Хотя по тем материалам, которые предоставила сторона обвинения, абсолютно нет никаких оснований содержания Виктора Медведчука под домашним арестом. Не доказана вина на сегодняшний день, нет доказательств рисков, что он будет уклоняться от следственных действий", – подытожил Иван Либерман.