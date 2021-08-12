Илья Кива: ОГП зарегистрировал производство в отношении сотрудников СБУ, готовивших дискредитацию "Патриотов – За Жизнь"

Народный депутат Илья Кива Фото из открытых источников

Офис Генерального прокурора зарегистрировал производство по факту превышения служебных полномочий сотрудниками СБУ в Харьковской области при подготовке дискредитации Всеукраинского движения по борьбе с фашизмом "Патриоты – За Жизнь". Об этом народный депутат от "Оппозиционной плытформы - За жизнь", лидер движения Илья Кива заявил в своём Телеграм-канале.

"Сегодня, по прошествии 10 дней, ОГП зарегистрировал обращение народного депутата в отношении преступных действий отдельных сотрудников СБУ Харьковской области, которые действовали в сговоре с членами организации ""Национальный корпус". Они выкрали человека и заставили дать неправдивые показания в отношении одного из лидеров организации "Патриоты – За Жизнь" Олега Ширяева. Выкрав человек и угрожая его жизни расправой они получили показания, которые легли в основу подозрений, обысков и информационного вброса о том, что якобы организация "Патриоты – За Жизнь" ликвидирована, о том, что якобы "Патриоты – За Жизнь" нарушали закон, о том, что якобы "Патриоты – За Жизнь" вели противоправные действия"", - сказал он.

Илья Кива также указал на необходимость дополнительного контроля со стороны Государственного бюро расследований.

"Отдельно хочу поблагодарить Генпрокурора и её заместителей за их принципиальную позицию в отношении закона. Я надеюсь, что глава ГБР постарается в кратчайшие сроки не просто выделить следователя, а и проконтролировать ход расследования в отношении тех, кто несёт угрозу жизни людей", - отметил нардеп.

При этом оппозиционер подчеркнул, что все члены движения "Патриоты – За Жизнь" ведут свою деятельность в соответствии с законом.

"С полной ответственностью заявляю, что наше движение стоит на букве закона и чтит закон. Мы добьёмся справедливости и обличения тех, кто несёт угрозу гражданским лицам, кто фальсифицирует уголовные процессы, используя своё служебное положение. Мы добьёмся и проконтролируем расследование в отношении харьковских оборотней, которые пытались дискредитировать Всеукраинское антифашистское движение "Патриоты = За Жизнь". Мы готовы бороться за правду и справедливость, чего бы это нам не стоило", - подытожил Илья Кива.