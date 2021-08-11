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Пропагандой НАТО за бюджетные деньги Зе-власть навязывает всему обществу политический курс меньшинства

"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Политическая партия

"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Заявление партии

Сегодня Владимир Зеленский утвердил стратегию "коммуникации по вопросам евроатлантической интеграции". И поручил правительству за три месяца придумать план мероприятий – куда потратить бюджетные средства, чтобы заставить украинцев полюбить НАТО.

Вслед за предшественниками нынешняя власть готова выбрасывать на ветер миллионы гривен на грубую пропаганду. Из дырявого государственного бюджета щедро финансируется переписывание истории, популяризируются идеи языковой и культурной дискриминации, а теперь и продвижение темы вступления Украины в НАТО.

В худших "совковых" традициях Зе-власть хочет навязать всему обществу политический курс меньшинства. И сделать это за деньги самих же налогоплательщиков. Попутно "прикормив" разномастных "экспертов-грантоедов", иностранных партнеров и просто местных крикунов, чтобы они не ругали власть.

Зе-команда никак не может понять, что власти верят и поддерживают её инициативы только, когда в стране царит мир, растет экономика и благополучие граждан. А сегодня Украина находится в глубоком социально-экономическом кризисе. Украинцы чувствуют себя нищими и считают, что страна движется в неправильном направлении. В такой момент тратить деньги на пропаганду, которая к тому же раскалывает украинское общество – бесполезно и недопустимо.

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