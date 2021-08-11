Письмо посольству: Чешский и украинский профсоюзы работников устроили акцию под посольством Чехии (фото, видео)

Фото из открытых источников

Письмо посольству: чешский и украинский профсоюзы работников устроили акцию под посольством Чехии в Киеве. Там требовали справедливой компенсации для винничанина Богдана Огурцова, который потерял ногу на заводе "Шкода Авто".

Случай получил огласку, ведь на производстве не разрешили демонтаж конвейера, чтобы освободить ногу – следовательно, заробитчанин стал инвалидом.

Без ноги и веры в справедливость – Богдан Огурцов стал жертвой производственной травмы, которую пытаются скрыть в компании "ШкодаАвто", где тот работал в Чехии. После инцидента, парня поспешно выдворили из страны, а рекрутеры делают вид, что ничего об инвалидности не знают. Да и на заводе предпочли сохранить оборудование, а не ногу трудового мигранта из Украины.

Фото из открытых источников

Четкие требования представителям чешского посольства в Киеве во время акции в поддержку травмированного Богдана, передал председатель профсоюза "Партнер" - Вячеслав Шутко, который с недавних пор действует в сотрудничестве с чешским профсоюзом работников ZAZ. В посольстве же отметили, что об инциденте узнали днем ранее – пообещали разобраться.

Фото из открытых источников

Сотня неравнодушных присоединилась к акции. Говорят, на месте Богдана может быть любой, а поведение автозавода с мировым именем показательна – жизнь и здоровье украинских заробитчан мало кого интересует.

Подобная акция параллельно состоялась и в Чехии под стенами Украинского посольства. Представители тамошнего профсоюза по защите работников ZAZ вручили идентичное письмо с требованиями (01.02-01.08) расследовать инцидент и добиться компенсации для украинца, пострадавшего на заводе именитого автопроизводителя.

Фото из открытых источников