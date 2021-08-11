Налоговый контроль в Украине: Как будут отслеживать доходы и необоснованные расходы украинцев

Налоговые накладные начали регистрировать по новой форме Фото из открытых источников

Скоро в Украине начнут проверять тех, у кого есть незадекларированные доходы

Чиновники разрабатывают новые правила контроля доходов и расходов налогоплательщиков в Украине. Поэтому тем гражданам, кто имеет доход, что называется "теневым", придется объяснять государству источники своих поступлений. Новые правила пока не приняты и даже не прописаны в документах, но работа по их разработке в Кабмине продолжается.

Далее рассказываем о том, как власть планирует контролировать доходы украинцев и как "нарушители" вынуждены будут отвечать перед налоговой.

Ситуация с теневыми доходами в Украине

Украинская экономика давно имеет приставку "теневая". Дело в том, что с 1991-го года, то есть с тех пор, как Украина обрела независимость, граждане накапливали заработанные активы, с которых не платили налогов. И сегодня большое количество предпринимателей и наемных работников скрывают свои настоящие доходы, чтобы отдавать государству меньше налогов. В конце концов, уровень теневой экономики в Украине стал едва ли не самым высоким в Европе.

Правда, с 1 сентября 2021 года необлагаемые активы в Украине можно будет узаконить – в этом поможет налоговая амнистия. Но в таком случае украинцы окажутся между "двух огней" – с одной стороны государство гарантирует защиту активов, если их раскрыть, а с другой стороны, тем, кто не воспользуется налоговой амнистией, придется объяснять налоговой сокрытия активов.

Новости по теме: Залезут в карман каждому: Как власть закручивает налоговые гайки

Сентябрь уже на пороге, а значит, и налоговую амнистию скоро начнут. И для того, чтобы усилить контроль, в Верховной Раде прописали в закон о налоговой амнистии обязательства для кабинета министров по разработке новых методов налогового контроля.

По словам главы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, налоговая амнистия является инициативой президента. Сейчас Министерство финансов уже готовит законопроект о контроле за проведением такой амнистии, а именно о косвенных методах налогового контроля.

"С 1 сентября есть возможность воспользоваться амнистией и быть абсолютно чистым перед налоговой и спокойным за то, что если тебя спросят во время любой будущей покупки, откуда у тебя деньги – ты всегда можешь показать налоговую декларацию", – отметил Гетманцев.

Чиновник также заявил, что авторы законопроекта о налоговой амнистии пользовались примером Аргентины, которая вывела из тени $117 млрд, и Индонезии, которая вывела более $350 млрд. Амнистии в этих странах проводились тогда, когда ее планируют и в Украине – перед запуском автоматического международного обмена налоговой информацией.

Новости по теме: Гетманцев: Кабмин планирует ввести налог на необоснованные расходы украинцев

Как именно хотят контролировать доходы украинцев?

15 июня Верховная Рада Украины поддержала президентский законопроект № 5153, вступивший в силу 21 июля. Документом вводится одноразовое декларирование активов физических лиц для легализации своих доходов, которые были приобретены до 1 января этого года, но с которых не были уплачены налоги.

Налоговая амнистия позволит гражданам, которые уклонялись от уплаты налогов, открыть свои истинные доходы и доходы, избежав при этом наказания путем декларирования активов.

Документ предусматривает в период с 1 сентября 2021 года до 1 сентября 2022 года провести добровольное одноразовое декларирование активов физических лиц (эта дата связана с началом работы Бюро экономической безопасности). Иначе говоря, государство не будет вводить новых налогов на покупки, а реализует косвенный контроль за доходами и расходами. А доплатить нужно будет только за расходы, по которым плательщик не сможет подтвердить происхождение. Если человек не имеет теневых доходов или уже воспользовался налоговой амнистией, то ему не придется в будущем ничего доплачивать.

К "пакету" косвенных методов контроля со стороны налоговой будет относиться любой способ определения достатка украинцев, за исключением того, что они официально указывают сами. Это может быть:

отслеживание крупных покупок (на сумму, которая значительно отличается от официально дохода);

обязательство продавцов указывать о крупных покупках своих покупателей;

оценка имущественного состояния (жилье, автомобили и тому подобное);

обязательства банков сообщать о своих клиентах, у которых переводы по счету значительно превышают подтвержденный доход.

Проверка со стороны налоговой может быть выборочной, как, к примеру, в США, – проверяют любого из налогоплательщиков. Если контролирующие органы заподозрят, что гражданин не уплатил налоги с какого-то из своих доходов, ему придется доказывать свою правоту самостоятельно. То есть не налоговая доказывает виновность лица, а лицо доказывает, что не виновно.

Новости по теме: Доротич: В Украине должны оставить упрощенную систему налогообложения без использования кассовых аппаратов

Как быть с незадекларированными доходами

С 1 сентября текущего года все активы, которые были приобретены или накоплены за счет заработка в "тени", можно будет легализовать. К примеру, наличные средства можно разместить на специальном счете, заплатить с них 5% налога и пользоваться ими полностью законно.

Кроме, 5%-го одноразового сбора в отношении активов, размещенных на счетах украинских банков, украинцам придется платить еще несколько видов налогов, как: 9% для активов, размещенных за рубежом; 2,5% относительно стоимости гособлигаций, приобретенных в период с 1 января 2021 года по 20 июня 2022 года. При этом декларантами не могут быть лица, которые с 1 января 2010 года занимали государственные должности высшего ранга или были народными депутатами Верховной Рады Украины.

К тому же нужно будет легализовать так называемый "серый" источник дохода. Это в будущем позволит лицу защититься от всех возможных налоговых проверок. Позже финансовый мониторинг обещают усилить – незадекларированные состояния будут контролироваться не только налоговиками, но и украинскими банками. В конце концов, те, кто получает зарплату в тени, не смогут распоряжаться такими деньгами.

Новости по теме: В Украине могут ввести новый налог для граждан

*************

Президентская инициатива по налоговому контролю действительно имеет определенные перспективы и предусматривает, что по результатам 2022 года государство будет знать обо всех доходах украинских налоговых резидентов, которые находятся за рубежом.

Однако пока еще трудно представить, как будут работать на практике все эти инструменты и рычаги воздействия. Неужели украинцы дружно достанут деньги, которые хранили годами, и положат их на счет, раскрыв точную сумму, да еще и добровольно уплатят налог?