Кузьмин о реакции украинских властей на действия Путина: Неужели они не понимают, чем это все может закончиться?

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Первый месседж Путина украинской власти был по поводу Майдана. Никто его не понял. Второй месседж - Крым. Опять не дошло.

Третий - Донбасс. Мимо.

"Турецкий поток". Пофиг.

"Северный поток-2". Аналогично.

Увеличение цены на газ. До лампочки.

Иск к Украине в ЕСПЧ... Заявление в ООН... Статья об Украине... Обвинение в незаконном преследовании Медведчука...

А наши в ответ: кому не нравится - валите жить в Россию...

Как думаете, они действительно не понимают, чем все это может закончиться? И даже после слов Путина о том, что Украина при выходе из СССР незаконно отхватила чужие территории с многомиллионным населением?

Ренат Кузьмин