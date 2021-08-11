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Кузьмин о реакции украинских властей на действия Путина: Неужели они не понимают, чем это все может закончиться?

Ренат Кузьмин
Ренат Кузьмин

Украинский юрист и политик, бывший заместитель секретаря СНБО Украины, народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь"

Фото из открытых источников

Оригинал размещен на странице Рената Кузьмина в Facebook.

Первый месседж Путина украинской власти был по поводу Майдана. Никто его не понял. Второй месседж - Крым. Опять не дошло.
 
Третий - Донбасс. Мимо.
 
"Турецкий поток". Пофиг.
 
"Северный поток-2". Аналогично.
 
Увеличение цены на газ. До лампочки.
 
Иск к Украине в ЕСПЧ... Заявление в ООН... Статья об Украине... Обвинение в незаконном преследовании Медведчука...
 
А наши в ответ: кому не нравится - валите жить в Россию...
 
Как думаете, они действительно не понимают, чем все это может закончиться? И даже после слов Путина о том, что Украина при выходе из СССР незаконно отхватила чужие территории с многомиллионным населением?
 
Ренат Кузьмин
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