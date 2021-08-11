Кузьмин о реакции украинских властей на действия Путина: Неужели они не понимают, чем это все может закончиться?
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Первый месседж Путина украинской власти был по поводу Майдана. Никто его не понял. Второй месседж - Крым. Опять не дошло.
Третий - Донбасс. Мимо.
"Турецкий поток". Пофиг.
"Северный поток-2". Аналогично.
Увеличение цены на газ. До лампочки.
Иск к Украине в ЕСПЧ... Заявление в ООН... Статья об Украине... Обвинение в незаконном преследовании Медведчука...
А наши в ответ: кому не нравится - валите жить в Россию...
Как думаете, они действительно не понимают, чем все это может закончиться? И даже после слов Путина о том, что Украина при выходе из СССР незаконно отхватила чужие территории с многомиллионным населением?
Ренат Кузьмин