Обновление процедуры выплат субсидий: Как украинцы смогут получить госпомощь

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Вскоре в Украине будут начислять субсидию на пониженные социальные нормативы

Этой осенью украинцы столкнутся с традиционным ростом стоимости жилищно-коммунальных услуг. Следовательно, получение от государства денежной помощи на покрытие расходов на "коммуналку" будет гораздо актуальнее, чем, скажем, летом. Именно перед началом сезона активных обращений украинцев за субсидией Кабинет министров обновил правила предоставления социальной помощи – они будут действовать уже с октября.

Далее рассказываем, что изменилось в правилах и условиях получения социальной помощи на грядущий отопительный сезон.

Новые нормативы назначения субсидий

В августе чиновники новым постановлением отменили правило, введенное весной 2020 года, касающееся роста на 50% социальных нормативов на жилищно-коммунальные услуги при назначении субсидий. Такая норма останется актуальной с 1 октября исключительно в случае внедрения в том или ином регионе Украины красного эпидемиологического уровня.

Кроме этого, согласно с новым постановлением Кабмина, субсидии на "коммуналку", назначаются в случае покупки квартиры или жилого дома в течение шести месяцев после продажи другой квартиры (дома), которые были единственным жилым помещением в собственности лица, на основании подтверждающих документов.

Также будет отменена норма о том, что субсидию могут назначить в случае, если зарплата составляет менее 50% средней зарплаты по Киеву и менее 20% в областных центрах и городах областного значения.

К тому же постановлением была исключена норма о наличии мобильного телефона у лиц, которые являются претендентами на получение жилищной субсидии. Дело в том, что с 1 мая 2021 года субсидию предоставляют исключительно в наличной форме.

Кого могут лишить субсидии

В начислении государственной финансовой помощи для оплаты коммунальных услуг лицам:

владеющим квартирой, площадь которой превышает 130 квадратных метров;

владеющим домом, площадь которого составляет более 230 квадратных метров;

имеющим счет в банке более чем на 100 тысяч гривен;

имеющим автомобиль возрастом менее пяти лет;

приобретшим в течение последнего года квартиру или автомобиль.

К тому же социальную помощь не назначат тем потребителям, которые успели накопить задолженности за жилищно-коммунальные услуги, а также тем, кто не подал новый пакет документов для переназначения социальной помощи.

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Так, с 1 мая до 1 октября 2021 года получатели субсидий должны предоставить новые данные, учитывая такие причины назначения субсидии: а) предоставлялся в безналичной форме; б) по месту фактического проживания (арендаторы жилья, внутренне перемещенные лица); в) без учета отдельных лиц из числа зарегистрированных в жилом помещении, не проживают по месту регистрации.

Как проверят получателей субсидий

Чиновники имеют целью проверить, обоснованно ли украинцы, являющиеся субсидиантами, получают социальную помощь. Иначе говоря, не вводят ли они в заблуждение государство, имея на самом деле большие доходы, чем отмечают при оформлении субсидии.

Министр социальной политики Марина Лазебная сообщила, что осенью в Украине заработает единая информационная система для получателей субсидий и социальных выплат. Это упростит оформление государственной помощи для граждан и поможет быстрее проверять претендентов на получение субсидии.

"В системе будет собрана вся информация: чем занимается субсидиант, какую имеет прибыль, стаж. Информация поможет правильно формировать бюджет для выплат помощи и оказывать тем, кто действительно в ней нуждается",- подчеркнула министр.

Кроме этого, в Министерстве соцполитики сообщили, что с начала 2022 года уполномоченные лица (специалисты Минфистерства) будут проводить инспекции в помещениях тех граждан, которые претендуют на бюджетные деньги или уже их получают.

В проекте соответствующего постановления Кабину говорится о том, что с целью определения правдивости сведений, которые влияют на установление права на получение социальной поддержки и определение ее размера, представители Минсоца могут посещать вместе с представителем территориальной общины получателей социальной поддержки по месту жительства. А в случае препятствования субсидиантами посещению уполномоченных лиц их квартиры субсидию предоставлять прекратят.