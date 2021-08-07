Дело Медведчука: "Это даже не телефонное право"

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук во время судебного заседания 112ua.tv

Преследование лидера украинской оппозиции Виктора Медведчука носит чисто политический характер и с законностью имеет очень мало общего, последствия для нынешней власти могут быть серьёзными, считают эксперты.

Представители националистических организаций провели в среду, 4 августа, акцию у здания офиса партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) в Киеве с требованием запретить эту политсилу. Участники акции заявляли, в частности, что представители ОПЗЖ будто бы могут быть причастны к гибели руководителя "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова и обещали протестовать до тех пор, пока ОПЗЖ не будет запрещена, передает "Украина.ру".

В заявлении партии эти действия национал-радикалов названы "акцией устрашения и давления на единственную в стране политическую силу, которая борется со всеми проявлениями нацизма и фашизма в Украине". Указывается также, что "такая реакция национал-радикалов стала возможной исключительно при пособничестве власти — лично президента Зеленского и его карманной правоохранительной системы, в частности, СБУ, которая проводит системные репрессии в отношении партии "Оппозиционная платформа — За жизнь".

В заявлении ОПЗЖ также говорится о том, что акция радикалов — это месть СБУ за свидетеля, которого партия взяла под защиту и которого "карательная система СБУ пыталась запугать и, не исключено, даже уничтожить".

Вполне возможно, что события у офиса ОПЗЖ являются проявлением своеобразной реакции власти на ситуацию вокруг "дела Медведчука", отметил в беседе с корреспондентом издания "Украина.ру" источник, близкий к партии.

Глава Политсовета партии ОПЗЖ Виктор Медведчук с 13 мая находится под круглосуточным домашним арестом, ему предъявлено подозрение в госизмене, расхищении национальных ресурсов в Крыму и в "посягательстве на нарушение обычаев войны".

Политик все эти обвинения отвергает. В середине июня он обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на "незаконные действия украинской власти". Суд открыл производство по жалобе политика.

Депутат Верховной Рады от ОПЗЖ Ренат Кузьмин считает, что дело может быть рассмотрено ЕСПЧ в приоритетном порядке, последствия для украинской власти будут серьёзные, возможен даже импичмент…