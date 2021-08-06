Станут умирать не от короны, а от долгов: Украинцы рассказали, как ощутили на себе конец "эпохи бедности"

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Эпоха бедности в Украине закончилась еще в 2019-м - но не для всех. По подсчетам главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, только тарифы на газ при каденции Владимира Зеленского выросли на 70%. И они будут расти и дальше, власть цинично об этом предупреждает.

Счета за коммуналку в мае этого года оказались в два раза выше, чем в мае 2019-го. Вместо экономики у нас стабильно растут долги. При этом правительство еще и издевательски каждый месяц переносит повышение тарифов на электроэнергию. Сейчас "покращення" анонсируют на сентябрь. Но такого ли конца эпохи бедности ожидали украинцы от президента Зеленского и "слуг народа"? Своим мнением граждане поделились в программе "Чуємо кожного".

"Эпоха бедности закончилась - началась эпоха нищеты", - отметил днепровчанин.

"Эпоха бедности будет лет 20 еще", - считает киевлянин.

"У нас бедность возросла, Зеленский вообще довел нас до крайности", - заявила жительница Киева.

"Не заканчивается потому, что под поднятие тех же зарплат поднимаются и все тарифы, а для пенсионеров ну как бы вообще будет трагедия", - объяснила другая киевлянка.

"Не хотелось бы, чтобы такие цены были на коммуналку, потому что ну вот я пенсионерка, мне например не хватает", - рассказала харьковчанка.

"Конечно это ничем не оправдано, вряд ли это какая-то экономическая целесообразность. Проблема в том, что все эти компании, что по поставкам электроэнергии, воды, что по газу, они все частные, и они делают, что хотят, а государство кинуло нас на произвол этих частных компаний и вмешиваться в это совершенно не хочет", - поделилась мнением одесситка.

"Не знаю, что сделают теперь осенью, что будет. Позамерзаем. Они будут теперь вывозить [умерших] не от коронавируса, а от того, что люди померзли", - сказала жительница Ужгорода.