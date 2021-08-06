РоссСМИ: Украинцы считают суд над Медведчуком попыткой отвлечь внимание от проблем в экономике

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук во время брифинга 20.07.21 112ua.tv

В Украине все большую популярность набирают оппозиционные силы, которые представляют серьезную конкуренцию власти. Как сообщает телеканал "Россия 24", это данные социологического опроса украинских и бельгийских исследователей центра BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгия) на протяжении 30 июля - 2 августа 2021 года. Опрос проводил международный исследовательский центр с 30 июля по 2 августа. Участвовали более 2 тысяч респондентов.

Согласно опросу, партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" вышла на второе место с 19,1 процента, уступив президентской партии "Слуга народа" всего 2 процента – это даже меньше статистической погрешности.

Если бы выборы в Верховную раду проходили в это воскресенье, в парламент прошли бы, помимо ОПЗЖ и партии Зеленского, еще две политические силы. На третьей позиции остановилась "Европейская солидарность" Порошенко (18,5 процента) и не дотянула до 13 процентов "Батькивщина".

Спросили у респондентов и об отношении к судебному преследованию главы политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука. Его обвинили в государственной измене. Большинство – более 40 процентов – видят в этом попытку отвлечь внимание избирателей от проблем в экономике. Почти 60 процентов опрошенных считают политика невиновным. Более того, процесс только повысит его рейтинг, уверены 70 с лишним процентов респондентов. У 37 процентов опрошенных в ходе процесса уже улучшилось отношение к политику.