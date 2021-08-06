Геннадий Москаль считает, что записи телефонных разговоров не могут быть доказательствами вины Медведчука

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук во время брифинга 20.07.21 112ua.tv

Война Президента Украины Владимира Зеленского с оппозицией и лично председателем Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком закончится победой лидера ОПЗЖ. Такое мнение высказал в эфире телеканала "Перший Незалежний" генерал-лейтенант МВД, бывший народный депутат Украины Геннадий Москаль.

Политик уверен, что решение ЕСПЧ будет в пользу Медведчука.

"Решение Европейского суда по правам человека будет в пользу Медведчука. Это я оцениваю по действиям власти, которая делала глупости. Все процессы в Верховном суде приостановились, имею в виду по "112 Украина", по ZIK, по "Первому независимому", по NewsOne. СНБО говорит, что они тут ни при чем, им предоставила Служба безопасности. Служба безопасности, когда ее вызывают в Верховный суд, говорит, что у них все в тайне", – сказал Геннадий Москаль.

Также он отметил, что следствие так и не смогло найти доказательства не только по обвинению Медведчука в государственной измене, а и по другим громким делам.

"Не имея никакой доказательной базы, они блокируют работу Верховного суда. Также никаких доказательств они не нашли государственной измены в действиях Медведчука. Сняли руководителя департамента защиты информационной политики. Перед Зеленским они написали, что разоблачили агентов Кремля, а когда пришлось нести в суд, то оказалось, что абсолютно ничего нет", – считает Москаль.

По его мнению, не являются доказательством вины и пленки с телефонными переговорами якобы Медведчука.

"Даже Печерский суд не принял это во внимание, так как телефонный разговор, согласно действующему Уголовно-процессуальному кодексу может быть допустимым доказательством, если есть постановление суда о прослушивании Медведчука или кого-то другого. Таких постановлений не предоставили суду. Надо провести экспертизу и голоса Медведчука, и голоса того, с кем он говорил", – аргументирует генерал-лейтенант МВД, подчеркивая, что экспертизу должно проводить министерство юстиции, а не СБУ.

В заключение, отвечая на вопрос, чем, по его мнению, закончится борьба Зеленского против Медведчука, Геннадий Москаль констатировал – победой Медведчука.

Напомним, Офис генерального прокурора обвиняет председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука в государственной измене. 13 мая этого года лидер оппозиции был помещен под домашний арест, а 9 июля домашний арест продлили еще на два месяца. Адвокаты политика подали апелляционную жалобу на данное решение, но 30 июля, Киевский апелляционный суд оставил решение Печерского суда о продлении меры пресечения без изменений.

Комментируя решение апелляционного суда, Виктор Медведчук подчеркнул, что суд проигнорировал тот факт, что такие тяжкие обвинения, как обвинение в государственной измене, должны иметь железную доказательную базу.