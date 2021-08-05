Марчевский: В Харькове задержали ключевых членов "Нацкорпуса" по подозрению в рэкете

Артем Марчевский "Оппозиционная платформа - За жизнь"

В Харькове задержали ключевых членов "Нацкорпуса" по подозрению в рэкете. По данным спецслужб, фигуранты "зарабатывали" с предпринимателей до 1 млн грн ежемесячно.

СБУ провела около 50 обысков по месту жительства фигурантов и в офисах организации, обнаружив там оружие и боеприпасы. Об этом заявил руководитель Молодежного крыла ОПЗЖ Артём Марчевский, передает пресс-служба организации.

"Ситуация с неонацистами в Украине достигла предела, поэтому пора спецслужбам выполнять свою работу. Надеюсь, что такие новости будут повседневными. Пора заканчивать эту вакханалию со вседозволенностью. Именно эти фигуранты преследовали людей за инакомыслие. Пора прекращать этот террор, я надеюсь, что все задержанные понесут ответственность строго по закону", — заявил Марчевский.