День святого Михаила: История, легенды и приметы этого дня

Архангел Михаил Vsviti

На праздник Михаила верующие накрывают богатые столы и приглашают гостей – чтобы следующий год был богатым. Девушки пытаются привлечь счастливую судьбу. С праздником связано много легенд и примет

Православные верующие ежегодно 21 ноября отмечают День святого Михаила. Этот праздник имеет еще одно название – Собор святого архистратига Михаила и всех Небесных Сил.

Рассказываем подробнее, к какому событию приурочен праздник, о легендах и традициях этого дня.

История праздника

День называется собором потому, что церковь чтит собор всех высших сил с архангелом Михаилом, а также собор людей на земле, которые эти силы прославляют.

Еще во времена Киевской Руси в Украине чтили святого Михаила. Его считали покровителем князей, которые изображали архангела на гербах Киева. Традицию чествования впоследствии переняли и казаки во времена гетманщины. Они считали святого Михаила олицетворением справедливости, победы добра над злом, борьбы за правду.

Легенды Дня святого Михаила

Михаила считают покровителем душ умерших, что переносит их из мира живых на небо. Люди верят, что он, вооруженный мечом, охраняет врата рая. Именно Михаил на Страшном суде призовет трубным гласом мертвых из могил, будет взвешивать души грешников, оценивать их добрые и злые поступки и молиться Господу о прощении.

Существует множество легенд о том, как архангел боролся со злыми силами, помогал в борьбе другим и устанавливал справедливость.

Существует древнее предание о черте, который пытался скрыться от архистратига Михаила. Чтобы спастись, черт начал называть предметы, за которыми Михаил не достал бы его. Среди возможных вариантов он называл даже человека, но архистратиг Михаил сказал, что в этом случае человека он убьет и даст ему царство небесное, а черту все равно — не до шуток.

Так черт перечислил все предметы, за которыми мог бы спрятаться, чтобы Бог его не достал, а о кусте орешника забыл. Поэтому охотники советуют во время бури в лесу прятаться под орешником, поскольку там гром не убьет.

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По другой легенде – однажды обычный охотник случайно убил в лесу черта. Ему явился святой Михаил и предложил исполнить любое желание охотника. Тот пожелал обменяться со святым Михаилом ружьями. Немного поколебавшись, Михаил согласился на такой обмен. Однако святой поставил одно условие: если охотник передумает и захочет обменяться ружьями обратно, то должен прийти на то самое место.

И стало этому охотнику очень везти на охоте. Только каждый раз, как он из этого ружья стрелял, такой гром над землей звучал, что люди пугались. Вот владелец ружья наконец решил избавиться от магического подарка, чтобы беду не накликать на свою голову. Пошел на указанное место и обменялся ружьями со святым Михаилом обратно. Но и прежнее его старенькое ружье теперь тоже приобрело волшебные свойства. И охотничья удача не покидала его уже никогда.

Разрешение и запрет на работы

В этот день не стоит рубить топором, резать ножом или ткать, чтобы Михаил не обиделся. Нельзя в этот день браться за тяжелую работу. Правда, есть и исключения. Например, если человек работает не по своей воле или тяжелая работа нужна, чтобы сделать доброе дело.

Категорически запрещается убирать в доме - это большой праздник, а значит проводить его в будничных делах грех. Однако, этот запрет не касается приготовления пищи к праздничному столу.

Еще в этот день не следует обманывать и делать кому-то вред. Ведь архангел Михаил – это борец за правду и добро, а значит это неуважение к нему.

Также в этот день не стоит отказывать в помощи нуждающимся. На Михайлов день нужно сходить в церковь, поставить свечку. Если нет на это времени, стоит прочесть небольшую молитву Архангелу Михаилу, искренне поблагодарить и, если нужно, обратиться за помощью.

Традиции празднования Дня святого Михаила

Этот день отмечается за неделю до начала Филипповского или Рождественского поста. Поэтому наши предки верили, что чем больше гостей будет в доме в этот день, тем богаче будет жить семья в следующем году.

Обязательное блюдо этого дня – холодец из говядины или свинины. Мужчины первыми садились за стол и снимали пробу, первый кусок давали дорогому гостю, который сидел в углу у иконы Михаила.

Готовили чай из семи трав, к нему приносили пироги, в одном из которых запекали монетку. Если она попадется девушке, которая еще не замужем, то в ближайшее время она найдет вторую половинку, женщине это предвещало беременность, парню холостому – удачу, а мужчине – богатство.

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В этот день накрывали стол домовому с кашей из гречки с маслом, и куском пирога. Ставили его на ночь возле иконы архангела Михаила.

Деткам давали мед в этот день, который намазывали на хлеб или пироги с фруктами, чтобы привлечь счастье и здоровье. Угощали сначала мальчиков, а потом девочек.

Девушки, которые долго не могли выйти замуж, обязательно в этот день просили помощи у архангела Михаила, неся к его иконе подношения. Подношением был пирог, испеченный своими руками, из муки, купленной в женский день - среду, пятницу или субботу. Вскоре в ее жизни появлялся молодой человек.

Приметы праздника

В этот день по приметам наши предки предсказывали погоду. Существует поверье , если на Михаила выпадает первый густой снег, потому что Михаил приехал на своем белом коне.

Считается, если снег будет мокрым, то будущий урожай будет хорошим.

Появление густых туманов - такая погода будет до 19 декабря (день Святого Николая).

Ясная ночь предвещает снежную и красивую зиму.

Дождь на Михаила – хорошая и сухая весна.

На Михаила ветер с полудня – будет тепло до середины декабря.

Если на Михаила небо хмурое, а на ветках иней – будет хороший урожай.

Пасмурный день на Михаила и иней на деревьях предвещают хороший урожай.

Как на Михаила ветер с полудня, то будет тепло и до половины декабря.

О других религиозных праздниках, которые украинцы отмечают в ноябре, можно узнать по ссылке.