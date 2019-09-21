Рождество Богородицы: История праздника, мировые традиции и запреты

21 сентября православные христиане празднуют Рождество Пресвятой Богородицы в честь Божией Матери Девы Марии – праведницы и защитницы всех людей. Это радостный и светлый праздник, а потому этот день ни в коем случае не стоит проводить в скорби. В этот день христиане всего мира празднуют Рождество Пресвятой Девы Марии, прося ее заступничества во всех жизненных делах. По сути это – День рождения Божией Матери, древний Богородичный праздник, так называемая "Вторая Пречистая". Однако никто точно не знает, когда именно он появился и кто первым начал отмечать этот день.

История праздника Рождения Богородицы

Рождество Пресвятой Богородицы христиане начали отмечать только в V веке. Через двести лет праздник Рождества Богородицы перешел с Востока на Запад – к колыбели культуры – Рим, а оттуда распространился по миру. Об этом светлом празднике писали святители Иоанн Златоуст, Епифан и Августин, также о нем рассказывает красивая легенда, задокументированная в священном писании.

У супругов Иоакима и Анны из Назарета, проживших вместе много десятков лет, не было детей. Они не могли смириться с тем, что умрут бездетными, и каждый день молились Богу, прося о детях. В большой праздник Иоаким принес в Иерусалимский храм дары Богу. Однако, первосвященник отказался принимать их из-за бездетности супругов, мол, бездетные пары неблагословенны Богом и их дары в храме не угодны.

"Даже у птиц есть дети, а у нас такого счастья в старости нет", - подумала Анна, сидя в саду и глядя на небо сквозь сплетенные ветви лаврового дерева. Слезы застилали ей глаза, и она не сразу увидела, что перед ней из ниоткуда появился ангел и сказал, что она родит дочь, благословенную, выше всех. "Через Нее получат благословение Божие и все земные народы. Через Нее будет дано всем людям Спасение. Имя ей будет Мария", - сказал ангел и исчез.

В ту же минуту увидел ангела Иоаким, который в отчаянии бродил по полю. Он услышал ангельское: "Бог подарит тебе свою благодать. Анна родит дочь, которая будет радостью для всего мира". Иоаким несказанно обрадовался, хотя и удивился, поблагодарил Бога, помолился и отправился домой. А через девять месяцев у них с Анной родилась дочь Мария. Так, в день ее рождения – 21 сентября – стал Рождеством Пресвятой Богородицы.

Как рассказывает легенда, в тот день радовались небо и земля. По случаю рождения дочери Иоаким принес Богу большие дары, получил благословение первосвященника и устроил дома шумный праздник в честь Бога, который даровал пожилой паре счастье быть родителями.

Празднование в дохристианские времена

Осенний праздник существовал еще до популяризации христианства в мире. 21 сентября было днем, когда люди почитали природу и собранный урожай. Пекли караваи, варили кисель. Хлеб отдавали домашним животным, а кисель делили между собой. Молодые девушки с цветочными венками на головах и парни водили хороводы возле озер и рек.

Как правильно праздновать Рождество Богородицы

Праздник должен быть радостным и веселым, поэтому семье нужно собраться вместе и пойти в церковь на богослужение. В этот день не стоит держать пост – после молитв в храме дома за круглым столом устраивают семейные праздничные обеды.

Интересно, что Рождество Богородицы определенным образом касается каждой женщины – это праздник считается женским, когда женщину поздравляют как продолжательницу рода.

Женщины, у которых еще нет детей, заказывают службу в церкви и приглашают на обед бедных людей, таким образом прося у Бога благословения.

Также в этот день беременные женщины молятся Богородице, прося здоровья и счастливой судьбы для своих малышей.

Чтобы оставаться красивой всю жизнь, женщины до восхода солнца шли на реку или озеро и умывались водой. Считается, что так красота не увянет до самой старости. А чтобы дети всегда были здоровыми и оживленными, родители обливали их водой на пороге дома.

Считается, что свадьба, произведенная 21 сентября, станет началом счастливой и долгой супружеской жизни.

Чего нельзя делать на Рождество Богородицы

В праздник Рождества Богородицы не берутся за тяжелую работу, не убирают, не чинят ничего в доме, не ссорятся, не злятся и прощают обиды.

Считается, что в праздник негативные мысли и планы втрое возвращаются тому, кто думает плохо.

Запрещается выбрасывать остатки праздничного ужина в этот день. Их нужно отдать беднякам или угостить животных.

Как отмечают Рождество Богородицы в мире

Интересно, что Дева Мария является не только покровительницей людей, которая, родив Христа, сделала первый шаг к вечному спасению человечества, а еще и – покровительницей сельского хозяйства.

Так, в Испании христиане освящают в церкви фрукты. А во Франции этот праздник еще называют "Богоматерью винограда". После освящения винограда в церкви несколько гроздей дарят Марии, символически прикрепляя их к ладоням статуи Марии. На Гоа праздник Рождества Богородицы является главным семейным праздником, и в то же время фестивалем благодарности, когда благословляют новый урожай.

Народные приметы на Рождество Пресвятой Богородицы

Религиозные традиции тесно переплетаются с приметами народного календаря и "поведением" погоды. Согласно народным традициям осенью приходят Три Пречистые. Успение – 28 августа – это успение Пресвятой Богородицы, Вторая Пречистая – 21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы, Третья Пречистая – 14 октября – Покров Пресвятой Богородицы.

В народе говорят: "Первая Пречистая рожь засевает, вторая – дождем поливает, а третья – снегом покрывает". Так, считается, что именно 21 сентября наступает осень.

Так вот, если на Рождество Богородицы погода солнечная и безоблачная, осень будет теплой и ясной, без осадков. Однако если небо облачное, то осень будет холодной и дождливой.

Если девушкам хочется выйти замуж, то нужно встать рано. Говорят, если девушка умоется чистой водой до восхода солнца, то в этом году ее обязательно посватают.

Чтобы болезни и "злые глаза" не оказали на вас влияния, 21 сентября нужно сжечь старую одежду и обувь.

Если утром 21 сентября идет дождь, то дожди придут затяжные – на 40 дней, а зима будет холодной.

Если же яркое утреннее солнце сушит росу на траве, снега зимой будет мало.