Юрий Загородний: КСУ отказался приводить к присяге назначенных Зеленским судей, потому что президент нарушил Конституцию

Юрий Загородний Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Флеш-интервью народного депутата Украины, фракция ОПЗЖ, Юрия Загороднего для телеканала UkrLive

Сегодня президент в Раде говорил о судебной реформе. Как вы считаете, все ли так хорошо, как говорит президент?

Он сказал, по отношению к судебной реформы он не доволен. А теперь давайте подумаем и разберем, что имел в виду президент Украины. Президент Украины, я хочу ему напомнить, что он является гарантом Конституции и полномочия президента четко прописаны в статьи 106-й Конституции Украины, в этой статье нет ничего относительно того, как президент должен влиять или не влиять на работу судебных органов Украины. Согласно Конституции Украины, полномочия судебной системы четко прописаны в статьях 124-131 и относительно высших руководящих органов в судебной системе Украины, и в отношении назначения и увольнения судей Украины четко выписаны полномочия Высшей квалификационной комиссии судей и Высшего совета правосудия. Мы с вами знаем, что судебная реформа, которую проводит действующая украинская власть президента Зеленского, она основывается на том, чтобы создать этический совет, который должен заниматься выводами относительно того, соответствуют ли кандидаты на должность судей будущей должности и работы судьей, не соответствуют. Мы с вами знаем, что эта этический совет состоит из иностранцев и граждан Украины в одинаковом количестве, но если вопрос не решается, то решающий голос принадлежит представителю иностранцев в этой этическом совете. Если только в этом суть реформы, это не реформа, а подчинение судебной системы Украины внешнем руководству. Реформа имеет целью, чтобы создать надлежащие условия для работы судей в Украине. И начинается она с вопроса заработной платы, а потом мы будем говорить о том, как изменить работу высших учебных заведений, которые готовят специалистов. Вот это системная работа. Если же просто подчинить внешнему правлению, то это не реформа, это сдача национальных интересов Украины.

Конституционный суд отказался привести к присяге двух судей, назначенных президентом, оцените пожалуйста подобную ситуацию.

Мы снова обращаемся к Конституции Украины, тем более, когда мы говорим о Конституционном суде, потому что все четко выписано в Конституции. Полномочия Конституционного суда это статьи 147-151. Конституционный суд принимает все решения и выводы относительно действия власти на их соответствие Конституции, речь об указах президента и Кабинета министров, а также законы, которые принимает Верховная Рада. Президент Украины за два с половиной года своей деятельности нарушил очень много статей Конституции. Это и статьи 13-14, которые говорят про землю, что земля - это собственность украинского народа и без разрешения украинского народа нельзя проводить любые действия с украинской землей, а нарушил для того, чтобы определиться, что дальше делать. Я имею в виду открывать рынок земли или не открывать. Президент пренебрег статьями 13-14, и "слуги народа" по инициативе президента приняли закон об открытии рынка земли. Хотя в предвыборной программе "Слуги народа" вообще слова "земля" нет, а у президента Украины написано "сформировать прозрачный рынок земли". А тот закон, который они приняли, это не прозрачный рынок земли, это ограбление украинского народа. Следующее – президент нарушает целый ряд статей относительно свободы слова, по качеству жизни, нарушение статья 49 КУ медицинского обеспечения, медицинского лечения. То есть президент много уже чего нарушил в своей деятельности и понятно, за нарушения надо рано или поздно будет отвечать перед украинским народом. Конституционный суд должен оценивать конституционные действия президента Украины и его власти в целом.

Президент боится такой ответственности, поэтому он пытался вмешиваться в работу Конституционного суда, и мы с вами знаем, что нарушения 149-й статьи Конституции Украины, где четко прописано порядок увольнения судей. Президент уволил нескольких судов своим указом, что является нарушением Конституции Украины. И когда президент уволил тех, когда не истек срок их полномочий, на их место назначил новых судей, то Конституционный суд должен был бы все-таки понять, что именно Конституционный суд должен оценивать его действия на соответствие Конституции. Эти действия президента Украины не являются конституционными, вот почему Конституционный суд, по моему мнению, и отказался проводить к присяге двух судей, которых президент Украины назначил своим указом.

Ведь нужно исходить из Конституции, статья 49-я четко определяет, за что можно уволить судей, там три составляющие и три пункта, за что можно уволить судью. Первое, если он добровольно написал заявление об отставке или увольнении по собственному желанию. Второе, если он не может исполнять свои обязанности по состоянию здоровья. Третье за дисциплинарный проступок или систематическое пренебрежение своими обязанностями. Других составляющих нет. Президент как раз это игнорировал, потому что те два судьи, которых он ранее уволил, у них не закончился срок полномочий, и они ничего не нарушили ни одной нормы статьи Конституции Украины, и не было оснований к их освобождению. Слава Богу, что все таки Конституционный суд возвращается к своему главному названию, что он Конституционный суд Украины.

Уже в понедельник, 6 декабря, должны состояться выборы председателя Кассационного административного суда в составе Верховного Суда Украины. Известно, что на эту должность претендует действующий председатель Михаил Смокович. Что вы думаете по поводу его кандидатуры?

Могу сказать, что я непосредственно знаю этого судью, ведь в свое время, когда его назначали на должность, мне пришлось знакомиться с его биографией. Если я не ошибаюсь, то он профессор, доктор юридических наук, заслуженный юрист Украины, лауреат премий Ярослава Мудрого. Он занимается научной и преподавательской деятельностью, он является автором научных монографий, книг, публикаций, он входил в состав редакционных коллег и печатных изданий Высшего административного суда Украины и Верховного суда Украины. Он принимал участие в рабочих группах по вопросам судебной реформы и конституционной комиссии. Это действительно ответственный человек и он уже работал на руководящих должностях в административных судах Украины, и если его кандидатура рассматривается на должность председателя Кассационного административного суда в составе Верховного суда Украины, то это очень достойная кандидатура, и я думаю, что он своей работой заслужил то, чтобы возглавлять Кассационный административный суд в составе Верховного суда Украины.

Юрий Загородний