Виктор Медведчук: Я уверен в своей правоте, поскольку действия, которые мне инкриминирует обвинение, мной никогда не совершались и не могли совершаться

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Председатель Политсовета партии "ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА ‒ ЗА ЖИЗНЬ", народный депутат Украины Виктор Медведчук дал интервью телеканалу "Россия-24".

Александр Кареевский, ведущий: Сейчас у нас на связи Виктор Медведчук, председатель Политсовета партии "ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА ‒ ЗА ЖИЗНЬ", нардеп Украины. И я бы хотел сразу, что называется, в бой, чтобы не терять время и задать и следующий вопрос. Виктор Владимирович, здравствуйте.

Виктор Медведчук: Добрый день.

Ведущий: 1 декабря прошло ‒ где госпереворот, о котором Зеленский так беспокоился?

Виктор Медведчук: Ну, я думаю, что такой вопрос надо задавать непосредственно господину Зеленскому, который об этом сообщил…

Ведущий: Вопрос с подвохом такой.

Виктор Медведчук: Я понимаю, да. Но дело в том, что если мы говорим о госперевороте, так его именовал господин Зеленский, то исходим из того, что, наверное, это было сделано, чтобы сотрясти воздух, привлечь внимание к его пресс-конференции, отвлечь внимание людей от того социально-экономического глубочайшего кризиса, который имеет место в Украине, отвлечь внимание от жилищно-коммунальных тарифов, отвлечь внимание от цен на продукты, отсутствия рабочих мест, роста цен на газ, на электроэнергию. То есть все недостатки скрыть, чтобы это внимание было отвлечено. Понятно, что никакого государственного переворота не готовилось, и я думаю, что он хорошо это знал, но сказал в качестве пиар-акции, для привлечения внимания, потому что, естественно, все написали, и не только в Украине, но и за рубежом, о том, что готовится госпереворот, о чем было сообщено Президентом Зеленским. Вот вам и внимание, вот вам пиар-результат, который не имеет вообще никакого положительного эффекта для Украины в целом и для украинских граждан. Но сказано то, что сказано, как обычно: отвлечем внимание и привлечем его к себе. Вот, я считаю, единственная цель того, что было сообщено.

Ведущий: У вас в стране жизнь политическая бурлит. Правда, вы в ней участвуете, но вы под домашним арестом. Я правильно понимаю, в вашем деле ничего не поменялось?

Виктор Медведчук: Вы правильно все понимаете, я в этой бурной политической жизни принимаю активное участие, но участие, исходя из того, что нахожусь под домашним арестом. В этом плане для меня ничего не поменялось. И так длится уже 7-й месяц.

Ведущий: Какие-то подвижки есть в вашем вопросе или все стоит на месте и никак не меняется?

Виктор Медведчук: Юридические подвижки есть, они заключаются в том, что идет борьба, которую я осуществляю, которую сегодня реализует команда адвокатов, разбивая те абсолютно необоснованные, абсолютно глупые, беспредметные обвинения, которые выдвинуты в мой адрес. Все это может быть расценено только как незаконное уголовное преследование и политические репрессии. Ничего больше в этих обвинениях и по одному, и второму делу нет. То есть власть, отвлекая внимание от себя и привлекая его к моей персоне ‒ вид борьбы власти против тех, кто якобы совершил преступление, ‒ ничего другого не добивается или не достигает.

И судебные заседания, которые проходят и по продлению меры пресечения, и по избранию каких-то ограничительных мер, они все являются свидетельством того, что доказательная база полностью отсутствует. То, что сегодня является обвинением, абсолютно недопустимо в контексте требований действующего законодательства. Это огульные обвинения со стороны СБУ, которая превратилась сегодня в преступный механизм выполнения незаконной воли Президента и его команды по отношению ко мне и в целом по отношению к "ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЕ ‒ ЗА ЖИЗНЬ".

Борьба продолжается, борьба будет продолжена. Никто не опускает руки. Мы боремся, и я уверен в своей правоте. И я уверен в том, что обвинение не обладает доказательствами по одной простой причине: действия, которые мне инкриминируются, мной никогда не совершались и не могли совершаться.

Ведущий: Виктор Владимирович, сейчас я много слышу от специалистов по Украине, по вашей стране, которые говорят, да и сам Зеленский, Президент, говорил о том, что это он борется с олигархами. Что он готов привести крупный бизнес в чувство для того, чтоб жизнь простых людей стала лучше. Как это понимать? Это так борьба ведется? Или что это происходит? Почему вдруг сейчас, это уже какое-то время длится, вот эта борьба с крупным бизнесом ведется в разговорах Зеленского? Чего он хочет добиться, на ваш взгляд?

Виктор Медведчук: Я не думаю, что это борьба с олигархами. Потому что то, что делает Зеленский, даже исходя из закона, который был "продавлен" через Верховную Раду фракцией "Слуга народа" как борьба с олигархами, ничего общего с такой борьбой не имеет. Я бы назвал это не борьбой. Я бы сказал, что речь идет о сведении счетов, сведении Зеленским счетов с теми олигархами (или по-другому ‒ с теми состоятельными людьми), которые не представляют его интересы, которые критически настроены по отношению к нему и СМИ которых реально заняло позицию настоящей реализации свободы слова. И вот когда звучат критические материалы, когда сегодня информационные каналы, телевизионные каналы и другие СМИ обоснованно, при наличии всех оснований критикуют эту власть за то, что она ничего не делает для людей и для страны, это не подходит Зеленскому. Поэтому началась так называемая борьба с олигархами, которую я расцениваю не иначе как месть отдельным людям. Это то, что происходит сегодня.

А если говорить о борьбе с олигархами, то я и мой коллега господин Колтунович еще в 2020 году внесли законопроект, который называется "Об изменениях антимонопольного законодательства для борьбы с олигархизацией в стране". Это борьба, которая ведется во всем мире, и ведется методами, которые используются во всем мире: изменением ситуации с монополизацией рынка, недопущением того, чтобы активы тех или иных лиц, тех или иных предприятий занимали монопольное положение в отдельных экономических сферах. Вот это борьба с олигархизацией, со средоточением в одних руках крупных активов. Но это борьба на основании законов, которые применялись исходя из законодательных методов и применялись во всем мире, в том числе и в США, на которых Украина сегодня равняется, а не то, что написано в законе о деолигархизации, нарушающем 8 статей Конституции Украины в вопросах прав и свобод наших граждан. То есть это утопия. Это бутафория. Это месть. Очень удобно сводить счеты с теми, кто будет поддерживать оппозицию. Очень удобно будет сводить счеты с активами тех, кто будет выступать критически по отношению к Зеленскому и его команде. Но это же не борьба. В нормальном правовом, демократическом государстве, которым сейчас, к сожалению, Украина не является, это месть. Это называется грубейшим нарушением закона и незаконными действиями. Вот что сегодня имеет место со стороны Зеленского и его команды.

Ведущий: Виктор Владимирович, а может быть, это вот такое со стороны Зеленского прикрытие? Он говорит о госперевороте, по сути, это версия, а сам, возможно, готовит такого рода переворот, пользуясь вот этой страшилкой о том, что Россия вот-вот завтра нападет и танки будут в Киеве, русские, то, соответственно, ввести военное положение и таким образом узурпировать власть. Как вы к такой версии относитесь?

Виктор Медведчук: Я отношусь к этой версии, в своей редакции, если вы позволите.

Ведущий: Конечно.

Виктор Медведчук: Я хочу сказать уверенно и убежденно, что вот эти разговоры по поводу введения войск, нагнетания ситуации со стороны России и какие-то действия со стороны России по отношению Украины, я считаю, что эта сфера ‒ для дискуссии узкого круга специалистов. Причем в двух сферах. Первая сфера – это профессиональные военные, именно профессиональные военные, я не имею в виду нашего министра обороны, который далек от этой сферы, как, в общем-то, и далек от других сфер – и государственного, и политического управления. Военные должны определить реальную угрозу. Является ли, например, угрозой то, что идет сосредоточение, как это пишут в СМИ в Украине, живой силы со стороны российских вооруженных сил на границах или вблизи границы с Украиной? Насколько необходимы такие вооруженные силы для осуществления тех или иных действий по отношению к Украине, если они планируются и где-то могут иметь место? Военные, я думаю, могут ответить на этот вопрос по поводу того, что это вообще не имеет никакого значения, даже если это кто-то, где-то, когда-то хочет применить.

И другие специалисты, которые должны обсуждать эту тему, я считаю, ‒ это врачи-психиатры. Вот здесь это ближе, это главная сфера. Всем тем, кто говорит об угрозе, о вторжении, о завоевании и многом другом ‒ мне кажется, тут оценки должны давать врачи-психиатры. Давать всем тем, кто находится во власти, и тем, кто из политиков поддерживает дискуссию на определенном очень живом, красочном, эмоциональном и амбициозном уровне. Вот они должны дать заключение по этому поводу.

А в отношении того, что, может быть, господин Зеленский сам что-либо готовит подобное, я вам хочу сказать, что это политика отвлечения, это политика мести Зеленского по отношению к тем, кто его не поддерживает, более того, критикует или выступает против него. Ничего больше в этом нет, потому что узурпация власти – она наступила, она наступила еще в 2020 году, когда господин Зеленский потерял свои рейтинги, когда партия "Слуга народа" обвалилась в рейтингах доверия, когда в конце 2020 года "ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА ‒ ЗА ЖИЗНЬ" вышла на первое место, заняла лидирующую позицию в обществе, и это подтверждалось всеми социологическими исследованиями. Когда было ясно, что Зеленский теряет свой авторитет, потому что оппозиционные каналы, которые им были незаконно и преступно закрыты, рассказывали правду. Фактически вот этими действиями наша партия и эти каналы сорвали маску с Зеленского и его команды ‒ как он управляет страной, каким образом развалена система государственного управления, что происходит реально в Украине и к чему этом может привести.

После этого началось преступление: закрыли каналы, начались незаконное уголовное преследование, политические репрессии. Прошло определенное время, и наступил новый виток падения рейтингов и Зеленского, и партии "Слуга народа". Надо это чем-то компенсировать. Сегодня это государственные перевороты, упоминания известных людей по поводу государственного переворота, фактически это процесс или политика мести этому человеку и многим другим, кто не согласен с политикой Зеленского. Потому что каналы этого человека (я прямо говорю это ‒ каналы Ахметова) начали реально реализовывать свободу слова на своих экранах, и это ужас в сознании Зеленского и его команды. И поэтому началась так называемая "борьба". Почему так называемая? Потому что это не что иное, как месть по отношению к этому человеку, как и ко всем другим: к "ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЕ ‒ ЗА ЖИЗНЬ", к представителям партии, в том числе и ко мне. Потому что Зеленского не устраивает сегодня позиция тех, кто его не воспринимает, кто раскрывает людям глаза и кто сорвал с него маску, с вот этого благодетеля, который к чему-то стремится, но ничего не достиг и не имеет шансов достичь.

Ведущий: В кино сниматься – это трудная работа, талант нужен. Это немножно другое занятие, чем заниматься политикой.

Виктор Медведчук: Но там сценарии. Когда снимают кино, есть сценарии. Вы понимаете, в чем дело: они написаны четко. Они предполагают то развитие сюжета, которое может привлечь людей. Ведь так же и было, когда снимался сериал "Слуга народа", когда люди голосовали не "за" господина Зеленского, а против Порошенко, когда люди голосовали за Голобородько, которого талантливо сыграл господин Зеленский. Талантливо это сделал, и они голосовали за него. А сейчас, я считаю, начался новый сериал "Слуги народа". И вот это начало было продемонстрировано в Верховной Раде, когда он выступал с обращением. Это действительно было начало нового сериала "Слуги народа". Но этот сериал будет провальным. Я в этом уверен, потому что рапортовать, играть роль Президента, который действительно что-то сделал ‒ а ведь от него требуется уже что-то сделать, так как прошло 2,5 года. У него не получается, даже несмотря на то, что эта речь была такой бравурной, такой красочной, была насыщена различными примерами, ссылками на первое место во многих вопросах. Но все это людьми сегодня воспринимается по-другому, потому что они ощущают на себе реалии. Реалии цен, реалии экономического и социального кризиса, реалии безвыходности, реалии того, что есть сегодня.

И вот нам надо менять это. И наша партия знает, как это делать в будущем. Надо строить прагматичную экономику, надо восстанавливать отношения со странами, где экспорт нашей продукции является конкурентным. А это страны СНГ, Российская Федерация, страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Надо восстанавливать правовое государство в Украине, потому что мы сегодня перестали быть правовой державой ‒ с учетом вот этой внесудебной расправы, с учетом позиции по узурпации власти, грубейшему нарушению Конституции и законов. Надо наполнять реальным содержанием социальную справедливость и социальную политику, направленную на людей, которые сегодня живут уже не в бедной, а нищей стране.

Ведущий: Виктор Владимирович, Зеленский все время продолжает ту мысль, которой уже, наверное, 7 лет, с Майдана ‒ вот эта сказка про сладкую западную жизнь для украинцев. А почему еще есть часть людей, которая в это верит? Ну ладно бы верили в 2014 году, но прошло 7 лет, очень много людей, кто мог, наверное, уехал в западные страны работать и так далее, и Зеленский продолжает эту ориентацию на Запад. А кто мешал эту ориентацию 7 лет нормально осуществлять? Он как-то не отвечает на этот вопрос.

Виктор Медведчук: Это из области "надежда умирает последней". Так и здесь. Я согласен, что есть много людей, граждан Украины, которые продолжают верить в этот так называемый цивилизационный выбор, то есть в западный образ жизни, который действительно привлекает внимание. Почему я, например, выступаю за то, чтобы у нас была точно такая же правовая и судебная система, как в Европе, в западном мире? Я выступаю за то, чтобы у нас инфраструктура: дороги, гостиницы, магазины ‒ была такой же шикарной, как на Западе. Я выступаю за то, чтобы у нас были рабочие места и оплата была такая же или приблизительно такая, как это имеет место сегодня в западных развитых странах. Я тоже за все это, только есть одна проблема: все это там, а мы живем в совершенно других условиях. И нам надо менять эти условия, не говорить о том, что мы идем на Запад. Мы туда не придем, нас туда не берут, мы там ничего не можем сделать, потому что мы останемся здесь. И здесь надо менять дороги, гостиницы, открывать новые рабочие места, платить достойную заработную плату, пенсии, социальные выплаты, снижать жилищно-коммунальные тарифы, создавать нормальные условия жизни. А что мы видим в результате? Вы правильно сказали: восьмой год идет то, что на сегодняшний день является вот этим барьером ‒ что было и что есть. Да и было-то в Украине не очень хорошо, но мы сравниваем сегодняшние экономические показатели с 2013 годом. И если сравнивать, например, жилищно-коммунальные тарифы, то я вам хочу сказать, что в среднем они повысились на 900%.

Ведущий: На 900%?

Виктор Медведчук: Я еще раз повторяю ‒ 900%, я утверждаю. На 1300% выросла стоимость газа для населения, на 1200% ‒ на горячую воду и отопление, на 700% ‒ на воду, на 500% ‒ на электроэнергию. А средняя заработная плата выросла? Да, выросла, на 22%. А цены на продукты? Цены на продукты мясомолочной группы выросли на 250%, на хлебобулочные изделия – на 311%. Долги по заработной плате выросли на 411%. Вот вам ситуация сегодняшнего дня. При этом прожиточный минимум и минимальная пенсия упали на 40%. Вот вам ситуация сегодня.

Поэтому любые бравурные заявления господина Зеленского с трибуны Верховной Рады во время обращения – это очень хорошо, это красиво, это приятно слышать, форму изложения и даже содержание, если ты забываешь, где ты живешь. А вот это именно и демонстрирует то, что происходит в Украине – те цифры, которые я назвал. Поэтому эту ситуацию надо менять. Мы не можем идти в будущее с этим. И наша партия знает, как нужно сделать, и понимает, что надо делать для того, чтобы эту ситуацию изменить к лучшему и в отношении страны в целом, и в отношении наших граждан.

Ведущий: Виктор Владимирович, спасибо вам большое, очень интересный у нас с вами был разговор. К сожалению, не успели с вами обсудить ситуацию на Донбассе. Буквально два слова, будут ли жесткие действия со стороны Зеленского, как вы думаете? Или нет?

Виктор Медведчук: Я думаю, что если господин Зеленский все правильно понимает (а у меня есть почему-то уверенность, что ему должны это объяснить наши "иностранные партнеры"), то он не будет накалять ситуацию на линии соприкосновения между Украиной и неконтролируемой частью Донбасса. Ибо нагнетание ситуации и невыполнение Минских соглашений и договоренностей о перемирии могут привести к пагубным последствиям в отношении Зеленского и всей власти в стране.

Ведущий: Виктор Владимирович, спасибо большое. Будем надеяться, что действительно здравый смысл восторжествует. Спасибо, всего доброго.

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