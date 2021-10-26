Виктор Медведчук: Власть профнепригодна, она боится меня и пытается свести со мной счеты. Но ничего у нее не получится

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Народный депутат, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук рассказал, почему президент Владимир Зеленский так боится лидера оппозиции

Украинская власть боится меня и пытается свести со мной счеты. Все ее обвинения юридически никчемны, а если они никчемны, то это можно расценивать как месть власти.

Сегодня власть мстит мне за мою политическую деятельность. Мстит за то, что я хотел, чтобы у нас была вакцина и ее производили в Украине. Кстати, если бы тогда власть пошла по пути организации производства в Харькове вакцин, то уже начиная с апреля месяца этого года ежемесячно производили бы 600-700 тыс. вакцин. Что плохого для Украины? Я стоял за вопрос отмены санкций в отношении украинских предприятий и отстаивал их. Я вместе с партией отстаиваем возвращение Донбасса в Украину и Украины - на Донбасс за счет мирного урегулирования. Наш мирный план – это основа договоренностей и с Донецком, и с Луганском, и с Москвой, каким образом можно Украину вернуть на Донбасс, а Донбасс - в Украину. И многие другие проекты, связанные с экономикой: и газ, и поставки экономические, и экспорт нашей продукции на рынки России, СНГ.

Это то, что в интересах наших людей. Но это власти не подходит по многим причинам. Наверное, в первую очередь потому, что это не они договариваются, это не они могут, это не они решают в пользу людей. Им надо только делать то, что будет записано как их дивиденды. Но мы же когда-то даже не претендовали на лавры. После того как пришли в парламент и стали второй парламентской фракцией, мы сказали: ребята, для того чтобы установить мир, у вас там есть 240-250 голосов, мы можем добавить свои, и эту славу запишете на себя. Вы же обещали и на одних, и на других выборах мирное регулирование. Давайте принесем мир на Донбасс, давайте вернем Донбасс в Украину. Мы готовы вам помочь и не претендовать на славу. Это же было и это остается, ведь это не вопрос славы. Вопрос реальных шагов, которые должны были быть сделаны властью, а власть не хочет, не может и, как мы видим, не имеет политической воли для этого решения.

Поэтому сегодня это чистая месть - то, что имеет место в уголовном преследовании в отношении меня, очередное уголовное дело, очередное абсурдное. Сказать, без доказательств, это ничего не сказать. Это просто никчемные обвинения, которые они пытаются "втюхать" мне и, самое главное, не так мне, потому что мне-то они не "втюхают", у них не получится, а вот хотят людям поднять свои PR-возможности, тем самым загасить скандал, который сегодня разворачивается по поводу коррупции во власти, офшорного скандала и многого другого. То есть отвлечь внимание.

Извините, но власть не внимание должна отвлекать. Власть на первое место должна ставить не формирование общественного мнения, а формирование, использование реальных основ для реализации законных интересов людей. У людей должны быть свет, газ, тепло, у людей должна быть работа, должна быть заработная плата, дети должны учиться. Вот в чем эффект деятельности власти, а не создание общественного мнения через эффекты PR-акций, как это, допустим, бывает, когда тайная группа выступает со сцены, творческий коллектив или тот же "Квартал 95". Да, они представляют свой продукт и люди получают удовольствие. Так и сегодня представляйте этот продукт, но только не со сцены, а из жизни и для жизни наших людей, и люди вам будут тихо или громко, или даже бурно аплодировать. Но этого не происходит по одной простой причине: власть профнепригодна. Не понимает реальных причин и не делает то, что она обязана делать в интересах наших граждан.

Виктор Медведчук