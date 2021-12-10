Виктор Медведчук: Власть обязана вывести Украину из глубочайшего экономического и социального кризиса, но пока она проваливает эту работу

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук 112ua.tv

Интервью народного депутата Украины, председателя политсовета партии ОПЗЖ Виктора Медведчука телеканалу UkrLive

Вячеслав Пиховшек: С нами сегодня в эфире лидер политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Владимирович Медведчук. Добрый день.

Виктор Медведчук: Добрый день, Вячеслав! Добрый день, уважаемые телезрители!

Как вы считаете, не является ли звонок президента США Байдена президенту Украины Зеленскому таким позвоном по украинской субъектности, по реальной независимости Украины?

Очень интересно вы сформулировали вопрос связи между стратегически важным, определяющим судьбу и народа, и страны решением 1 декабря 1991 года на референдуме (которое я считаю полностью правильным и оправданным) со звонком президента США президенту Зеленскому.

Я думаю, что это величины разной силы. Более того, звонок господина Байдена Зеленскому случился после их переговоров с президентом России Путиным. Это то, что характеризирует сегодняшнюю политическую ситуацию: ситуацию нестабильности в Украине, продолжающихся боевых действий на востоке, так и не наступившего после прихода Зеленского к власти урегулирования конфликта, отсутствия реальных шагов по установлению мира, отказа украинской власти от выполнения минских соглашений и т. д. Поэтому я бы рассматривал эти звонки не иначе, как попытки в очередной раз урегулировать ситуацию на Донбассе, что является актуальным в первую очередь для украинских людей, для украинского народа и что может повлиять (но это под большим вопросом) на формирование новой политической воли для украинской власти, которая будет направлена на выполнение минских соглашений.

Собственно, это и прозвучало, как мы видим из отчетов, в том числе и пресс-сообщения из США, о том, что Байден выразил поддержку и стремление оказать содействие в выполнении минских соглашений. Вот это очень важно, потому что раньше США занимали позицию и говорили, что минские соглашения не выполняет Россия, и на этом ставили точку. Сейчас ситуация поменялась, и Байден и представители высших ветвей власти США говорят о том, что минские соглашение надо выполнять и США будут оказывать содействие в этом вопросе. Это важный момент, и главное, чтобы этот важный момент сыграл свою роль в вопросе формирования новой политической воли господина Зеленского и его окружения.

Тогда можно рассчитывать, что может быть результат, а результат приведет к миру на Донбассе. Результат, если он будет реализован в полной мере, может привести к возвращению Донбасса в Украину, а Украины – на Донбасс.

https://youtu.be/h9-IFwVVjDk

Вы думаете, действующая украинская власть сейчас хоть что-нибудь может сделать для реализации минских договоренностей или уже поздно пить "боржоми"?

Я утверждаю, что окно возможностей, о котором я говорил два года назад, оно остается открытым. Кстати, очень важно, что оно было открыто все эти два года, это важный элемент, потому что у Зеленского были все возможности. Вы правы, что тогда, на пике своего авторитета, на пике доверия, которое было оказано Зеленскому, он мог сделать очень много существенного, эффективного, которое в совокупности привело бы к мирному урегулированию и полному выполнению минских соглашений, а значит, сняло бы проблему, которая существует уже восемь лет.

Он этого не сделал, но окно возможностей открыто. Тот толчок и те события последних месяцев, которые привели к известным переговорам между Байденом и Путиным, между Байденом и Зеленским, говорят о том, что сегодня осуществляется новая попытка реализовать минские соглашения.

Очень показательной является позиция, которую заняли после переговоров Байдена и Путина министры иностранных дел Германии и Франции. Они заявили о своей приверженности минским соглашениям, о готовности реализовывать политику минских соглашений и встречаться в "нормандском формате" (вначале на уровне министров иностранных дел) и при этом подчеркнули, что необходимо продемонстрировать эту реализацию минских соглашений, и тут же вспомнили о 9 декабря, том событии, которое произошло два года назад. Три года на тот момент не было очных встреч глав государств "нормандского формата". Такая встреча состоялась в Париже 9 декабря 2019 года, и там были приняты решения. Кстати, были приняты решения по поводу того, что все стороны, которые входят в "нормандский формат", подтверждают свою полную приверженность неукоснительному соблюдению минских соглашений – всем трем документам, которые были подписаны в сентябре 2014-го и феврале 2015 года. Более того, они подтверждают необходимость законодательного урегулирования особого статуса Донбасса, о чем сейчас киевская власть не вспоминает. Они высказывают позиции, которые должны были быть реализованы до апреля 2020 года. Новой встречи не произошло, как и не произошло никаких шагов, направленных на реализацию тех решений, которые были приняты во время Парижского саммита.

Сегодня, когда это все снова стало актуальным, когда это обсуждается и в Москве, и в Берлине, и в Париже, очень важно в очередной раз попытаться сдвинуть с места вот эту политику по мирному регулированию, что привело бы к той ситуации, что киевская власть во главе с Зеленским станет на путь реализации минских соглашений не на словах, а в своей реальности.

То, что касается мирного плана, который был предложен и утвержден еще в январе 2019 года на съезде "Оппозиционной платформы – За жизнь": он остается в силе и сегодня. Более того, это план не теория, это план не набор каких-то тезисов, утверждений, это план-результат переговоров, которые были проведены мной с представителями Донецка, Луганска, Москвы, то есть РФ, где согласовывался механизм реализации минских соглашений, и он был реальным, потому что все стороны, которые были задействованы на тот момент в переговорном процессе по мирному урегулированию, они дали добро на реализацию и выполнение этого плана, но ведь воз и ныне там. Разговоры, заявления, директивы, различные пиар-акции, которые на сегодняшний день ничем не закончились, которые продолжают существовать только на бумаге или как сотрясение воздуха от заявлений и пиар-ходов. Поэтому если действительно будет взята на вооружение политическая воля, которая сегодня есть и в Париже, и в Берлине, и в Вашингтоне, то мы сможем добиться существенных результатов в реализации минских соглашений.

Виктор Владимирович, сами вы в одном из своих недавних интервью говорили, что выступаете за то, чтобы состоялись переговоры руководства Украины и России. Для меня это было в определенной степени даже немного шокирующим, то, что вы так сказали, потому что, конечно, переговоры необходимы, но слышать это от человека, на которого власть бросила каток политических репрессий, это, конечно, серьезная постановка вопроса. Несмотря на политические репрессии, вы выступаете за то, чтобы у украинской власти все же была возможность проведения прямых переговоров. У меня создалось впечатление, что Зеленский немного выпрашивает разговор с президентом России. Как вы думаете, пойдет ли президент России на такой контакт?

Я начну с конца мысли, прозвучавшей в вашем вопросе. Пойдет президент Путин на эти переговоры или нет, мне неизвестно. Нельзя во главу угла отношений между государствами ставить судьбу одного человека, даже если в отношении этого человека, а я это утверждаю, применяются методы незаконного уголовного преследования и репрессий. Вопрос не в этом.

Вопрос в том, чтобы в Украину пришел мир. Вопрос в том, чтобы достичь мирного урегулирования. Вопрос в том, чтобы прекратились жертвы, которые, к сожалению, имеют место в том числе и среди мирного населения, чтобы прекратились разрушения инфраструктуры на востоке Украины и мы добились долгожданного мира – мира, которого наши граждане ждут уже восемь лет. Вот что является самым главным. Поэтому неудивительно, что я высказывал такую позицию, кстати, не только в своем последнем интервью. Если вы заметили, я об этом говорю постоянно. И я сторонник того, что должны быть прямые переговоры между президентами наших стран, Украины и России. Я сторонник того, что должны быть переговоры на высшем уровне с представителями Донецка и Луганска. Да, они должны быть, без этого нельзя принести мир в Украину. Да, надо договариваться, потому что дипломатический путь мирного урегулирования – это единственный возможный путь, который может привести к миру. И это, кстати, не только мое утверждение, это то, что подтвердили в последнее время и представители Европы, и представители Вашингтона, и это понимают, я уверен, и осознают представители в Украине, только мало об этом говорят и нагнетают вот эту ситуацию, политику пещерной русофобии, политику накала страстей по отношению к России. А нам надо искать мирный путь, путь дипломатических договоренностей, путь, который может привести к миру.

Сейчас уже понятно, что Зеленский, реализуя фактически предвыборную программу Порошенко, идет по тому же пути, придумывает недостижимую цель, которая вредна для Украины. История с движением в НАТО. И это напоминает такую пирамиду. Украина и здесь просилась, просилась, вплоть до того, что было жестко сказано: в ближайшие десять лет этого не будет. Изменилось ли ваше отношение к этой проблеме?

Да нет, я последовательный и принципиальный сторонник того, что Украина не должна быть в НАТО, и я не просто категорически это утверждаю, я ведь привожу аргументы, что с НАТО нам не по дороге, что НАТО усугубит ситуацию, и так достаточно критическую в вопросах экономики и социальной сферы и политики, что сегодня нейтральный статус, который уже провозглашался в Украине, должен продолжить существовать, и нам надо его развивать. Если мы не хотим, чтобы Украина стала разменной монетой, территория Украины стала плацдармом для противостояния НАТО, России и других стран, мы должны категорически сделать все для того, чтобы Украина не стала членом НАТО.

И то, что утверждения Порошенко-политика продолжились, это свидетельство только одного: за пять лет нахождения при власти Порошенко так и не нашел в себе силы для того, чтобы продемонстрировать политическую волю на установление мира на Донбассе, мира в Украине. Этого мира и не настало. Вот уже два с половиной года якобы пытается это сделать господин Зеленский. Мира тоже нет, потому что он продолжает политику президента Порошенко. И здесь надо реально подходить к вопросу. Если мы говорим о НАТО и говорим о том, что Донбасс должен вернуться в Украину... Но Донбасс – это люди, и я всегда во главе угла ставлю этот факт. И это, кстати, продемонстрировано и зафиксировано в плане мирного урегулирования, которое сегодня является программой нашей партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Мы говорим о возвращении людей через их сознание, через обеспечение условий их жизни, через обеспечение гарантий их безопасности.

Еще раз подчеркиваю, во главе угла должны быть люди. Если мы говорим и обращаемся к этим людям, мол, “вы должны, мы хотим, чтобы вы вернулись в Украину”, и при этом, с другой стороны, мы пытаемся идти в НАТО, а вы же знаете уровень поддержки НАТО на территории всей Украины, это около 50%, а уровень поддержки на тех территориях не превышает 15-17%, то как мы хотим, чтобы эти люди вернулись к нам, но при этом мы игнорируем их мнение? Или игнорируем мнение по поводу использования русского языка, что прямо предусмотрено Конституцией (ст. 10) нашей страны, Основного закона нашей страны. Эти люди разговаривают в основном и в большинстве на русском языке. Каким образом мы, с одной стороны, пытаемся сделать то, что не принесет пользы нашей стране в целом, с другой стороны, за счет этого пытаемся создать условия, привлечь внимание и сделать все, чтобы эти люди вернулись?

И вот раньше мы слышали в высказываниях власти только одно выражение: “Надо вернуть эти территории”. Ведь это была пагубная, преступная позиция – вернуть территории. На этой территории живут люди. Государственная политика должна быть направлена на возвращение людей, именно людей. И вот я заметил, что в последних интервью, в том числе и в комментариях со стороны чиновников украинской власти, по итогам разговора Байдена и Зеленского появилось уже выражение “вернуть территории и людей”. Хочу им порекомендовать: поставьте на первое место людей, граждан Украины, которые проживают на неконтролируемой территории. И тогда, если вы измените акцент и во главу угла поставите людей, живущих там, ситуация может измениться. Начинайте с этого, двигайтесь по пути мира и реализации минских соглашений и тогда, действительно, мир в страну может вернуться.

В одном из интервью вы обнародовали цифру, которой я был шокирован: уровень заимствований для этого государственного бюджета просто неслыханный – 43,5%. Какие еще особенности этого бюджета вы заметили?

Что такое бюджет? Бюджет – это те расходы, которые надо понести в следующем году, чтобы потратить на медицину, на образование, на армию, на безопасность, на формирование пенсий, социальных выплат, на обеспечение уровня жизни людей. Это все, что необходимо стране для того, чтобы жить и существовать. А доходы – это те деньги, которые надо заработать для того, чтобы их потом потратить на те цели, которые я перечислил. Доходы – это то, что страна зарабатывает. Это производство товаров, оказание услуг. Страна работает, зарабатывает, а потом тратит.

Так вот, вдумайтесь, почти половина того, что является доходами, того, что зарабатывает страна, нам надо одолжить. Т. е. мы не можем заработать на себя. Давайте на примере простой семьи. Семья нуждается в том, чтобы в месяц тратить 4-6 тыс. грн. Для того чтобы их потратить, она должна 2-3 тыс. одолжить. И так каждый месяц, и так на протяжении года. Возникает вопрос: а уменьшить эти расходы можно? Нет, нельзя, это по минимуму. Потому что этот бюджет, который приняли на 2022 год, это бюджет проедания, минимального обеспечения, это бюджет фактически нищей страны. Если перевести в рамки примера одной семьи, то ниже 4-5 тыс. опуститься нельзя. А если к этому добавить, что 2-3 тыс. надо одолжить, то каждый может сделать оценку или вывод по этому поводу. Если фактически половину надо одолжить, что составляет 43,5% доходной части, то как же жить? Более того, одалживаешь деньги целый год, а что, они появятся в следующем году? Так и наша власть сегодня не демонстрирует возможности и перспективы появления таких источников и таких доходов. Значит, в следующем году тоже будет одалживать. Напомню: в прошлом году мы тоже одалживали – половину доходной части бюджета.

Жить в долг? Ну, хорошо, страна может брать кредиты, может строить какие-то финансовые пирамиды, которые все-равно разрушатся и обрушат страну, и это обрушение подействует на людей. А как же семье простой быть? Как быть простому человеку, если он целый год одалживает, у него нет перспектив и на следующий год он тоже будет продолжать одалживать? Это самое главное, это демонстрация того, что, по последней социологии, за последние два года 56% украинцев почувствовали, что у них ухудшилось финансовое и материальное положение. И почти 40% считают, что это результат некомпетентности, непрофессионализма власти. Это главный показатель.

Возвращаясь к бюджету. Пенсионный фонд: дотация будет составлять 200 млрд грн. Т. е. мы не можем обеспечить наших пенсионеров из тех источников, которые предусмотрены действующим законодательством. На субсидии гражданам – 38 млрд, а когда-то было 70, было 55. В прошлом году – 45. В этом году – 38. И одновременно идет увеличение расходов на содержание государственного аппарата, на армию, на правоохранительную систему. Мы что строим: социально-обеспеченное государство или военно-полицейское государство? Какие цели сегодня у власти перед государством? Думаю, что главная цель – улучшить ситуацию с уровнем доходов людей, создать новые рабочие места, возобновить реальный рост экономики, а не мнимый, в цифрах, который пытается на сегодняшний день втюхать правительство и команда президента. Сегодня надо реально наполнить содержанием такие отрасли, как здравоохранение, образование. Вот какие задачи должны стоять перед бюджетом Украины.

А как это сделать, если сегодня нет никаких перспектив экономического развития страны. Когда тот курс, который избрала эта власть, как и предыдущая, демонстрирует одно: что мы самая бедная страна в Европе, что мы из бедной при Порошенко превратились в нищую в современных условиях, что у нас нет перспектив развития экономики. Поэтому ОПЗЖ, и мы об этом постоянно говорим, уверена в том, что надо изменить курс развития страны. А разве курс развития страны не требует того, чтобы он был изменен? Разве люди по-другому это оценивают? Возьмите любую социологию. У людей спрашивают, Зеленский и его команда ведут Украину по правильному пути или нет? 70-80% отвечают, что путь, избранный властью, является неправильным. А почему неправильным? Да потому что нет ощутимых результатов того, что людям становится жить лучше. А если люди не ощущают того, что они могут жить лучше, то и возникает такая оценка.

Мы говорим: есть выход – надо изменить экономический курс, надо изменить социальный курс. Надо изменить политику государственного управления, которая будет направлена в интересах людей. Для этого надо сегодня строить прагматическую экономику. Для этого надо восстанавливать экономические отношения со странами-соседями. Восстанавливать экономические отношения с Россией, странами СНГ, находить те рынки сбыта продукции, которые действительно могут принести пользу для Украины. Т. е. реально наполнить доходную часть бюджета, чтобы не одалживать деньги. Реально сделать так, чтобы уровень благосостояния был не самый худший и самый нищий в Европе, и уровень покупательной способности, который сегодня тоже является самым низким в Европе, повысить, чтобы эти показатели выросли. Как и объем ВВП на душу населения, по которому мы тоже на последнем месте в Европе. Как и средняя зарплата, где мы опять, к сожалению, на последнем месте. Вот эти показатели надо менять, а для этого надо менять курс. Надо строить новую программу того, каким мы видим будущее Украины. Вот главное, потому что политические репрессии, злоупотребления и незаконные, преступные действия власти, полное отсутствие профессионализма в действиях власти – это все предмет для критики. Но предмет критики закончится тогда, когда эта критика переполнит какую-то чашу терпения, и на следующих выборах люди сделают другой выбор. Так вот, для того чтобы они сделали правильный выбор, для того чтобы они дали оценку, необходимо сегодня создавать вот эту программу и создавать курс, который, как мы видим, изменит ситуацию в стране.

А мы реально видим, какой должен быть курс, чтобы, с одной стороны, решить все проблемы, созданные, как предыдущей, так и действующей властью, а с другой стороны – наполнить реальным содержанием то, что улучшит и доходы населения, и уровень благосостояния наших граждан.

Я помню 2019 год, две ваши поездки в Москву и фундаментальная договоренность с руководством "Газпрома" о снижении на 25% стоимости газа для конечного потребителя в Украине. Иногда мне кажется, что власть Зеленского действует назло Медведчуку. Когда Медведчук предлагает, мы назло делаем иначе. Только выходит, что действуют назло народу Украины. Правительство Беларуси и "Газпром" заключили соглашение на поставку газа, и стоимость топлива для белорусов – 128 долл., или 3400 грн за тысячу кубов. Между тем в Украине некоторые поставщики по месячному тарифу продают газ уже по цене свыше 36 тыс. грн. Сравнить 3,4 тыс. и 36 тыс. грн. Это в десять раз дороже, чем договорились Беларусь с "Газпромом". Как с такими ценами Украина сможет пережить зиму?

Как Украина сможет пережить с этими ценами зиму, мы поживем – увидим. По крайней мере я точно могу сказать, что ответственность за вот эти результаты полностью ложится на власть. Это однозначно, я думаю, что все это они хорошо понимают и осознают. Теперь возвращаемся к этой вечной проблеме поставок энергоресурсов. Да, это проблема вечная для Украины, но это проблема не совсем для Украины, это проблема, которую создает власть в результате своей ограниченности, отсутствия профессионализма и понимания. И все это происходит не потому, что они, скажем так, в глубине души не осознают пагубности всего. Все это происходит политически мотивированно.

“Мы соскочили с российской газовой иглы!”. Помните это крылатое высказывание Петра Алексеевича? Он же об этом говорил? Но это же наглая, циничная ложь. Сегодня эта политика продолжается уже при Зеленском. Почему это ложь? Да потому что мы напрямую, я утверждаю, мы напрямую получаем газ из России. Только не по 128 долл, как этот газ напрямую получает Беларусь, не по 230-250, как в Германии, в Италии и многих других странах, где есть долгосрочные контракты с "Газпромом", а мы напрямую получаем газ в Украине, но платим за него по преступным схемам, которые называются "Дюссельдорф+". Почему? Да потому что газ мы получаем здесь, который идет по нашей трубе через Украину, мы его берем, мы им пользуемся, а по документам оформляем по бирже "Дюссельдорф", где закладываем там приблизительно 48 и более долларов за тысячу кубов. Закладываем для того чтобы оплатить вот этим дядям-посредникам, которые оформляют этот газ. Закладываем вот эти дополнительные средства, которые ложатся на плечи тех, кто платит коммунальные тарифы и стоимость газа, то есть каждый гражданин Украины, который пользуется газом для того, чтобы оправдать крылатое победоносное выражение Порошенко о том, что мы соскочили с российской газовой иглы.

За счет чего? За счет того, что посредники от Порошенко могли зарабатывать деньги. То же самое происходит и при власти Зеленского, хотя была уверенность в том, что эта ситуация радикально изменится, потому что эта схема всегда была преступной. Но ведь все это продолжается. Газ идет, на границе между Украиной и Словакией, в так называемом коллайдере газовом, условно созданном, Вельке-Капушанах, где он крутится по кругу для счетчиков, что он выходит из Украины и входит в Европу, для того чтобы оправдать и подписать акты выполненных работ по поставке газа с европейскими структурами, где мы этот газ покупаем. Так это же не просто преступно, это примитивно. Вот если бы люди знали (несмотря на то, что все эти годы мы об этом постоянно говорим, но простые люди этого не понимают, а политики не хотят об этом даже вспоминать), что газ напрямую мы получаем из России здесь, но платим по кривой в несколько раз дороже и будем платить по кривой… Возникает вопрос, скажите, а почему? Почему мы сегодня загоняем в глухой угол финансовых потребностей, финансовых трат простых граждан? Мы что, у России ничего другого не покупаем? А энергоресурсы другие? А продукцию? Ведь экспорт с Россией остался, и он очень огромный. Сегодня Россия по экспорту в Украину занимает второе-третье место.

А почему такое отношение к газу? Все просто. Для того чтобы кто-то мог говорить о том, что мы у России газ брать не будем. И поэтому те договоренности, о которых вы говорили, достигнутые в 2019 году… А вы думаете, Слава, этих договоренностей не было в предыдущие годы при Порошенко, о которых просто ничего не говорилось? Были. Были и предложения по газотранспортному консорциуму, который выгоден в первую очередь для Украины. А, кстати, я недавно с удивлением прочитал интервью генерального директора оператора нашей трубы господина Макогона, где он сказал: “А президент Зеленский поддерживает идею газотранспортного консорциума”. О! То есть то, о чем я говорю с 2005 года, то, что Украина начала делать в 2002 году, наконец-то сегодня уже хотя бы на словах нашло свое подтверждение. А где же мы были раньше? А почему власть, не думая о людях, не думая, сколько они будут платить за коммунальные услуги, почему власть ничего не делает? Почему сейчас сказали, что эта идея нравится, и больше никаких шагов нет? Потому что наша труба скоро превратится в музей металлолома. Мы не сможем сегодня обеспечить себя вот по этой схеме отбора газа из трубы, получения газа напрямую из России, а оформления документов в Европе, потому что если уменьшится транзит или вообще прекратится, то где мы этот газ будем брать? Где? На бирже в Дюссельдорфе? В Словакии? А Словакия что, газ добывает? Или Польша? Или Венгрия, из которой мы уже не получаем, потому что она уже получает газ через "Турецкий поток"? Где? Сколько мы можем закрывать глаза и дурить людей в плане того, что мы не покупаем российский газ? А ведь это изменило бы ситуацию.

Потому что, Слава, вы абсолютно правы в том, что если бы мы подписали прямой контракт хотя бы в 2019 году, и тут надо сказать, что это мог сделать Порошенко и, естественно, в течение этих двух с половиной лет мог сделать Зеленский, то цена на газ была бы в районе 175 долл. 175, а не то, что происходит сегодня, я даже цифры эти называть не хочу, потому что они заоблачные, они космические и бьют по голове. Не по плечам, не по спине, а по голове наших граждан, каждого, в цене на жилищно-коммунальные тарифы, в цене на газ, на тепло, на отопление, на горячую воду, та стоимость, которая заложена сегодня как себестоимость энергоресурсов в производстве товаров, предметов, услуг. Почему растут цены на эти товары и услуги? Это все то, что власть преступно относится к поставке в Украину энергоресурсов. И вот такая политика будет продолжаться, если власть будет преступно относиться к своим обязанностям и не искать пути, которые бы улучшили уровень жизни наших людей.

Есть такой стандартный журналистский прием, когда берутся, например, два документа. Один документ – это речь президента Зеленского при передаче послания Верховной Раде Украины. Второй документ – это меморандум украинского правительства с МВФ. Как вы очень справедливо и четко обратили внимание в одной из записей в вашем Телеграм-канале, нужно читать также английский вариант. Выступление Зеленского – это была программа политических анонсов: в будущем мы то, в будущем мы то. Власти озвучили инициативу, которая потребует многомиллиардных расходов из бюджета: экономический паспорт, кредиты под 5%, вакцинная тысяча, затем опять же, вопросы денег для детей. Ваше отношение ко всем этим инициативам? Насколько они реальны?

Во-первых, анонсы любых реформ или положительных сдвигов в жизни наших людей, они вообще хороши, когда они звучат в начале каденции президента. Для 2019 года это было все хорошо, а в 2021 году, по истечении 2,5 лет, надо, с одной стороны, демонстрировать положительный результат того, что произошло за эти 2,5 года. А с другой стороны, если возникают новые программы, новые веяния, новые достижения, к которым будет стремится власть, то это хорошо, и если они действительно новые, то насколько они реальны?

Поэтому тот перечень, о котором вы говорите, он же весь на сегодняшний день является необоснованным, а если давать такую прямую, простую оценку, то он просто абсурден. Потому что когда говорят об экономическом паспорте, идея хорошая, но более того, я даже знаю страны, где эта идея реализовалась, причем успешно реализовалась. Если говорить о Европе, то, насколько мне известно, есть такая одна страна, называется она Норвегия. Если говорить о других странах, то это Саудовская Аравия, это Эмираты и некоторые другие страны, которые располагают совершенно другой ресурсной базой, совершенно другим уровнем экономики, совершенно другими доходами, в том числе запасами средств и возможностей для реализации этой программы.

Вдумайтесь, как можно реально воспринимать "прожект", иначе я это назвать не могу, когда, допустим, в 2037 году те, кто родились в 2019 году, получат первые выплаты, которые будут сделаны государством на уровне 191 млрд грн. Если по меркам сегодняшнего дня, то это фактически пятая или шестая часть доходной части бюджета. Как можно сегодня говорить о 2037 годе и говорить о наших возможностях тогда, если сегодня экономика находится в глубочайшем кризисе и мы сегодня не видим, как ее восстановить и как реально улучшить жизнь людей сегодня, завтра, вот в те ближайшие годы, которые нас ожидают!

А мы говорим сегодня о экономическом паспорте, мы говорим о будущем детей. Да, это великолепно. Будущее детей – это то, что должно быть, чем должна быть озадачена власть и страна в целом. Только когда выстраиваются такие прожекты, то они в первую очередь напоминают (собственно говоря, это и вызвало шквал критики) пиар-акцию, которая направлена для того, чтобы повысить дивиденды власти. Так это или нет? Я не знаю, но это очень похоже. Я склоняюсь к такой же позиции, потому что реально говорить сегодня о том, что рентные платежи по добыче полезных ископаемых недр будут использоваться для несовершеннолетних, с одной стороны, это неплохо, но, во-первых, надо обеспечить, чтобы все эти годы были эти рентные платежи.

А у меня есть огромное сомнение, что это может иметь место, если экономическая политика будет продолжена на том уровне, на котором она имеет место последние 8 лет. Второе. В соответствии с требованием Конституции, о которой точно забыла власть, точно это утверждаю, сегодня недра принадлежат всем гражданам Украины. Могут возникнуть вопросы, а почему только для отдельной категории лиц будут использоваться частично эти недра? Может возникнуть такой вопрос? Может. Он уже возникает, и это уже живо обсуждают, и совершенно правильно. Поэтому я бы не забегал в 2037 год. Я бы забегал в 2022 год. Я бы забегал в то, что надо сделать для того, чтобы реально добиться каких-то ощутимых результатов в 2022 году – продемонстрировать, что можно сделать в 2022-м, чтобы это ощущалось в 2023, 2024 году. Вот какие, на мой взгляд, шаги должна демонстрировать, должна популяризировать и, самое главное, реализовывать не на словах, а на деле, власть. А это все я бы назвал от лукавого.

Как и многие другие проекты, которые вы перечислили, потому что и дешевые кредиты… Как можно позволить сегодня дешевые кредиты, если мы не можем свести концы с концами! Снова вернемся к бюджету на 2022 год и к тому примеру, что надо одалживать. Если не одалживаем, то мы не проживем. Как же тогда уменьшать нагрузку на финансово-хозяйственную деятельность на кредиты, каким образом это делать – непонятно.

Нам нужно то, что предлагает наша партия, –изменить экономический курс страны. Зона свободной торговли с ЕС полностью разрушила нашу экономику, зона свободной торговли с ЕС продемонстрировала, что то, что происходит в последние 6-8 лет, сыграло негативно для экономического потенциала страны. И уже даже “слуги народа” на уровне, где они представлены большинством, в экономическогом комитете ВРУ заявили, что надо пересматривать договор о Зоне свободной торговли с ЕС. Но просто об этом представители и активисты “Украинского выбора” говорили в 2012, 2013 году, когда категорически возражали против подписания этого договора о зоне свободной торговли. Говорили все последующее годы, но тогда целью и стратегической задачей для той власти, которая допустила вот эту ошибку, серьезную ошибку для страны, было одно: цивилизационный выбор так называемый.

Только они ошиблись. Цивилизационные выборы – это строить уровень жизни Европы в Украине, строить гостиницы, инфраструктуру, создавать рабочие места, платить европейские зарплаты, обеспечить европейский уровень судебной защиты, правовую систему, наполнение социальных обязательств. Вот это европейский уровень, вот к чему надо было стремиться. И это мы полностью поддерживаем, я двумя руками за европейский образ и уровень жизни в Украине. А власть Порошенко, потом Зеленского пошли по другому пути – тупо преследовать определенные цели. Вот мы подписали договор об ассоциации. Хорошо, великолепно. Мы подписали договор о зоне свободной торговли. Все изменится. А что изменилось? Пришли товары из Европы, пришли европейский и мировой импорт, уничтожили отечественное производство в стране, оно закрылось, сократились рабочие места, люди стали покупать эту продукцию. Наш экспортный потенциал с учетом того, что зона свободной торговли с ЕС одновременно исключила возможности нахождения в зоне свободной торговли СНГ, наши экспортные возможности иссякли в других странах по политическим мотивам, у нас упало производство, сократились рабочие места, мы стали потребителями западной импортной продукции и тем самым мы превратились вот в этот донор для западных стран, для реализации их продукции, и тем самым мы идем по пути пагубному в экономическом развитии, которое можно назвать развитием только условно.

Вот что надо сегодня менять - этот курс на тот, который может прагматично заложить основы нашего экономического возрождения, наполнения бюджета не долгами, заимствованием, а реальными результатами экономики. Идя по этому пути, власть найдет этот положительный эффект и найдет эти дивиденды, потому что люди поймут, что власть, если будет действовать в таком русле, действительно хочет положительных сдвигов. Но этого не происходит ни в теории, ни в комментариях, а самое главное, это отсутствует в реальности, потому что политическая воля на все эти действия, она сегодня недосягаемая в контексте “профессионализма”, характерного для этой власти.

Вы не последний человек в украинской юриспруденции: вы являетесь автором политической реформы, вы являетесь автором Конституции, по которой мы живем. Вы являетесь человеком, олицетворяющим собой юриспруденцию Украины. Всеми своими действиями и действиями ваших адвокатов вы показали, что во время этих политических репрессий вы не сдадитесь. Почему бы власти это просто не прекратить?

Это вопрос не ко мне, это вопрос к власти. Хотя такой вопрос я ставить не буду. Борьба, которую я веду с незаконными, уголовными преследованиями, с политическими репрессиями в отношении меня и партии, отдельных членов партии, она продолжится, потому что эта партия не дает спокойно жить власти во главе с Зеленским. Потому что эта партия еще год назад сорвала маски с этой власти, маски того, что у власти нет политической воли на улучшение жизни граждан в стране. Я эту борьбу продолжу, я считаю, что она не имеет никаких юридических перспектив для власти, потому что все эти обвинения высосаны из пальца, все эти обвинения незаконны. Так называемые доказательства, которые пытаются сегодня втюхать органы обвинения и власть в целом, являются несостоятельными и, в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством, недопустимыми в уголовном процессе. Все это я со своими адвокатами делал и буду делать. Буду показывать, что собой представляет нынешняя власть, каким образом она борется с политическими оппонентами. Мы покажем характер и содержание политических репрессий и этих незаконных, преступных действий власти. Мы все это будем делать и будем продолжать эту борьбу.

Хотя я еще раз подчеркиваю, что сегодня надо обращать внимание на ситуацию в стране. Надо менять курс развития страны, надо менять экономику, надо восстанавливать правовое государство, для того чтобы были защищены права и свободы наших граждан, надо наполнять политику социального обеспечения, для того чтобы наши люди чувствовали себя не в нищей стране, которой по факту является Украина, не в самой бедной стране в Европе, а в нормальной стране, которую они любят, уважают, и им уготовлены властью и созданы все условия для достойной жизни.

Каким был этот год для Украины и что сделать, чтобы в следующем году снова не говорить: "Это снова был нелегкий год"?

Однозначно, этот год был нелегким, и тут, если говорить о пожеланиях или об оценках, я бы разделил отдельно власть, отдельно людей.

Если говорить о власти, тут у нее ничего не получилось, хотя должно было. Она должна была изменить ситуацию к лучшему, но по итогам того, что делала власть в течение этого года, можно говорить, что она стала на путь внесудебной расправы с неугодными, борьбы с оппозицией, политических репрессий и пиар-акций, которыми она пыталась поднять свой авторитет и сохранить дивиденды для сохранения своих рейтингов.

Для людей этот год был провальным в плане того, что люди продолжают жить в стране, которая является самой бедной в Европе: и по объему валового внутреннего продукта на человека, и по уровню средней зарплаты, и по уровню благосостояния, и по уровню покупательной способности.

Вот четыре главных показателя, которые, согласно международным рейтингам и данным Госстата Украины, свидетельствует о том, что мы – самая бедная страна в Европе. Вот каким был этот год для наших людей. Ситуация не изменилась, ситуацию можно охарактеризовать как глубочайший экономический, социальный и политический кризис. Вот что надо менять в стране, вот что надо начинать с нуля в следующем году и для власти, и для людей.