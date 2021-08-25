Виктор Медведчук: Отсутствие власти в Украине заменяется внешним управлением

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук 112ua.tv

Интервью председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука в эфире телеканала "Россия 1"

Я так понимаю, что вы себе уже оборудовали студию. Непонятно, в какой вы комнате прямо сейчас находитесь, но я доподлинно знаю, что выходить из дома вам запретил господин Зеленский. Что происходит в Украине? Кто главный? Задам вам этот вопрос. Прямо драка между Зеленским и Порошенко, и эти американцы, куда ж без них…

Отвечая на ваш вопрос, видимо, надо сказать первое о том, что независимо, где я нахожусь, но я точно нахожусь под домашним арестом. Это первое. Второе. Домашний арест не мешает мне иметь принципиальную, последовательную политическую позицию, которую я имел всегда. Более того, гарантирую, что она будет реализовываться и дальше, моя политическая позиция, мои взгляды, которые не изменились, которые являются также критическими, которые не согласны с той политикой, которую ведет Зеленский и его команда.

И когда вы говорите о том, что кто же главный в Киеве, я вам скажу: главный это тот, кто управляет внешне нашей страной. Это не наша власть, это не наш президент, к огромному сожалению. Это те, которые насадили свои порядки, те, которые насаждают эти порядки, те, которые пытаются с помощью ручной киевской власти подавить СМИ, подавить голос оппозиции, вести активную, жестокую, незаконную борьбу с инакомыслием, что происходит сейчас в Украине. И поэтому вчерашние праздники, события перед этим, события, которые будут завтра, послезавтра, к сожалению, я в этом уверен, они все направлены на то, что отсутствие власти заменяется внешним управлением. И власть – это лишь одно из звеньев по реализации этого внешнего управления.

Виктор Владимирович, не ослабевает интерес к Украине. Приезжала Ангела Меркель, ничего, правда, не сказала о том, что Зеленский душит свободу слова. А сам Зеленский летит в Америку. В Америке сегодня написали любопытную статью, говорят, мертвый американский сезон. Конгресс в отпуске, 31-го числа надо войска американские выводить. Вот в этой связи тоже какие планы, какие надежды, чаяния?

Знаете, я вам хочу сказать, что, как ни странно, я, как представитель оппозиции, очень заинтересован в том, чтобы Зеленский встретился с Байденом, потому что воочию сегодня, несмотря на то внешнее управление, которое введено в Украине, о том, что есть претензии не только со стороны Меркель. Не знаю, была ли речь об этих претензиях во время встречи в Киеве. Но то, что есть претензии со стороны американской власти, и то, что они будут, видимо, частично или в полной мере высказаны, это уж точно. Не думаю, что американцы будут защищать свободные СМИ, которые заблокированы, закрыты или находятся в стадии закрытия, как отдельные телевизионные каналы и интернет-издания. Однако мне кажется, что, как минимум, в вопросе Минских соглашений, которые являются безальтернативными, о чем говорила Меркель, о чем будет говорить Байден и о чем говорят граждане Украины, так как ставят эту проблему как проблему номер один, как самую большую проблему во всех социологических исследованиях, это точно произойдет.

Но власть, которая ориентируется на внешние источники подачи команд, власть, которая не думает о собственных гражданах, власть, которая действует не в интересах своих граждан, она не может улучшить ситуацию в стране, потому происходит и то, что вы видели на кадрах, связанных с Порошенко. Порошенко – мой политический оппонент. Я никогда его не поддерживал и не собираюсь это делать. Но те методы, которые применяются к представителю оппозиции, они свидетельствуют о том, что собой представляет власть. А она, получается, не представляет собой ничего, потому что правоохранительные органы могут возбуждать незаконно уголовные дела, могут их фабриковать, могут закрывать рот оппозиции и СМИ, но не могут навести порядок на улицах. Несмотря на то, что Зеленский и его команда постоянно заигрывают с этой властью, пытаются получить хоть какие-то дивиденды, зная, осознавая то, что этого никогда не произойдет. Национал-демократы, национал-радикалы никогда не поддержат ни в настоящем, ни в будущем времени Зеленского. И если он этого не понимает, то это еще хуже, чем то, если он это осознает и надеется на то, что эта ситуация для него может измениться.

Вы, как человек, который последовательно выступает за добрые отношения с РФ, не знаю, в курсе ли, что Украина намедни признала Россию не просто агрессором, но еще и страной-оккупантом, причем признала это в рамках "Крымской платформы", куда приехали самые, наверное, отъявленные мировые русофобы. Вот эта риторика, она куда ведет? Зачем это все? Кто науськивает Зеленского?

Если коротко, это риторика антироссийской истерии, русофобии и борьбы с Россией. То есть вы абсолютно правы в том, что к званию "Россия-агрессор" прибавилось еще "Россия-оккупант". Вы знаете, я думаю, что Россия это переживет, я почему-то даже в этом уверен. Вопрос заключается в том, переживут ли те нормальные люди в Украине, которые не считают Россию ни агрессором, ни оккупантом, готовы ли они этого не признавать и что-то делать в этом направлении? В защиту русскоязычного населения, в защиту инакомыслия, в защиту своих свободных СМИ. Вот, в чем проблема лично для меня, как для украинского политика.

И когда вы приводите пример по "Крымской платформе", я хочу сказать, что, безусловно, ее нельзя расценить иначе, как пиаровскую акцию со стороны власти. Более того, я утверждаю и приведу аргументы, что эта пиар-акция со стороны власти провалилась. Ну, во-первых, в этой акции не принял участие ни один из глав государств ни стран "Семерки", ни стран "Двадцатки". Более того, вы хорошо знаете о том, что Украину в вопросе Крыма поддерживают фактически все страны мира. Фактически все страны мира. Однако участвовали в "Крымской платформе" только чуть более 40 стран. Я сейчас не говорю об уровне этого представительства, но вот такое участие – чуть более 40 стран, среди которых были и чиновники МИД, и послы... Нет представительства фактически 4/5 общего количества стран в мире. Это означает, что внешнеполитическое ведомство, Министерство иностранных дел Украины провалило эту акцию. А тот, кто посоветовал создать эту "Крымскую платформу" как своего рода рупор пиар-акции, сослужил медвежью услугу господину Зеленскому, потому что если на эту платформу приезжают представители, не говоря в каком статусе и не говоря какого уровня, только представители 40 стран, а не почти 200, означает то, что в тех странах, видимо, какое-то другое отношение. И исходя из принципа "не навреди" в данном случае власть Украины во главе с Зеленским и с МИД как раз навредили себе в этом вопросе. Я в этом твердо уверен.

Виктор Медведчук