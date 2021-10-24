Виктор Медведчук об акции национал-радикалов около своего дома: Власть мстит за мою политическую позицию

Интервью председателя политсовета партии ОПЗЖ Виктора Медведчука после митинга, который национал-радикалы устроили возле дома политика.

Вопрос: К вам домой пришли радикально настроенные молодые люди. Кто организовал этот митинг и зачем?

Виктор Медведчук: Это не первая акция, которую проводят национал-радикалы. Более того, они это делают абсолютно организовано, целеустремленно, для того, чтобы психологически оказывать давление на меня, самое главное - на членов моей семьи, потому что на меня у них с этим ничего не получится, потому что это очередной проигрыш их.

Кто это организовывает и кто этим руководит? Безусловно, это делает власть, и я вам хочу напомнить, и вы это хорошо знаете, что в конце 2019 г. в СМИ были опубликованы так называемые планы Службы безопасности Украины, которые за последние два года превратилась фактически в преступную организацию. Планировалась борьба с оппозицией в лице "Оппозиционной платформы – За жизнь", и в первую очередь с лидерами партии, в том числе и со мной. План предполагал незаконную слежку, то есть оперативные розыскные мероприятия - незаконные, не санкционированные судом, тем более в отношении народных депутатов. Это предполагалась слежка за членами семьи, это предполагалось содействие власти в борьбе с оппозицией через национал-радикалов. Целый раздел в этом плане, подчеркиваю, который был опубликован в СМИ, касался того, что надо задействовать национал-радикалов в борьбе с оппозицией, в борьбе с ее лидером. Вот сегодня этот план реализуется. Более того, он реализуется не только сегодня через вот эту никчемную акцию, он реализуется в течение всего этого времени, и, по данным партии, по данным пресс-службы партии, было более 80 за эти два года нападений на офисы по регионам в первую очередь Юго-Востока, Западной Украины и, естественно, нападение национал-радикалов с использованием фаеров, незаконных действий, погромов в отношении центрального офиса. Вот эти действия сегодня продолжается, имеют продолжение в виде того, что они организовываются возле моего дома, и тем самым оказывается психологическое давление, угрозы физической расправы над членами моей семьи, и это уже третий раз под моим домом.

Поэтому организовывает это власть, которую возглавляет господин Зеленский. Организовывает это Служба безопасности, которая преступно занимается подобными вещами, нарушая конституционные права мои и членов моей семьи и нарушая свои должностные обязанности. Вот кто является организатором, кто стоит за этими акциями.

- Зеленский сказал, что он планирует предоставить скидку "Газпрому" в 50% на транзит. Как вам кажется, возможно ли это?

- Я вам хочу сказать, что энергетический кризис - он не надвигается, он наступил. И он наступил потому, что Украина не готова на сегодняшний день обеспечить энергетическими ресурсами Украину, население, предприятия Украины, и мы это видим не только по тому, что растут цены, причем заоблачно растут цены на газ Европе, во всем мире, в том числе и в Украине, а еще и потому что власть непрофессиональна, профнепригодна, которая не понимала, что такие риски могут быть и к ним надо готовиться.

Сегодня в средствах массовой информации постоянно вспоминается то, что была договоренность еще в 2019 году получать российский газ напрямую по 175 долларов, по тем ценам, которые были тогда зафиксированы, и если бы были такие долгосрочные контракты, которые были, могли быть подписаны сначала властью Порошенко, а потом властью Зеленского, то сегодня Украина не столкнулась бы с таким кризисом. Сегодня она вынуждена платить эти заоблачные цены.

То, что Украина всегда получала российский газ не напрямую на бумаге, напрямую по факту, потому что российский газ заходил на территорию Украины, он здесь отбирался украинскими потребителями, а по бумагам оформляли, что этот газ якобы шел в Европу. А потом якобы возвращался назад в Украину. То есть это такой преступный реверс, это так называемая формула "Дюссельдорф +", о которой мы говорили, представители нашей партии, я лично неоднократно акцентировал внимание и в 2019-м, 2020-м, 2021 году, она действует, и вот сегодня наступил не просто кризис, а ужасающий энергетический кризис для Украины.

И то, что сегодня Зеленский предложил увеличить прокачку через нашу трубу на 50%. Предложение абсолютно правильное, только здесь вопрос заключается в том, что это кому он предлагает? Если он предлагает европейцам, то европейцы это сделать не могут, если он это предлагает россиянам, то россияне должны на это согласиться, согласятся или нет – я не знаю. Но дело в том, что очень хорошо, я считаю, президент Зеленский и его окружение поняли, что наша труба имеет огромные полные потенциальные возможности. Я могу сказать, что на входе это 305 миллиардов кубов газа по году, а на выходе в Европу 145. И вот если бы власть Украины со времен Ющенко, потом Порошенко, а потом Зеленского взяла мозги в руки, то они бы делали все для того, чтобы эта прокачка была стабильно и постоянно, и тогда России не надо было бы строить "Северный поток – 1", а потом и "Северный поток – 2", или два "Турецких потока", 1 или 2, а надо было использовать нашу ГТС. Более того, должен был быть создан консорциум, где Украина была бы равноправным хозяином трубы, возможностей и экономической выгоды, а сегодня нет ни первого, ни второго, ни третьего.

Труба может превратиться в любую минуту в музей металлолома, потому что для того, чтобы добиться того предложения, о котором говорит господин Зеленский, надо договариваться с русскими, договорится он с ними или нет – я не знаю, а прокачка по трубе уменьшается. А если уменьшается прокачка по трубе – это значит, что наступает кризис вообще получения газа, потому что, если по трубе не будет идти достаточное количество газа в Европе - а вы знаете, что уже отказался ряд стран, в том числе и Венгрия, - более 4,5 миллиарда будет прокачка через "Турецкий поток", 1 и 2, это уже не через Украину.

Тот газ, который Украина могла отбирать и подписывать договоры с Европой, что она якобы в Европе покупает, вот такие потенциальные возможности для Украины сегодня угасают.

И поэтому это предложение является запоздалым, потому, на мой взгляд, оно является недоговороспособным, потому что сегодня Россия, видимо, заинтересована в запуске "Северного потока – 2", не увеличением, прокачкой через ГТС Украины. Но договариваться надо, предлагать надо, надо искать общие сегодня возможности для развития торгово-экономических отношений. Это, кстати, то, о чем говорят представители нашей партии, о том, что записано в программе нашей партии, о том, что восстановление торгово-экономических отношений с Россией – это главный сегодня фактор, который может повлиять на развитие Украины.

И энергетический кризис - а это кризис сегодня не только поставок газа, стоимости газа, роста жилищно-коммунальных тарифов, – это еще и уголь, которого нет, это еще и электроэнергия, которой недостаточно, это все то, что может быть компенсировано, или все, что может быть устранено за счет именно восстановления торгово-экономических отношений с Россией.

Но, как видим, в планах этой власти, которую возглавляет господин Зеленский, таких прожектов или реальных проектов не существует, ну а предложение ради пиара - ну что же, надо попробовать это сделать реальностью. Будет это выгодно Украине? Безусловно, будет выгодно Украине, но сможет ли он договориться - остается вопросом.

- Из-за нехватки угля останавливаются 6 ТЭС. По вашему мнению, как можно решить этот вопрос?

- Вы понимаете, в чем дело… Надо решать этот вопрос в любом случае. Почему? Если мы не можем решить сейчас, а через месяц или два - зима только на подходе. Заканчивается октябрь, ноябрь, декабрь… Если ничего не делать, опустить руки, тогда угля, газа, электроэнергии по необходимой цене не будет не только сегодня-завтра, но и в декабре-январе. Поэтому надо сегодня на профессиональном уровне менять ситуацию в интересах Украины. Надо договариваться об угле, об электроэнергии, решать проблемы с газом. Если не решать сегодня – это значит, что они не будут решены ни завтра, ни послезавтра. Когда мы говорим об угле, тоже понимаем, а что, власть Зеленского или Порошенко не понимала, если взять импорт, что составляет основу поставок угля в Украину, если взять импорт угля на сегодня, то в этом импорте 64% - российский уголь. Только 20% - американский и 10% - уголь из Казахстана. Другого угля нет. Вчера, позавчера, три месяца тому назад, год тому назад власть не осознавала, что есть основной источник поставки угля из России. И надо делать так, чтобы эти поставки были стабильными. Если власть этого не понимает, то мы столкнулись с тем – мы, население Украины, – когда будет нехватка энергетических ресурсов. Тем более в осенне-зимний период. Что является в квадрате страшнее по своим последствиям для наших граждан, для наших людей. Эту угольную проблему надо решать.

Тем более, что мы потеряли огромный ресурс, большое количество шахт осталось на неконтролируемых территориях. Если мы в 2013-м далеком добывали по 84 миллиона тонн угля, то с 2015-2016-го эта добыча упала в два или в три раза. Поэтому сегодня основа, за счет которой энергетически с использованием угля – как выживает Украина и предприятия Украины, – это импорт. А в импорте, я уже сказал, какая доля российского угля. Надо думать, надо делать, чтобы эти поставки были стабильными, надо договариваться, чтобы Украина была уверена в завтрашнем дне, в обеспечении страны и наших людей энергетическими ресурсами.

- На Валдайском форуме Путин заявил, что отношения с Украиной зашли в так называемый тупик. Как из этого тупика выходить?

- Мне кажется, он не так называемый, это реальный тупик. Причем тупик со многими негативными последствиями для наших людей и для страны в целом. Я постоянно говорю о том, что надо восстанавливать отношения с Россией, и господин Зеленский, как бы он этого ни хотел, он президент страны. Он должен исходить из того, что он должен соблюдать все интересы и отстаивать интересы Украины на всех уровнях. Я давно отстаивал точку зрения того, что господину Зеленскому надо встречаться с господином Путиным, надо решать совместные проблемы, в первую очередь торгово-экономические. В первую очередь, а можно и в главную очередь, вопрос мира на Донбассе, потому что без России этого сделать нельзя, и это знают во всем мире. Странно, почему это до конца не осознает господин Зеленский.

Поэтому вопросы мира, вопрос о возвращении Донбасса в Украину, Украины - на Донбасс, вопрос энергетического обеспечения, вопросы обеспечения нормального уровня жизни за счет развития экономики и условий жизни бытовых сегодня во многом зависит в том числе и от России. Поэтому надо садиться, надо разговаривать и надо договариваться. Это единственный рецепт, он является, на мой взгляд, безальтернативным. У нас нет других источников для того, чтобы мы могли обеспечить нормальную жизнь страны и людей исходя из того, что мы можем этого добиться, в том числе и энергетического обеспечения за счет альтернативных ресурсов. Это невозможно по многим причинам. Потому что и поставки угля, и многой другой продукции являются невозможными, если не использовать железную дорогу, а использовать порты, которые ограничены в грузоперевозках. Мы все равно придем к тому, что надо договариваться с соседями, с Россией и Беларусью, в первую очередь странами СНГ. Это выгодно не только в вопросах энергетического обеспечения, это еще и выгодно непосредственно в вопросах конкурентоспособности нашей продукции на рынках этих стран. Именно поэтому мы и говорим: восстановление торговых экономических отношений с Россией и СНГ является первоочередной задачей для экономики страны, а реализацией этой первоочередной задачи для экономики страны является повышение уровня жизни, уровня экономики, а значит, и уровня обеспечение граждан в Украине.

- На том же форуме прозвучал тезис, что именно вас преследуют из-за налаживания отношений с соседями. Как здесь быть, это замкнутый круг?

- Вы знаете, и тут, и в другом месте президент и власть должны исходить из одного - из интересов людей, и делать все в интересах людей. Если господин Зеленский и его окружение, представляющее сегодня, так случилось, власть в Украине, видят выход в чем-то другом, пусть они это продемонстрируют. То, что демонстрируется последние два года, я неоднократно говорил, – это то, что при Порошенко страна стала бедной, а при Зеленском она превратилась в нищую. И, к сожалению, никакие другие действия, возможно, альтернативные, в отношении того, чего сегодня добивается наша партия, о чем говорю я постоянно, в том числе и в сегодняшнем интервью, – есть, но пока мы их не видим, и они пользы пока принести украинским гражданам не могут.

Поэтому есть путь, по которому надо идти, надо договариваться, надо решать проблемы, но его действия в отношении Медведчука уголовные, незаконные преследования, политические репрессии - а я расцениваю именно таким образом – это пусть остается на совести власти.

- Зеленский предлагает обменять вас на украинских пленных. Как это возможно?

- Вы понимаете, это полный абсурд и по своей форме, и по содержанию – предложение, которое прозвучало. Я официально ответил, что я не нуждаюсь в обменах, это во-первых. Во-вторых, я гражданин Украины, как бы ни хотелось другого очень многим. Я знаю, многие хотели, чтобы я не был гражданином Украины, но, к сожалению, у них с этим ничего не получится, в том числе и у власти. Во-вторых, многие хотели, чтобы я покинул Украину для того, чтобы я не мешал им нормально грабить страну и уничтожать страну и людей. Этого не произойдет. Все, что они могут на сегодняшний день, – незаконные политические преследования, репрессии. Сфабриковано первое уголовное дело, которое является чистой липой, и мы это докажем в судах на всех уровнях. Второе – это уже в квадрате липа, абсурдна липа в отношении того, что пытаются инкриминировать мне.

Это ни в какие ворота уже не лезет. Никак ни юридически… Я по профессии юрист, долгие годы работал адвокатом, работал в правоохранительной системе. Я знаю, что такое правоприменительная деятельность. К сожалению, мой профессиональный опыт, мои знания непригодны для того, чтобы объяснить, насколько сегодня Украина осталась правовым государством и что сегодня делают СБУ, прокуратура, органы следствия по отношению ко мне, фабрикуя эти уголовные дела. Но это не юридическая оценка, это просто какой-то абсурд, который создан из никчемных юридических претензий, которые не подтверждаются ни материальным, ни процессуальным правом. Даже не хочу обсуждать эту тему, эти обвинения, безусловно, рассыпятся. У них нет подтверждений, нет никаких доказательств. Но ко всему прочему нет самого события преступления, о котором они говорят, которое они пытаются мне инкриминировать.

- Если учесть, что идут суды относительно вас, и то, что Зеленский сегодня говорит о скидке, но ничего не делает, почему не используют ваши возможности как переговорщика? Почему вам продлевают домашний арест? Чего боится Зеленский?

- Власть боится и пытается свести со мной счеты. Вы знаете, здесь нет юридической основы, я говорил. Все эти обвинения юридически никчемные, а если они никчемные, то как это может расцениваться? Это может расцениваться только по одному - это месть власти. Вот сегодня власть мстит мне за мою политическую деятельность. Мстит за то, что я хотел, чтобы у нас была вакцина и ее производили в Украине. Кстати, если бы тогда власть пошла по пути организации производства в Харькове вакцин, то уже начиная с апреля месяца этого года ежемесячно производили бы 600-700 тысяч вакцин. Что плохого для Украины? Я стоял за вопросы отмены санкции в отношении украинских предприятий и отстаивал их. Я постоянно вместе с партией, и наша партия отстаивает возвращение Донбасса в Украину и Украины на Донбасс за счет мирного регулирования. Наш мирный план – это основа договоренностей и с Донецком, и с Луганском, и с Москвой, каким образом можно Украину вернуть на Донбасс, а Донбасс в Украину. И многие другие проекты, связанные с экономикой, и газ, и поставки экономические, и экспорт нашей продукции на рынки России СНД, о чем я уже говорил. Это то, что в интересах наших людей, но это власти не подходит по многим причинам. Наверное, в первую очередь потому, что это не они, это не они договариваются, это не они могут, это не они решают в пользу людей. Им надо только делать то, что будет записано как их дивиденды. Так вы знаете, мы же когда-то даже не претендовали, после того, как пришли в парламент и стали второй парламентской фракцией, второй партии, мы сказали: ребята, для того, чтобы установить мир, у вас там есть 240-250 голосов, мы можем добавить свои, и эту славу запишете на себя. Вы же обещали и на одних, и на других выборах мирное регулирование. Давайте принесем мир на Донбасс, давайте вернем Донбасс в Украину. Мы готовы вам помочь и не претендовать на славу. Это же было и это остается, ведь не вопрос славы. Вопрос реальных шагов, которые должны были быть сделаны властью, а власть не хочет, не может и, как мы видим, не имеет политической воли для этого решения. Поэтому сегодня это чистая месть - то, что имеет место в уголовном преследовании в отношении меня очередное уголовное дело, очередное абсурдное, ну, сказать, без доказательств, - это ничего не сказать. Это просто никчемные обвинения, которые они пытаются, вы извините за неюридическое выражение, "втюхать" мне, и самое главное - не так мне, потому что мне-то они не втюхают, у них не получится, а вот людям поднять свои PR-возможности, тем самым загасить скандал, который сегодня разворачивается по поводу коррупции во власти, офшорного скандала и многого другого. То есть отвлечь внимание.

Извините, но власть не внимание должна отвлекать. Власть на первое место должна ставить не формирование общественного мнения, а формирование, использование реальных основ для реализации законных интересов людей. У людей должны быть свет, газ, тепло, у людей должна быть работа, должна быть заработная плата, дети должны учиться. Вот в чем эффект деятельности власти, а не создание общественного мнения через эффекты PR-акций, как это, допустим, бывает, когда тайная группа выступает со сцены, творческий коллектив или тот же "Квартал 95". Да, они представляют свой продукт, и люди получают удовольствие, так и сегодня представляйте этот продукт - только не со сцены, а из жизни и для жизни наших людей, и люди вам будут тихо или громко, или даже бурно аплодировать, но этого не происходит по одной простой причине - что власть профнепригодна. Не понимает реальные причины и не делает то, что она обязана делать в интересах наших граждан.