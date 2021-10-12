Виктор Медведчук: Незаконное уголовное дело – это попытка Зеленского отвлечь внимание от офшорного скандала и принятия антинародного бюджета

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук 112ua.tv

Флеш-интервью председателя Политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука перед началом судебного заседания по избранию ему меры пресечения

Абсолютно понятно, что все, что происходит сегодня в стране, оно связано с тем, чтобы перебить офшорный скандал. Перебить сведения, информацию о коррупции в высших эшелонах власти, о коррупции в команде Зеленского, для того чтобы отвлечь внимание от непосильных жилищно-коммунальных тарифов, от отсутствия мира в стране, от тех проблем экономического и социального характера, которые сегодня имеют место. Это связано и с тем, что готовится принятие бюджета, который будет опять несостоятельным для того, чтобы дальше развивать экономику страны, потому что она загнана в глухой угол.

Поэтому для того, чтобы от всего отвлечь и все это сделать, за несколько дней было сфабриковано незаконное уголовное дело. Собственно говоря, как это и было первый раз, начиная с марта, и активные действия начались в мае текущего года. Сейчас буквально за несколько дней слепили, организовали, предъявили, передали и продолжают думать, что все, что они хотят на пути узурпации власти – установления диктатуры в стране, у них все получится. Уверен, что это не так. И борьба нашей партии будет продолжена и как борьба моя личная по противостоянию незаконным уголовным преследованиям и политическим репрессиям. Власть действительно пересекла все "красные линии", она стала на путь совершения очевидных преступлений по отношению к нормам Конституции и действующего законодательства. Поэтому борьба будет продолжена, и никакие отвлечения внимания эту власть не спасут от объективной оценки и от торжества справедливости.

Эта власть, начиная со своего прихода в 2019 году, шла по пути создания сценария и получения реакции от этого сценария. Продолжается спектакль. Это уже не сериал, который снимается и показывается по телевизору и кинотеатрах, это уже сценарий реальной жизни, где все граждане Украины выполняют роль статистов, массовки. Сделали действие, посмотрели, а как это повлияет на общественное мнение, каким образом оно может изменится в их пользу. Их интересуют только политические дивиденды и замыливание глаз от тех проблем, причем очень серьезных, кризисных, страшных проблем для страны и для украинского народа, и они идут по этому пути.

Отсюда и отставка Разумкова. Ну не хочет человек нарушать закон, а хочет действовать по регламенту. Я могу сказать, что мой профессиональный опыт и моя робота в парламенте в четырех созывах, в том числе и в составе руководства ВР 2-го созыва, она свидетельствует о том, что очень сложно соблюдать закон о регламенте. Но ведь это требование Конституции. Поэтому Разумков демонстрировал два года то, что он соблюдает регламент. Власти это не подходило, потому что им надо казино, им надо похитить землю, украсть у народа, им дальше надо делать то, что они хотят на своей ниве. На той ниве, которая дает коррупционные дивиденды этой власти, и тут им Разумков не подходил. Сняли, продемонстрировали якобы силу, но они абсолютно заблуждаются, что это проявление силы. Это, наоборот, проявление слабости. Потому что дискуссии и спор, как это принято в правовом демократическом государстве, приводит всегда к эффективному результату, а вот это – примитивная, ограниченная борьба. Борьба с законом, борьба с Конституцией, попирание норм действующего законодательства, оно ведет в никуда и в никуда приведет эту действующую власть.

Были телефонные разговоры, на которых вы якобы договаривались о поставках угля на неподконтрольных территориях. Можете подтвердить или опровергнуть свое участие?

Самое важное в вашем вопросе – это якобы. Самое интересное, что органы следствия и прокуратура, и СБУ, потому что именно она фабриковала эти записи, хорошо знает, что никаких записей нет, что я с господином Кузярой не знаком, не встречался, никогда не разговаривал.

Второе. Они хорошо знают, что записи 2014-2015 гг., которые они демонстрируют на своих брифингах, на которые они ссылаются как на доказательства, никогда не будут допустимыми доказательствами, потому что это монтаж, я это утверждаю. И адвокаты, которые осуществляют мою защиту, и я сделаем все, чтобы доказать стороне обвинения то, что таких разговоров в реальности не существует. Нет оригиналов, нет оригинальных записывающих устройств, это все настоящая туфта и результат фальсификации, которая имела место по первому делу и продолжает сегодня производиться по второму. Первое и второе дело – это результат, итог фабрикации уголовного преследования против меня как представителя оппозиции, это борьба с оппозицией, это все делается с одной целью: закрыть рот, заставить прекратить политическую борьбу с этой властью. Но у власти ничего в этом плане не получится.

Сейчас вас обвиняют в том, что вы фактически спасали энергетическую систему Украины.

Это будет сегодня предметом рассмотрения при избрании меры пресечения и рассмотрении обоснованности материалов подозрения, так называемого подозрения, липового подозрения в незаконном уголовном преследования. Я вам хочу сказать о том, что это знает страна, это знают журналисты, потому что поднимите сообщения СМИ конца 2014 и начала 2015 года. Действительно, был кризис энергетический. Ситуация, которая сложилась тогда, ввела в никуда страну в экономическом и социальном плане. Ведь по итогам 2013 года Украина добывала 83 млн тонн угля, а по итогам 2014-го эта цифра опустилась до 40. Причем весь энергетический уголь, от которого работают тепловые электростанции, вырабатывают электроэнергию, находился на неподконтрольных территориях, на тех шахтах на Донбассе. И где было этот уголь брать? Правительство, президент предпринимали шаги для того, чтобы найти альтернативные источники. Источники возможности поставки из России, из ЮАР, и вы об этом тоже хорошо знаете, и с неподконтрольных территорий. Только почему сегодня считается, что это оказание содействия террористическим организациям, когда уголь поставлялся в интересах Украины и в Украину и почему это помощь "ДНР" и "ЛНР", а не помощь Украине, непонятно. Понятным остается это обстоятельство только для одних: это, видимо, для генерального прокурора и председателя СБУ, который "липовал" материалы данного уголовного дела и пытается сегодня представить, что все было правильно, а то, что было связано с углем, – незаконно.

Дело против вас составили за два дня. Что так испугало власть, что они это сделали в турборежиме?

Вы преувеличиваете. Я думаю, для этого надо было где-то дня четыре.

Про 1 млрд грн залога: где будете брать эти деньги, есть ли такая возможность или, возможно, соратники будут помогать?

Вот когда будет принято решение суда, тогда мы поговорим на эту тему.

Но эти деньги есть?

Незаконные репрессии, политические преследования в отношении меня и моей семьи начались в феврале 2021 года. Когда были приняты незаконно санкции в отношении меня, моей жены, когда были заблокированы все счета, когда были заблокированы все активы и совершенно понятно, что власть, издеваясь в этом отношении и видя незаконное уголовное преследование, исходит из того, что, конечно, зная о том, что есть активы и возможности, в том числе и финансово-материальные, как же он может ими распорядиться или члены его семьи, когда это все заблокировано. Ну, теперь осталось предъявить вот этот залог в 1 млрд грн, а фактически, о чем идет речь, понятно, что этот миллиард не будет уплачен, и тогда абсолютно понятным является то, что Медведчук должен из домашнего ареста переместиться под реальный арест. Вот цель власти, вот такая стратегическая задача стоит перед ними, когда они определяют залог в размере 1 млрд грн. Вот никчемность тех мыслей и тех действий, которые сегодня используются правоохранительной системой как ресурсом президента Зеленского по сведению счетов со мной и с моей семьей.

Не кажется ли вам странным, что сегодня визит Шарля Мишеля, Урсулы фон дер Ляйен в Украину и суд над вами? Как-то европейские ценности не коррелируются с этим?

Про европейские ценности и их сочетание с деятельностью команды Зеленского и власти в целом вообще не приходится говорить. И это не имеет отношения к сегодняшнему, в том числе и к тому саммиту, который проходит в Киеве, потому что эта демонстрация уже идет более двух лет. Мы видим, какие европейские ценности исповедует действующая власть. Это не европейские ценности и не ценности вообще. Эта политика направлена на узурпацию власти и на установление полной диктатуры. И если в Европе среди тех, кто сегодня присутствует на саммите, или тех, кого нет в Киеве и кто наблюдает за этой ситуацией, еще у кого-то остались какие-то мысли на тот счет, что в Украине строится нормативно-правовое государство, то мне этих людей искренне жаль.

Почему по судебному делу, в котором вы фигурируете с Порошенко, вас хотят заключить под стражу уже сейчас, а Порошенко только под следствие?

Это же не ко мне. А в отношении дела о госизмене, о государственной измене я вам хочу сказать такое. Сегодня СБУ использует это как какую-то дежурную статью, они пытаются пристроить к любому случаю: там, где это надо, и там, где не надо. Когда-то в советские времена говорили, что милиция, следствие если не знали, в чем обвинить человека, "шили хулиганку", было такое выражение среди моих коллег в правоохранительных органах, а сейчас шьют государственную измену, высокий уровень, высокий уровень отношений, высокий уровень профессиональной оценки тех, кто руководит страной, и особенно тех, кто руководит в правоохранительных органах.

Прокуроры сегодня будут ходатайствовать, чтобы взять вас под стражу. Вы готовились, взяли с собой какие-то вещи?

Вы не волнуйтесь, и прокуроры тоже пусть не волнуются. Все взял, ко всему готов, все буду делать, как будет установлено законом, но при этом буду дальше продолжать бороться с этой властью – так, как и боролся. Собственно говоря, так, как борется и будет продолжать бороться партия.