Нейтан Гилл: Мировые лидеры должны прочитать отчет ООН и давить на украинские власти насчет недопустимости подавления свободы слова

Нейтан Гилл Фото из открытых источников

Интервью с бывшим депутатом Европарламента Нейтаном Гиллом по поводу притеснений свободы слова в Украине

– Как вы оцениваете доклад спецпредставителя ООН с призывом к президенту Зеленскому прекратить закрывать СМИ и решать вопросы, которые влияют на свободе слова, демократическим путем?

– Я полностью приветствую доклад ООН, ведь это важно, чтобы международные организации, такие важные как ООН, признали и поняли, что происходит с журналистикой в Украине. И, думаю, одна из проблем, что президент Зеленский и его режим безнаказанно делали то, что делали, потому что международное сообщество было сосредоточено на COVID-19. Также на Афганистане, а не на проблемах, которые возникают ближе к дому, в частности в Украине. Я очень рад, что ООН подготовила этот доклад, надеюсь, у лидеров мира будет возможность его прочитать, переварить и начать действовать. И действовать они должны с помощью давления на президента Зеленского и людей в его правительстве, и дать им понять, что подобное подавление свободы слова неприемлемо в Европе.

– Фридом Хаус обратился к президенту Байдену, чтобы тот во время встречи с Зеленским поднял вопрос незаконного закрытия СМИ. Может ли это повлиять на Зеленского?

– Думаю, Зеленский прислушивается только к лидерам ЕС, лидерам свободного мира, в частности президента Байдена. Поэтому я надеюсь, что президент Байден действительно поднимет вопрос свободы слова и того факта, что режим Зеленского закрывает любую форму СМИ, которая не соответствует его стандартам, и не сообщает новости, которые он хочет слышать, или не говорят того, что он хочет. Для Украины критически важно иметь свободные медиа, которые никто не угнетает. Чтобы люди могли услышать обе стороны любой истории. И делать выводы самостоятельно. А сейчас Зеленский делает все, чтобы люди слышали только односторонние мысли. Это фактически пропаганда. Они закрывают глаза на реальность новостей не только в Украине, но и во всем мире. Поэтому я призываю президента Байдена использовать власть и влияние своей администрации на президента Зеленского. Чтобы тот понял и осознал, что демократия требует свободы слова, а не гнета.

– Несмотря на обращения авторитетных международных организаций и мирового сообщества, Зеленский не только не отменил санкции, но и закрыл новые медиа. Будет ли это иметь последствия для украинской власти?

– Я думаю, что именно сейчас это не будет иметь последствий для украинских чиновников. Потому что сейчас в мире нет политической воли оказывать давление на Зеленского или украинскую власть. Поэтому необходимо, чтобы мировые лидеры осознали, что происходит сейчас в Украине. Не менее важно и то, чтобы украинцы осознали, насколько важно иметь беспристрастные и неоднобокие медиа. Сейчас же, если оппозиционные СМИ пытаются подать голос, их уничтожают. Незаконно уничтожают. Поэтому критически важно, чтобы правительства разных стран, Организация Объединенных Наций использовали свое влияние и проинформировали мировые политические силы, чтобы те требовали от Зеленского прекратить эту практику. Сейчас он чувствует себя на коне, он закрыл немало телеканалов, и ему все сошло с рук – по крайней мере, он так думает. Но реальность в том, что он не будет находиться у власти вечно, и его партия тоже. И рано или поздно для него будут последствия. Не хотелось бы, чтобы до этого дошло. Хочется, чтобы у народа Украины была свобода слова и свобода средств массовой информации. Остальная Европа воспринимает эти вещи как нечто самоочевидное. И критически важно, чтобы то же самое было и в Украине. И единственный способ – это чтобы мировые лидеры начали оказывать все большее давление на режим Зеленского.

– Как в Великобритании решают конфликтные ситуации между властью и медиа? И как бы отреагировали британцы, если кто-то из политиков попытался бы действовать как Зеленский?

– Что было бы, если бы то, что Зеленский делает в Украине, кто-то попытался делать здесь, в Британии? Это означало бы, что власти отправили бы под домашний арест лидера Лейбористской партии сэра Кира Стармера и закрыли такие медиа, как "Би-Би-Си" и "Скай Ньюз". Такое никогда не может произойти. Никогда. Народ, власть, медиа – никто бы этого не поддержал. Есть старый британский афоризм: я могу не соглашаться с тем, что вы говорите, но я буду драться насмерть за ваше право это говорить. Это наша ментальность. И, к сожалению, мир не понимает, что на самом деле происходит в этом смысле в Украине – европейской стране. В стране, которая однажды хочет войти в Евросоюз. Народы Германии, Франции и Британии ужаснулись бы от того, что творится у вас. У британских властей не может быть механизмов закрытия СМИ. Этого просто никто бы не позволил. Людям нужны права и способность выражать свои представления и взгляды. И спорить с определенной точкой зрения надо фактами, а не закрытием СМИ. Поэтому я действительно шокирован тем, что творится в Украине. И я знаю здесь политиков, которые так же шокированы. И реакция будет расти. Думаю, что Зеленскому придется в конце концов вести себя как лидеру европейской страны, а не как деспотичному вождю страны третьего мира. А именно так он и поступает сейчас.

Оригинал – на сайте 112ua.tv.