Михаил Погребинский: У Зеленского долго не получится издеваться над оппозиционными политиками и журналистами

- С нами Михаил Погребинский, политолог.

Данилов сказал журналисту, что если вы думаете, что в Луганске все говорят по-русски, вы очень ошибаетесь, там есть патриоты. В этой короткой фразе можно увидеть два аспекта: во-первых, те, кто говорят по-русски, – не патриот, по мнению Данилова. Во-вторых, Данилов сам спокойно общался на русском в эфирах еще 5-6 лет назад. И главное, зачем он это делает?

- Мне кажется, что эта властная команда перешла в какой-то виртуальный мир. И в этом мире им кажется, что если ты не говоришь по-украински, то ты не патриот. Соответственно, коррелируется реальность. Данилов родом из Луганска, там делал карьеру и прекрасно знает, что более 80%, когда там проводились опросы, предпочитали, чтобы им задавали вопросы по-русски. В сельской местности там больше процент говорящих по-украински. А в городах русский язык просто доминирует. И при всем моем уважении к интеллектуальным способностям Данилова, он не сомневается в том, что он сказал неправду. Эта игра, которую он ведет, по моей гипотезе, связана с тем, что они живут в своем виртуальном мире. Могли ли мы представить себе два года назад, что Зеленский станет лидером националистического лагеря? Уже после майданной истории он ездил на Донбасс, его там защищали те, кого он сегодня называет террористами. Он там зарабатывал деньги, уклонялся от призыва в армию, и то, что он станет таким суперпатриотом, невозможно было себе представить. Переход в это виртуальное пространство делает этих людей людьми особого сорта, поэтому надо относиться к ним со скидкой, как к людям из палаты № 6 или 66. В этой палате принято говорить, что черное – это белое, а мир – это война. Они уже сами не отдают себе в этом отчета. Я читаю источники, которые говорят, что Зеленский хочет избавиться от Разумкова, который чуть ли не единственный из нашего управляющего ареопага старается более-менее жить в реальном мире. И это им не надо. Для избавления есть бюджет – Арахамия этим занимается, и рядовому депутату за это голосование предлагается 50 тыс. долл. Сейчас в Киеве – это однокомнатная квартира. Они живут в особом мире, в котором укладывается борьба с коррупцией, с олигархами, война с Россией, желание прокатиться на танке по Арбату, и вместе с тем они решают вопросы личного интереса. Разумков выглядит как здравый человек, когда комментирует некоторые решения Зеленского и его команды.

- Удастся ли все-таки отправить Разумкова в отставку?

- Я согласен с тем, что, как сказал Разумков, ему не стыдно смотреть в глаза людям и он может спокойно ходить по улицам без охраны. Это явный намек на Зеленского и его команду, которые не смогут ходить без охраны. А то, что он говорит, что это не давление на него, что у него поменяли охрану, когда он на больничном, – это он лукавит, потому что это наглое и возмутительное давление. Когда вы возле своего врага ставите своих соглядатаев, которые будут не охранять, а будут следить за каждым его шагом, – это наглое, возмутительное давление. А что касается отставки, то я не большой любитель давать прогнозы. Знаю, что пока не собрали голосов. Информация, что Коломойский поможет своими людьми… Так он сейчас находится в таком положении, что очень многое в его судьбе зависит от Зеленского. Я бы на месте Коломойского не доверялся бы Зеленскому: еще какой-то небольшой элемент давления – и он его сдаст. Если голоса появятся – это скандал, который будет иметь и международное значение. Разумков – серьезная фигура, с которой считаются, в том числе и за рубежом.

- Как будут во власти объяснять эту отставку?

- Есть версия, которую озвучил Арахамия: ему президент поручил. Он сказал, что Разумков – плохой человек, поскольку он помешал ВР проголосовать за закон об олигархах, который нужен Зеленскому.

- Можно ведь и без выводов Венецианской комиссии проголосовать.

- Можно, конечно, но Зеленский же пытается себя представить проводником европейских ценностей. А Венецианская комиссия критически отнесется к этому законопроекту.

- Этот закон рассмотрят, и там есть один очень интересный пункт: назначение олигархом того или иного бизнесмена. СНБО не имеет такой функции в своих полномочиях, а очень хотят.

- СНБО много чего не имеет. Оно не имеет права вводить санкции против граждан Украины, но вводит. Мне эта ситуация напоминает ситуацию перед концом эпохи Януковича. Я не работал с Януковичем, последний раз его видел на инаугурации, но решил написать ему письмо, поскольку считал, что надо остановить деструктивные процессы, которые запущены командой Януковича, о том, как ведет себя команда, которой руководит фактически его старший сын. Вывод из моего письма был такой: если и дальше так будет продолжаться, а вы с каждым новым решением увеличиваете количество своих врагов, то все это для вас закончится плохо. Одному из людей окружения Януковича, который занимал очень высокий пост в этой системе, я передал это письмо. Не знаю, передал он ему или нет. Но знаю, что эта история реализовалась в точности, как я предсказывал. Если ты в течение какого-то времени настраиваешь против себя одного олигарха, потом второго, потом представителей разных частей электорального поля, то ясно, что хорошо это для тебя не закончится. Ты создаешь почву для переворота. Не знаю, прочитал ли он письмо. Ине объяснили, что Янукович готов выслушать от кого угодно критику своих действий, только если там не будет упоминаться его старший сын. А я его там упоминал. Поэтому, допускаю, что человек письмо не передал. Но тем не менее ситуация, которая происходит у нас, напоминает именно тот период. Зеленский сделал все, чтобы за него восток и юг не голосовали. А попытки его представить себя как лидера националистической части электората, наталкиваются на многие сложности. Тут и история с "вагнеровцами", которая рано или поздно всплывет, и то, что он не дал обменять людей, и то, что он не дал разместить в Харькове производство вакцины, как предлагал Медведчук. Это все накладывается на платежки, на бессмысленную болтовню, которую люди регулярно слышат от первых лиц. Он настраивает против себя украинское общество. А ему показывают всякую дурню – социологию от социологов, которым он платит за проведение социологии. Есть одна бывшая авторитетная организация, которая регулярно показывает, что у него все хорошо и люди ему доверяют. Посмотрим. Я практически уверен, что шансов на переизбрание у Зеленского нет. Он сам себе роет могилу. Если Разумкова вытурят из этого кресла, он останется депутатом. Он выйдет из СН и будет создавать собственную партию, заявит о том, что пойдет на президентские выборы, и тогда рейтинг будет существенно расти. Придет на ваш канал, сделает заявление.

- Для того чтобы господину Разумкова создать свою группу в парламенте, ему нужно 20 депутатов. Найдутся ли такие депутаты?

- Это будет не сразу. Если начнутся разговоры о том, что он претендует на участие в президентских выборах, то люди будут сделать ставки. Если они понимают, что им с Зеленским не по дороге, то они тогда будут делать выбор в пользу Разумкова. Я за Разумкова голосовать не буду, прежде всего потому, что его взгляды на внешнюю политику, на отношения с соседями ничем не отличаются от генеральной линии Зеленского, Порошенко и компании. Ясно, что это дорога в тупик, что добрых отношений с РФ у нас скоро не будет и долго не будет, но у нас должна быть хоть какая-то политика, которая работает на интересы украинских граждан. Нельзя выстраивать всю внешнюю политику на принципах, что мы воюем с Россией. Не было бы проблемы с "Северным потоком – 2". Не так давно при участии Медведчука предлагались прямые закупки газа со скидкой, но ведь отказались. Конечно, это прямо противоречит интересам Украины, но Нуланд, Кенту это нравится. Потому что им нравится строить козни России, которую они рассматривают как серьезного врага. А Украину – как инструмент для создания проблем для этого серьезного врага.

- Господин Арестович заявил, что можно силой вернуть Донбасс, если Путин заболеет, и они точно не знают, как деоккупировать Донбасс, поэтому обдумывают различные варианты, в том числе и военный путь.

Это реально так можно строить стратегию реинтеграции – ждать, пока Путин заболеет?

- Я писал, что Арестович – реальный клоун, судя по тому, какую чушь он несет. Но он никакой не клоун, он сознательно создает вокруг себя некоторое поле популярности. Он вполне может создать партию фриков, и у нас есть много желающих за таких голосовать. Была же у нас партия Ляшко, так почему бы не быть партии Арестовича? Он так часто упоминается, что и россияне уже выучили его фамилию. Но почему они уверены, что Путин уйдет, а на его место придет кто-то такой, с которым можно будет что-то порешать? Путин – опытный человек. И массу проблем для Украины он не делает – он не хочет создавать их для народа. Кроме того, он остается человеком в значительной мере проевропейским. Когда он начинал, вышла книга: "Немец в Кремле". Он не рассматривает стратегию развития России в перманентном кризисе с Европой. Он надеется, что с Европой можно будет договориться. А на его месте может оказаться человек намного менее рассудительный.

- С января четыре женщины могли бы уже быть на подконтрольной территории вместе со своими семьями, а они остаются в тюрьмах на оккупированных территориях. У власти такой принцип?

- Что заставило отказаться Зеленского от этого предложения? Насколько я понимаю, это зависть от того, что есть человек, через которого можно решить какой-то вопрос. Ему сказали: пусть это решит Медведчук, мы ему доверяем, а тебе – нет. Эта эмоциональная реакция – зависть, началась давно, не только в связи с удерживаемыми лицами с той стороны. Это также история с вакцинами. Они же пригласили жуликов, которые рассказывали, что за 25 млн грн они сделают свою собственную вакцину. Франция за 2 млрд не сумела сделать. А Медведчук сказал, что харьковский завод через три месяца будет выпускать вакцину. Получается так: я мог бы, но не получается, а у этого получается, но мы ему не дадим, потому что я президент. Нужно было хоть не публично, но использовать Медведчука и его политическую силу для балансирования ситуации, для того чтобы тебя не съели. Ведь если бы не было вот этой атаки на ОПЗЖ, то сейчас ОПЗЖ имела бы рейтинг в два раза больше, чем у правящей партии. Тогда возник бы вопрос: будут перевыборы, будет ли у тебя союзник? Не будут у тебя в союзниках Порошенко или Тягнибок, никогда. Сейчас они тебя терпят, поскольку ты еще президент. Удерживая Медведчука под домашним арестом, делая все возможное, чтоб эта политическая сила не могла укрепить свои позиции, ты себе роешь могилу.

- Многие европарламентарии осудили закрытие наших телеканалов, цензуру в Украине. Но мы не видим никакой реакции от власти.

- Я считаю, что ситуация для Зеленского ухудшается, и долго так издеваться над журналистами, над оппозиционными политиками у него не получится. Думаю, что ваша надежда будет реализована.

- Спасибо.