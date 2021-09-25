Евгений Шевченко: Если Беларусь перестанет поставлять Украине топливо, купить его будет негде

- В "Голосе народа" народный депутат Евгений Шевченко.

"Европа придерживается двойных стандартов в отношении оппозиции в Украине" - такое заявил евродепутат от Германии Максимилиан Кра в Европарламенте. Почему так происходит?

- ОП посадил под домашний арест не Медведчука, он посадил под арест 4, 5 млн избирателей, которые проголосовали за ОПЗЖ. Кто-то хочет эту фракцию расколоть, раздробить, чтобы в парламенте не было представителей идеологии, которой придерживается ОПЗЖ. И это прямое нарушение свободы слова и политические преследования. Я уверен, что со временем ЕСПЧ даст правовую оценку политической ситуации, из-за которой Медведчук изолирован от политической деятельности. Власть в любой стране не может быть доброй и хорошей, поэтому только наивные люди думают, что демократия – это добро и процветание. В Европе тоже расправляются с политиками: находят компроматы, отправляют в отставку. Но все это происходит в рамках правового поля. Нравится кому-то Медведчук, не нравится, но он представляет срез украинского народа. Да, они "пророссийские" – они не хотят воевать с Россией. И они считают, что то, что происходит между Украиной и Россией, просто сумасшествие, временное помешательство. И поэтому они всегда будут голосовать за таких людей, как Медведчук, которые будут проявлением их воли. Не будет Медведчука – завтра другой появится. Власть с этим не справится. Получается, что власть борется с собственным народом. А это всегда плачевно заканчивается.

- Наш глава МИД считает украинскую границу уязвимым для диверсантов из Беларуси. И уже говорят, что нам нужно отгораживаться колючей проволокой.

- То, что происходит во взаимоотношениях с Беларусью, – это результат голосования парламента 15 сентября 2020 года, когда "соросята" в парламенте хотели поддержать оппозицию в Беларуси, но не на того нарвались – батька выстоял. Но из-за этой ситуации страдают межгосударственные отношения на политическом уровне – их практически уже нет. Слава Богу, есть еще экономические отношения, отношения между людьми. Что касается заявлений Кулебы, то он сам гораздо больше несет угроз Украине, чем Лукашенко с Беларусью. "Кулебы" хотят усиливать территории, граничащие с Беларусью, 1084 км, колючей проволокой. Где они деньги возьмут на это? Надо звать Яценюка – он у нас специалист по колючим проволокам и по заборам. Действия Кулебы поставили нашу страну в риски, связанные с энергетическим кризисом, экономическим. И уже военная безопасность страдает, потому что просто так С-400 на границах не ставят. Ведь Лукашенко всегда был проукраинским: Крым не признал, помощь оказывал – военные запчасти, топливо, все поставлял. Угроза идет не из Беларуси, а изнутри, и связана с тем, что некоторые политические силы раскачивают ситуацию, чтобы произошел социальный взрыв. А он может быть основан на повышении цены на газ в Европе, у которой мы покупаем газ. И самое обидное, что цена на газ поднялась не для немцев, потому что у них прямые контракты с "Газпромом", а для нас. Сейчас постоянно идет вопрос санкций. А если Беларусь введет против нас санкции, перестанет поставлять для нас топливо? 50% бензина Украине поставляет Беларусь. Наши "умники" считают, что они в любой день могут купить топливо на рынке. Так не купят на рынке! Европейские организации опубликовали прогноз, связанный с литийными батареями. Оказывается, солнечная энергетика – это была большая переоценка возможностей. Лития в мире на всех не хватит, а после ухода США из Афганистана, у которого больше всего в мире запасов лития, все поняли, что скоро все закончится. И большие корпорации, в первую очередь американцы, начали переориентироваться на рынок углеводородов. Более того, в Азии пошел спрос, и США начали туда поставлять сжиженный газ. В Европу импорт американского газа прекращен. И именно это повлияло на рост цен в Европе. Это потянет рост цен на все углеводороды. Напряженная ситуация с Беларусью, до которой довел Кулеба, – это его личная ответственность по Конституции. Он докладывает президенту о рисках, которые могут быть. Он этого не просчитал. А я просчитываю, что если РФ и Беларусь договорятся и введут санкции против Украины, то они это сделают вместе со своими партнерами – Казахстаном и Азербайджаном. И у нас будет такой социальный взрыв, что люди этот ОП просто сравняют с землей.

- Будем надеяться, что до этого не дойдет. А если украинская сторона даст заднюю, Александр Лукашенко еще готов на налаживание отношений?

- Александр Лукашенко очень мудрый политик и очень хорошо относится к Украине и к украинцам. Хороших отношений с нашим президентом и с нашим ОП уже не будет. Но у него хорошие отношения с политиками, в том числе и со мной. Я готов ради своей стран навести этот мост – для потепления, чтоб у нас начался хотя бы диалог в политической сфере. Дальнейшее углубление кризиса опасно прежде всего для нас. У Беларуси есть очень большие, в военном и экономическом смысле, партнеры: РФ, Китай и Турция. Лукашенко постоянно ездит на Восток, у него был премьер-министр Ирана, он был в Таджикистане, он каждый день работает, чтобы улучшить ситуацию. Он работает над тем, чтобы рынки в связи с санкциями переориентировать на Восток. И Беларусь газом по 128 дол. за 1000 кубов обеспечена на зиму, обеспечена продуктами питания, границы закрыты. А что нам делать, когда Кулеба довел до того, что мы поругались со всеми государствами? И Кулебе пора уйти в отставку.

- Но риторика министра изменилась: "Киев больше не верит обещаниям Запада. Опыт научил Украину надеяться только на себя. А поэтому необходимо превращаться в гибкую военную державу вроде Израиля". Это действительно изменение направления мыслей или это шантаж Запада?

- Это детский лепет. Кулеба территорию Израиля сопоставил с Украиной? Их "Железный купол" может защитить ОП, ВР, Кончу-Заспу. Это ведь опять пиар. Нам его подарят американцы или продадут? Думаю, что США не пойдут на конфронтацию с РФ – им сейчас не до нас. В мире происходит передел лидерства – полюса смещаются. И они смещаются в сторону союза РФ – Беларусь, у которых партнеры Китай, Турция, Индия, Азербайджан и т. д. А по населению это полмира. Наш МИД сделал ставки не на тех и, ориентируясь только на США, завел наше страну в тупик. Может, новый министр сможет навести мосты и наладить нормальный диалог и реальные переговоры с РФ. "Минский формат" – мы слышим это восьмой год, и в этот бред народ уже не верит.

- Зеленский сказал, что есть вероятность полномасштабной войны с РФ, а Данилов говорил, что украинская армия может взять Донецк и Луганск, но не хочет массовых жертв, поэтому об этом речь не идет. Не тревожно ли вам?

- Такая ситуация может быть только в двух случаях: если такие, как Данилов, начнут операцию по зачистке Донбасса от сепаратистов, то тогда будет ответный удар, потому что Путин сказал, что это будет красной линией. В этом случае будет полномасштабная война с РФ. Второй случай: в случае третьего майдана, в случае смещения Зеленского от власти Россия введет войска в Украину. Поэтому это сигнал все "патриотам", которые хотят сместить Зеленского: если вы хотите, чтоб Украина перестала существовать, валите Зеленского. Я первый, кто будет защищать Зеленского, потому что для меня он – институция, я уважаю и люблю свое государство и я не хочу, чтоб его дальше разрушали. Зеленского народ выбрал – пусть он до конца каденции будет.

- Советник председателя ОП, представитель ТКГ в Минске Арестович заявил, что "АТО – это большой курорт для мальчиков". Это заявление прозвучало еще когда он был без должностей, несколько лет назад, но он говорит, что от своих слов не отказывается. Ему должны сделать замечание за эту риторику в ОП его непосредственные руководители?

- Не знаю. У нас столько депутатов, политиков, которым вообще никаких замечаний не делают! Меня исключили из фракции за мою политическую позицию. А я отстаиваю позицию, с которой мы пришли на выборы вместе с Зеленским. Хочу, чтоб в Украине сохранился баланс и чтоб не довели ситуацию до абсурда – до полномасштабной войны. Я за то, чтоб русский язык был свободный, как записано в Конституции, и чтоб его никто под лавку не загонял. А по поводу слов Арестовича, то я не воспринимаю его слова как оскорбление АТО. Это было его философское рассуждение о мужской сущности.

- Но там гибнут люди.

- Он говорил с иронией.

- Скажите еще, что вы поддерживаете переименование Украины на "Украине-Руси".

- Нет, не поддерживаю. Но я за то, чтоб Украина стала большой Украиной, а не малой. Я против того, чтоб из Украины делали Галичину. Украина неоднородная, разная и большая. И задача политиков – сделать политическую украинскую нацию, а не этническую. А "Русь-Украина" - это троллинг от Арестовича в сторону РФ.

- Кабмин представил бюджет на 2022 год.

- Для меня в бюджете буде важен показатель, за счет чего они хотят погасить дефицит.

- А чем наполнять доходную часть бюджета, если не займами?

- Для того чтобы заработала экономика, мало быть хорошим менеджером, нужно понимать, как работает структура экономики всей Украины. А она в основном состоит из горно-металлургического комплекса, химической промышленности, машиностроения, авиастроения, военно-оборонного комплекса, сельского хозяйства. Приходят новые экономисты и говорят, что это все совок и это надо разрушить и будущее – за IT-технологиями. Но одно другому не мешает. Не разрушайте то, что создано, создавайте новое. Проблема нашей бедности в том, что мы разрушили старые кооперационные связи и потеряли рынки из-за конфликтов. Мы подписали ассоциацию с ЕС, а новых рынков не получили. Когда политика загнана в односекторный угол, нет прагматичного подхода. Они врут, рассказывая, что они законами что-то поменяют в экономике. Никакими законами ничего не поменяешь, потому что есть законы реальной экономики. Государство должно сделать так, чтоб в Украине было выгодно производить товары и услуги. Но как может быть выгодно, если у нас нефть дорогая, газ по сумасшедшим ценам, коррупционный аппарат. Бизнес уходит. Две компании хотели начать производство мебели в Украине, а сейчас они в Беларуси строят фабрики, потому что при "диктаторском" режиме Лукашенко гораздо спокойнее работать. Для того чтобы увеличить ВВП, надо снять блокаду с Донбасса, пустить сюда донецкий уголь, это наш уголь. Нужно поднять машиностроение, но пока мы не решим вопрос с Донбассом, у нас экономика расти не будет. Никто в воюющую страну особо входить с бизнесом не хочет.

- В этом году в обмен на что депутатам будут выделять деньги на округа?

- Традиционно в парламенте хотелки мажоритарщиков были взамен голосования за бюджет. Я – мажоритарщик, и как мне быть, когда мне пишут: а что ты сделал для района, от которого ты избрался? Я все деньги направляю на медицину в Запорожье – на 5-ю городскую больницу и на Запорожскую областную больницу. Я не буду тротуары асфальтировать – для этого вы избрали депутатов местных советов. Народный депутат занимается политикой всей страны, законодательством. Нет ничего важнее, чем жизнь и здоровье людей. А люди хотят, чтоб я крыши им чинил. Я не буду им это делать. Деньги нам никто не раздает. Просто согласовывают с нами расходную часть, либо город или ОДА. И потом они проводят тендеры, делают закупки, а наша задача – только согласовать, куда эти деньги потратить. Но ты должен видеть главные проблемы на округе.

- На следующий год урезали средства на субсидии.

- Когда люди голосуют за новые, харизматичные лица, которые говорят о диджитализации, о стартапах, и им все это нравится, то они должны понимать, что избирают абсолютно правых по идеологии людей, которые не воспринимают социальную ответственность за людей, которые нуждаются в помощи. В нашем парламенте 90% социально не ориентированных депутатов, поэтому субсидии постоянно урезают. Люди сами виноваты, что повелись на эту правую, националистическую, либеральную политику, потому что левых в парламенте нет. Коммунистов запретили, а я придерживаюсь левоцентристских взглядов. Это прагматизм в экономике и социальная ответственность. Я бы не урезал субсидии, но я бы знал, где их взять.

- Какие статьи можно было бы сократить, чтобы направить средства туда?

- Самая главная ошибка – что пирог все время перераспределяют, а его надо увеличивать. Я говорю, что надо сделать так, чтобы люди зарабатывали. Наполнение бюджета идет из кармана наших граждан, а государство должно создать условия, чтобы граждане работали. А для этого нужен мир на Донбассе, решить вопросы с Беларусью, РФ, Казахстаном, Китаем, Европой, со всеми, чтобы мы стали для любых партнеров прагматичными, прогнозируемыми и стабильными. Когда мы станем такими – тогда у нас появятся деньги. А пока у нас Кулеба каждый день что-то выкидывает, у нас и дальше будет продолжаться такая ситуация.

- Один среднестатистический украинский пенсионер питается хуже, чем пленник-гитлеровец 80 лет назад. Ваш комментарий?

- Это просто позор нашего государства. Я даже не верю официальной статистике, так как на самом деле она еще хуже. Людям пора перестать вестись на всякие проекты олигархов, на яценюков, гройсманов, ляшков, смешков. Это все чушь! Нам нужно поменять политический курс – перейти к прагматичной, разумной политике. Все же знают, что Украине без России – никуда, и Россия без Украины – никуда. Нам нужно выстроить коммуникации, как мы можем нормально, мирно сосуществовать. Я первый встану в строй защищать свое государство в случае войны с РФ, но пока у меня будет хоть один шанс решить вопрос мирным способом... Этот бред, который подхватил ОП, пора заканчивать и избрать власть, которая нам говорит, куда мы должны идти. А у нас "результат на табло" и в наших карманах.

- Что в силах народных депутатов, чтобы не допустить резкого удорожания тарифов?

- Пусть Разумков инициирует отставку хоть одного министра, по вине которых это все происходит. Допустим, министра энергетики. Теоретически мы все можем и по Конституции мы должны это делать. Но фактически парламент импотентный и не способен вывести страну из кризиса. Я не верю в демократию, навязанную с Запада. Я верю в роль личности в истории. Нам нужен свой Лукашенко, человек, который своим характером, напором докажет всем, что мы можем жить по-другому.

- Юрий Витренко заявил о готовности продлить контракт с "Газпромом" при условии сохранения транзита. Будут ли переговоры "Нафтогаза" с "Газпромом" и удастся ли нам чего-то добиться?

- Любой диалог - это всегда хорошо. Когда молчат политики, начинает работать оружие. Я желаю успеха Витренко, но в позитивный результат не верю. Довели ситуацию до абсурда. Не надо было сажать Медведчука под замок, это была огромная ошибка.

- А диалог между лидерами государств возможен?

- Могу сделать прогноз, что РФ в лице "Газпрома" будет вести переговоры абсолютно в рамках коммерческой выгоды. Разумные политики понимают, что Россия хочет одного: чтобы Украина перестала быть анти-Россией, чтоб она стала самостоятельным государством, независимым от Запада. Это их видение безопасности. Я верю, что Украина, Беларусь и Россия в исторической перспективе найдут общий язык. То, что сейчас происходит у нас, напоминает мне времена Киевской Руси, когда у нас были междоусобицы. Столько раз родные браться друг друга убивали, а потом снова становились единым государством.

- Медведчуку в свое время предлагали 25% скидки на прямые поставки газа из РФ. Как вы думаете, это предложение до сих пор в силе?

- Нет, конечно. Это был в большей степени сигнал украинскому избирателю перед выборами: если вы приведете к власти пророссийские силы, то у вас будет лучше с энергетикой. Россия тоже во многом перегнула палку в отношениях с нами, начиная от газовых войн. Ющенко, правда, разорвал контракт с РФ, по которому газ у нас был по 50 долл., и получил по 250 дол. И не Юлия Тимошенко должна была сидеть, а он вместе с главой "Нефтегаза", которые этот контракт разорвали.

- Блиц.

Что произойдет, если "слуги народа" не нажмут зеленую кнопку, когда Разумков просит "поддержать и проголосовать"?

- Будет разбор полетов.

- Какое любимое занятие народных депутатов на каникулах?

- Я работаю на каникулах. А у депутатов любимое занятие – разъезжаться на округа, которые находятся на Мальдивских островах.

- На что потратите свободное время: на развлечения или развитие?

- Спорт и знания.

- Как бы вы назвали бюджет-2022?

- Как обмануть президента и чтоб мне за это ничего не было. Это я про Шмыгаля.

- Где принимаются судьбоносные решения?

- В нашей стране они принимаются в посольстве США.

- Как стать миллионером за два года работы в ВР?

- Никак. Или надо стать главой комитета.

- Вы выберете получать высокую зарплату в конверте или низкую, но "белую"?

- Высокую "белую" зарплату.

- Политиками становятся или рождаются?

- Рождаются.

- Что вы привозите в Украину из Беларуси?

- Мороженое хочется привезти. Такого мороженого нет нигде.

- Что бы вы сделали в первую очередь, если бы вернулись в детство?

- Ничего бы не поменял. У меня было счастливое детство в Советской Украине. Наше детство было гораздо лучше, чем детство наших детей сейчас.

- Спасибо.