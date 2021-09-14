Андрей Деркач: "Данилов - инициативный, трусливый, недалекий бандит"

Андрей Деркач в интервью "Стране" рассказал о причинах и последствиях введения санкций СНБО Страна.ua

Нардеп Андрей Деркач в интервью "Стране" рассказал, как он живет под двойными санкциями США и Украины и как можно положить конец беспределу СНБО.

Андрей Деркач попал в санкционные списки СНБО. Причем санкции против Деркача ввели в тот же день, когда и против "Страны" и главреда Игоря Гужвы.

Для Деркача это уже не первые санкции: в сентябре 2020 года против нардепа ввел санкции Минфин США, обвинив его в попытке вмешательства в президентские выборы. Это стало реакцией США на цикл пленок Деркача, среди которых есть записи разговоров экс-президента Украины Петра Порошенко и президента США Джо Байдена.

При этом сам Деркач относится ко всем санкциям относится по-философски. Он говорит, что по-прежнему исполняет обязанности нардепа, голосует в Верховной Раде и пользуется служебным кабинетом. Единственная сложность - не может получить депутатскую зарплату на карточку.

"Страна" встретилась с коллегой по санкционному списку, чтобы понять, какого это - быть дважды "подсанкционным", и когда наконец сломается "генератор аплодисментов" для Зеленского под названием "санкции СНБО".

- Санкции по вам и по "Стране" ввели в канун Дня независимости. Почему именно в тот день?



- Санкции ввели 20 августа, у меня день рождения был 19 августа. Такой подарок.



- К тому же, санкции ввели накануне поездки Зеленского в США. Как вы считаете, эти два события связаны между собой?



- Да, подарок подарили дважды. Второй раз Байдену под приезд Зеленского в Штаты. Изначально санкции, согласно украинскому законодательству, рассматривались как механизм блокирования деятельности иностранных граждан, которые наносят вред Украине, но к которым невозможно применить решение украинских судов. Но в интерпретации СНБО это превратилось в узурпацию власти и механизм внесудебной расправы и политического давления.



Для меня аппарат СНБО - это просто группа людей, которая отстаивает чужие финансовые и свои политические и экономические интересы. В данном случае, прежде всего, интересы "стратегических партнеров". При этом вносят местный колорит: обилечивают, рэкетируют, давят оппозицию. При Порошенко была другая история. Ему США разрешали воровать, организовывать бродячие банды радикалов по вызову, которые убивают, бьют и травят журналистов и политических оппонентов, а взамен - Порошенко должен был отдать страну под внешнее управление.



- А сейчас?



- Сейчас другая схема: внешние управители разрешили действующей власти работать вне правового поля, узурпируя власть, подменяя судебную систему. А сам Данилов - инициативный, трусливый, недалекий бандит.



- Почему бандит?



- Есть такая детская игра в интернете. Чашка Петри. Сосуд для размножения микроорганизмов. В правилах написано, что микроорганизмы должны много кушать, иначе на них нападут зеленые вирусы и разделят их на части. Так вот у нас СНБО - это чашка Петри.



Данилов использует государственный механизм в целях перераспределения чужих активов, наезда на бизнес, на прессу - подменяя собой судебные и правоохранительные органы. Он так же, как и Гонтарева рассчитывает, что потом окажется в Лондоне. В лучшем случае.



- Вы клоните к тому, что санкции СНБО против украинских граждан вводятся с одобрения США?



- И не только. А вы думаете, посольство стратегических партнеров этого не видит? Они разрешают это делать. Президенты отдают им ключи от страны. Ни одна схема, которая работала при Порошенко, не остановилась при Зеленском. Посмотрите, какое количество ОВГЗ продано с помощью близкого к Ермаку министра финансов Сергея Марченко. И мы все платим коррупционный налог. Речь идет о миллиардах, а нам "продают" очередной форум (Речь о форуме YES - Ялтинская Европейская Стратегия, - ред.).



- Что поменялось в вашей жизни после введения санкций? В момент нашего предыдущего разговора вы утверждали, что почти не ощутили никаких ограничений после санкций США. А после санкций СНБО какая ситуация?



- Заблокировали банковскую карточку, на которую я получал депутатскую зарплату. Недавно зашёл к спикеру Рады Дмитрию Разумкову и спросил, как он будет мне зарплату платить. Разумков ответил, что сам ох@ел и не знает, как.



- А кабинет вам не опечатали?



- Каким образом? Я же народный депутат Украины. Есть Конституция, законы Украины и Регламент Верховной Рады. Кроме того, введение санкции в отношении меня, как и любого другого украинца, создает правой коллапс Конституции и законов Украины. Голосовать своей карточкой в зале могу, а зарплату получать - нет. Вот такой парадокс. В моем случае, кроме имущественных прав, еще и нарушаются мои права как избираемого депутата.



- Как можем мы, участники санкционного списка, противостоять санкциям СНБО?



- Объединяться. При Порошенко мы в 2016 году создали межфракционное депутатское объединение "Forbidden To Forbid" ("Запрещено запрещать", - ред.). На согласительном совете фракций, когда принесли повестку депутату Юрию Бойко и был арестован экс-лидер партии "Укроп" Геннадий Корбан. Были арестованы представители Радикальной партии (речь идет об Игоре Мосийчук, - ред.) и партии "Свобода"… Тогда я встал и сказал, что независимо от отношений с оппонентами, это все закончится плохо. Встал и вышел, а вместе со мной ушли четыре руководителя фракций, часть глав комитетов Рады. По дороге мы рассказали в нецензурной форме Владимиру Гройсману, тогдашнему спикеру Рады, как дальше будут развиваться события. После этого и было создано межфракционное объединение из 30 депутатов. Какое-то время в нем не было необходимости. Но на днях мы приняли решение его восстановить.



- Почему?



- Сегодня власть нарушает базовые нормы Конституции и то, что гражданин Украины может быть ограничен в правах и признан виновным только по решению суда. Когда пришел Зеленский, мне казалось, что это объединение не нужно, так как пришли к власти медийные люди, которые понимают, что свобода слова - инструмент, который им самим еще пригодится. И пригодился, когда Зеленский стал президентом - журналисты своими расследованиями заметно опустили рейтинг Порошенко. А потом у Зеленского решили зачистить медийную сферу.



Да и в целом, как-то слишком много накопилось в последнее время запретов и репрессий в Украине. Поэтому я также предлагаю журналистам, правозащитникам, юристам создать общественное объединение. Есть достаточно материалов, пленок, фактажа, которые можно документировать и оформлять для последующего использования в Украине и не только.



- Немного осталось журналистов, с которыми можно объединяться.



- На самом деле много, но люди боятся. Страх - это то, чем пользуется любая власть, чтобы подавить инакомыслие. Порошенко запугивал бродячими активистами, а при Зеленском власть запугивает санкциями и думает над трудоустройством бродячих активистов.



- Вам известно, что лежит в основе санкций СНБО по вам?



- Мы подали официальные адвокатские запросы, на которые нет и не будет никакого ответа. Потому что нет никаких фактов. Их и не может существовать: санкции - это политическая внесудебная репрессия.



- Вы верите в то, что сможете оспорить санкции в украинских судах? Или надежда только на ЕСПЧ?



- Часть судей совершают громадную ошибку, не занимая позицию, а желая "пропетлять" или "прогнуться" под незаконные решения. В том числе наше объединение будет бороться не только против нарушения прав человека, а и с коррупцией. Должен быть список людей, которые принимают неправовые решения, занимаясь политической коррупцией.



Нужно собирать как можно больше документов и фактов неправовых действий власти по отношению к конституционным правам человека. Все документы будут рассекречены рано или поздно. Точно также, как в ситуации с Порошенко: я считаю его потенциальным военным и государственным преступником, и так или иначе, все его злодеяния будут раскрыты.



- Медиа не в первый раз переживают зачистку. Такое было и в 2016-2017 году, когда закрыли, например, "17 канал", пытались закрыть нас. Что дает вам надежду на то, что все позитивно закончится в этот раз?



- Мой жизненный опыт. Понимание того, что этот беспредел, который сейчас происходит в Украине, как правило, неожиданно заканчивается. Неожиданно для власти. Таких примеров была масса.



- Каких примеров?



- Все президенты на старте своей деятельности хотели что-то изменить. В голове у них была какая-то миссия, а заканчивалось все попыткой подмять под себя Конституцию, что приводило к очередному Майдану или истории "стадион так стадион". Закрыть интернет-издания не получится, а у телеканалов действительно несколько иная ситуация, так как есть беспредельная позиция Нацсовета по теле- и радиовещанию, с абсолютно невменяемыми людьми, которые, на мой взгляд, должны ответить по закону.



- Каким образом?



- Любое неправовое решение документируется. Это конкретный госслужащий, нарушающий закон и Конституцию, имеющий фамилию, имя и отчество.



- То есть, вы хотите сказать, что глава Нацсовета Ольга Герасимюк когда-то заплатит штраф?



- Почему только штраф? За превышение служебных полномочий не только штраф, а и срок. А свидетелей будет достаточно. Зная тех, кто сидит в этом Нацсовете и его аппарате, многие из них сами побегут давать свидетельские показания против Герасимюк.



- Можете ли дать временной прогноз: когда виновные в давлении на СМИ понесут ответственность?



- У нас в Украине это все происходит неожиданно. Кучма, отдавая "Криворожсталь" Пинчуку в 2004 году, тоже считал, что это будет вечным семейным активом. В октябре 2013 года Янукович был силен как никогда. Порошенко тоже считал, что на горизонте нет сильного оппонента, пока не появился Зеленский. И только осенью 2018 года он понял, что выборы пойдут не в его пользу. Тогда и появились истории с провокациями в Керченском проливе, чтобы ввести чрезвычайное положение и отменить выборы.



Эту информацию озвучу впервые: в декабре 2018-го года Петр Алексеевич планировал послать еще раз три пограничных корабля с корреспондентом СNN в тот же Керченский пролив, чтобы спровоцировать конфликт и на этой почве ввести чрезвычайное положение, повременить с выборами и заработать политических баллов у внешних кураторов. Но, благо, на тот момент министр МВД Арсен Аваков, не решился взять на себя ответственность за действия гетьмана. И эта история не сложилась.



Сегодня обсуждают тему с "вагнеровцами" - это продолжение той же истории. Эта провокация должна была пройти с участием спецслужб Украины и непонятно к чему могла привести.



Неизвестно, какая была бы реакция и последствия, если бы этот самолет с российскими гражданами с боевым опытом захватили и, возможно, посадили. Если Зеленский по каким-то причинам остановил этот процесс звонком Лукашенко, то как президент он сделал правильно.



Они, как в "День радио", все там молодцы! И этот корреспондент CNN - молодец, который вместе с разведчиками рассказывает теперь, что это хорошее дело - силой и провокацией посадить самолет. То есть, сажать самолет с Романом Протасевичем - это плохо, а сажать самолет с "вагнеровцами" - хорошо.



Но в целом, ничего не меняется. История с провокациями и использование Украины в качестве красной тряпки для РФ остается одной из задач внешнего управления… Так было при Порошенко - так продолжилось и при Зеленском.



- Как вы думаете, чья изначально это была комбинация по "вагнеровцам"?



- "Вагнеровцы" - это долгоиграющая пластинка для Зеленского и Ко. Так сказать, мы видим сегодня вершину айсберга. Отчасти - это сценарий части элиты США на стравливание Украины, России и Беларуси с одной стороны. С другой стороны, "Вагнеровцы" - это элемент внешнего управления, страшилок и конвоя для Ермака и Зеленского. "Сейчас мы покажем вам серию фильма-расследования, а через два месяца еще одну серию, а будете плохо себя вести, мы покажем весь фильм". Кстати, фильмы и сюжеты были сняты уже к 1 сентября. И перед выходом короткой нарезки CNN часть бывших руководителей и сотрудников военной разведки, которые участвовали в операции "Вагнеровцы" и давали интервью, были вывезены с территории Украины. Не менее 25 человек. Часть из них и сейчас находятся зарубежом.



- А кто их финансирует?



- Задайте этот вопрос нашим выдающимся деятелям из СНБО и Офиса президента. Они точно должны знать.



- Какой скандал для Зеленского может стать переломным? История с "вагнеровцами", коррупция на "Большой стройке"? Что?



- Когда мы обсуждаем Зеленского, мы должны понимать, что он - приговор! А наша страна находится под внешним управлением: барыгам дают грабить, а они отдают управление страной. Сам Зеленский лишь отчасти управляет ситуацией.



- И все же, что может стать для Зеленского "черным лебедем"?



- Пока об организованных извне или внутри серьезных протестах речь не идет, хотя в наших реалиях возможно все. Повод может быть разным. Сегодня, если в Украине и будет какой-то "Майдан", то это будет "Майдан мэров".

- Почему мэров?

- Сначала регионам дали децентрализацию, а сегодня их ставят в стойло, заставляя покрывать убытки от внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности центральной власти за счет местных бюджетов. Мэров сегодня "нагибают", заставляя покрывать цену на газ из местных бюджетов, что не позволяет обеспечивать жизнедеятельность городов. Но власть забывает, что каждый мэр крупного областного города имеет более 50% рейтинга, его население избрало и поддерживает.



- До местных выборов, особенно в разгар избирательной кампании, региональные элиты проявили себя. Начали хамить, дерзить, противодействовать центру, но сейчас сопротивления нет. Полный нейтралитет и умеренная публичная политика. Складывается впечатление, что власть сумела выстроить отношения со всеми мэрами, кроме Кличко.



- Вы имеете в виду, что в обход Кличко построили новые региональные конгрессы во главе с Ермаком, через которые раздают фонды регионального развития за лояльность? Не переживайте: местные элиты проявятся в самый критический и неудобный момент, когда поймут, что власть слаба. В Украине это всегда происходит в самый неожиданный момент для власти.



Все точно "посыплется", непонятно, когда, но все вокруг, включая олигархов, на которых опирается и с которыми сегодня зарабатывает власть, будут подбрасывать дрова в костер. Спросите об этом Кучму, Кравчука, Януковича, Порошенко - у всех происходило одно и то же.



- Получается, региональные элиты - главная опасность для Зеленского?



- Главная опасность для Зеленского - это его окружение, наличие в нем таких как Ермак и Данилов. Если он останется с ними и он не будет бороться с внешним управлением, то они его приведут к украинскому "Талибану" в центре Европы, который терпеть никто не станет.



- И кто будет убегать, цепляясь за шасси?



- Кто успеет.



- На американских самолетах?



- Украинский фольклор дает разные варианты ответа на этот вопрос. Мне бы очень хотелось, чтобы этого не произошло. Во-первых, это конфликт внутри страны, падение ВВП до 20-25 процентов.



Все адекватные страны, которые имеют субъектность и культуру государственности, кроме нашей, в сложной ситуации коронавируса занимаются не политическими репрессиями и перераспределением финансовых потоков, а финансируют людей, пострадавших от COVID - малоимущих, малый и средний бизнес, до 25% доходов бюджета. Много тратят на здравоохранение и образование.



У нас это происходит совершенно по-другому. До 30% денег тратится на правоохранительную систему и войну. Один президент обещал закончить войну за две недели, другой просто обещал ее закончить.



Вторая часть бюджета тратится на "стирки, мойки, большие стройки". При этом население это четко видит, если оно это не понимает с точки зрения терминов, то оно четко ощущает, что его "имеют".



- Точно народ это ощущает?



- Народ видит, что цены и тарифы растут, коррупция цветет буйным цветом, качество жизни падает. Наш президент сам заявил, что мы имеем уникальные как по количеству, так и по составу органы по борьбе с коррупцией.



Мы единственная страна в мире, где официальный коррупционер, который признан таковым решением суда, руководит большим антикоррупционным органом - НАБУ. У нас на поимку преступника тратиться в 10 раз больше, чем сам ущерб от преступления. А сам глава НАБУ Сытник прописан отдельным пунктом в соглашении между США и Украиной, что его трогать нельзя. У нас единственная страна в мире, где НАБУ гоняется на "Бобике" за СБУ и пытается выяснить, почему Чаус оказался в трусах в винницком СБУ, а не у НАБУ.



При этом еще один уникальный орган "тырит" гражданина Украины Чауса на чужой территории под возгласы прокурора и президента Молдовы, и потом бросая его где-то в винницких степях. А перед этим этот же орган, при предыдущем президенте его туда незаконно вывозит. Система построена, действительно, уникальная.



- Ваш проект "Ера-Медиа" тоже попал под санкции. Как он дальше будет работать?



- В этом проекте идет юридическая работа адвокатов. Что касается работы "Ера-Медиа", мы сделали как раз недавно интересный проект, цикл фильмов "Власть и вера" об отношениях церкви и власти за 30 лет, который был оценен зрителями. Каждый президент рассказывал о невмешательстве в церковь, а потом пытался подчинить ее своим политическим интересам. Это все основано на фактах, материалах, документах.



- Что сейчас юридически с "Ера-медиа"?



- Каждая власть и президенты, которые трогали журналистов и "Ера-медиа" в том числе, плохо заканчивали. Исторический факт. Мы оспариваем санкции, чтобы продолжить работать на базе "Ера-медиа". Невозможно говорить про будущее, если ты не анализируешь, почему так произошло. Ведь давление на нас началось не сейчас. В этом процессе в свое время активно принимали участие и Кучма, и Янукович, и Порошенко, и Аласания (экс-гласа Общественного вещателя), и Наблюдательный совет "UA:Перший", состоящий из "соросят".



Они вот уже три года, каждый год тратят полтора миллиарда денег налогоплательщиков на "Общественное телевидение", занимая 27 строчку в рейтингах. Кстати, там на днях один клоун-ведущий выступал, наехал на паралимпийцев: сказал, что много денег мы им даем. Позор. Люди переступили через себя, через свою боль и завоевывают для Украины медали на Паралимпиаде… Хорошо, что "UA:Перший" никто не смотрит. Мы же проводили расследование, как общественный вещатель получает грантовые деньги от различных государств и из бюджета и как их тратит и ворует.



- Как вы оцениваете визит Зеленского в США?



- Каждая власть живет в своей сказке и выдуманных политтехнологами реалиях. Например, меморандум по "Энергоатому", который подписали в США… Для сведущих людей просто смешно.

Во-первых, "Энергоатом" не подчинен министру энергетики, который подписывал меморандум. Он, "Энергоатом", напрямую подчинен Кабмину.

Более того, в 2007 году, когда я возглавлял "Энергоатом", мы выбирали варианты развития и строительства атомных блоков. Так вот есть экспертиза Минтранса, которая говорит, что для того чтобы провезти корпус "Вестенхаус" нам нужно разобрать 22 моста и 17 виадуков. Даже теоретически привезти корпус "Вестенхаус" на территорию существующих под строительство площадок невозможно. По размерам не пролазит. Просто по итогам визита выставляются "аватары" в виде достижений.



- Если бы вы планировали визит Зеленского в США, о чем он должен был говорить там, чтобы вам не было стыдно?



- Верните наши деньги, которые были украдены у народа Украины Лазаренко, Януковичем и Петром Алексеевичем, которые работают, в том числе, в юрисдикции США. Это десятки миллиардов долларов. Оставьте себе все санкции, если вам от этого будет легче. "Идите на хер", как в фильме "Слуга народа" со своим МВФ, прекратите лезть в нашу церковь, историю, политику, продавать реформы и строить пародию на демократию. Потому что, эта история в итоге потерпит крах. Как она потерпела крах везде, где пытались экспортировать "демократию" и мифические ценности. Это то, что я могу сказать. Но действительно, как признал Зеленский, когда человек заходит на пост президента, чувство реальности притупляется.



- А почему?



- Это глубокая тема. Власть - это элемент искушения. Ощущение власти дает чувство вседозволенности. Но когда ты попадаешь во власть несколько раз, ты понимаешь, что власть конечна. Сейчас они этого не понимают. Это невозможно объяснить, когда человек сидит в мраморном кабинете, в золоте и рюшиках.



Представьте, что человеку каждый день личный водитель говорит, что без вас машина не поедет; секретарь говорит, что без вас ничего не работает. Окружение зализывает остатки критического мышления и сомнений, рассказывая про будущую Нобелевскую премию мира. А вы смотрите на себя в зеркало и думаете, что это действительно так.



- А почему вы не допускаете, что день выглядит иначе? Зубы почистил, открываешь интернет, а там: Зеленский плохой, Ермак плохой, все сыпется со всех сторон, и ты думаешь: куда я попал?



- Так тоже бывает. Ведь любовь к себе всегда взаимна. Люди всегда успокаивают себя: я не такой плохой, как обо мне пишут все эти сволочи.



- А если это так?



- Я не встречал людей, которые не были подвержены искушениям, будучи во власти. Просто есть люди, которые с этим справляются в силу своего образования, воспитания и отношения к жизни.



- Вы можете привести пример человека, который получив власть, вел себя достойно?



- Могу. Это Мороз, Кинах, Пустовойтенко… Во многих моментах тот же Азаров.



- Почему они? Это люди, которые вели себя аскетично, не воровали, интересы государства ставили выше собственных?



- Есть такое понятие - государственник. Им было не все равно, что происходит в конкретном селе с простым человеком. Это важно. Можно ли прожить реально на минимальную зарплату и пенсию. Вот итог нашей экономической и внешнеполитической деятельности власти. Недавно Украина отмечала 30 лет независимости. Ни разу страна не достигла ВВП уровня 1991 года, разбита экономика и промышленность. По периметру нет ни одной страны, с которой мы имеем нормальные отношения. Мы со всеми в конфликте. Даже с этого года с Молдовой и Беларусью.



- Президент Владимир Зеленский на Ялтинском форуме (YES) признался, что пост главы государства отражается на его психологическом здоровье. Сказал, что иногда он теряет чувство человечности и реальности. Как вы можете прокомментировать это заявление?



- Оно неудивительно, учитывая, что сегодня государством руководит глава ОП Андрей Ермак, секретарь СНБО Алексей Данилов и внешнее управление. Но заявление не так интересно, как Ялтинская конференция.



- А что с ней?



- Это паноптикум приезжающих за деньги интуристов и журналистов, слушателей в виде селебрити, "соросят" и активистов, и частично людей, которые грабили Украину. Которые ничего не создали, но оказались в нужное время в нужном месте. А после этого они делают какие-то заявления, ставят себя в пример успеха для молодого поколения, приглашают Зеленского в качестве президента на это мероприятие.



Кто участники этого форума? Про Пинчука рассказывать не надо, можно вспомнить достаточное количество историй: начиная от "Дельта банка" и заканчивая продажей колес по тройной цене "Укрзализныце". Там же партнер семьи Байденов по компании "Бурисма", которая вставила Украину на миллионы, Александр Квасневский.

Там же выступает советник президента США Джозефа Байдена - Амос Хохштайн, бывший член наблюдательного совета "Нефтегаза". Благодаря его творческой деятельности вместе с Андреем Коболевым (экс-глава правления "Нефтегаза", - ред.) коррупционный налог на наших граждан составлял 50 евро от так называемого реверсного российского газа. Миллиардные средства, украденные у украинских граждан через завышенный тариф.



Кроме награбленного, им не стыдно было получать миллионные премии от государства Украина. А сегодня приходит их бывший коллега Юрий Витренко, нынешний глава "Нефтегаза Украины" и рассказывает, что убыток "Нефтегаза" от предыдущей деятельности составил 105 миллиардов - вот вам и эффективные менеджеры, вот вам и наблюдательные советы с интуристами, и вот вам тройные цены на газ для населения.



Вдумайтесь в этот цинизм: нас грабят, а мы же должны их за это хвалить на форумах, показывать по телевизорам. Я анализирую последствия событий. Вот что такое санкции США?



- А что это?



- 50% мировых финансовых активов принадлежит США. Основная идеология части "вашингтонского болота" и глобалистов: удержать эти 50% и не допустить перераспределение в сторону других стран. А вся история о свободе, ценностях, демократии в их понимании - это бусы, которые втюхивают папуасам. Вы много слышали заявлений либеральных демократических лидеров, посольств с осуждением санкций против издания "Страна.ua"?



- Были заявления со стороны Европы, ОБСЕ.



- Но не выстроились же в очередь в вашу защиту, как за Шабунина, Супрун или Коболева. Задача части коррумпированной элиты США - защитить возможность зарабатывать на чужой территории и сохранить свой капитал.



- Конкретизируйте, как это связано с санкциями?



- А когда возникли политические санкции против меня? Когда мы показали, как Янукович с подельниками обворовывали украинский народ с помощью выдающегося банкира Валерии Гонтаревой. Сейчас она прячется в Лондоне. За нее тогда вступился вице-президент США, мол, не трогайте выдающегося банкира.



Мы начали показывать схемы заработка средств на территории Украины, и не просто схемы, а пленки, карты, выписки из банка, таблицу DemoCorruption. Первое, что попытались "убить" в интернете после американских санкций - эту схему. Потому что папуасы не должны знать, как их обдирает старший брат. Они должны ходить на Ялтинские конференции и фотографироваться с выдающимся агентом КГБ "Валерием" Виктором Пинчуком, который финансировал фонд Хиллари.

Санкции США - это механизм защиты интересов своего легального и, в том числе, нелегально бизнеса на чужой территории, включая освоение средств международной технической помощи (денег американских налогоплательщиков). А это порядка 7 миллиардов долларов США.



- К чему такая кооперация в деятельности и санкциях приводит?



- К кризису доверия людей к власти, а в итоге и к стране. 80% населения Украины мечтают, чтобы их дети покинули страну. Это итог деятельности власти за 30 лет? Это грустно, но так и есть. Мы превращаемся в страну гастарбайтеров, которые создают ВВП другим странам. Страной айтишников, которых с Украиной связывают только платежки за тарифы. Самое страшное - не санкции СНБО.



- А что?



- Власть сейчас своими действиями накладывает санкции на будущее. Тех поколений, которые хотят жить и воспитывать детей здесь и сейчас. А то, что очередной зоолог и ларечник изгаляются в режиме рэкетиров над контрабандистами и обнальщиками - это местный фольклор. Но при этом коллективный Запад все это видит, разрешает и поощряет, под реляцию "давайте поборемся с коррупцией". Ну, давайте.



- Яркий пример - депутатские зарплаты в конвертах, которые "Страна" неоднократно разоблачала. Но тем не менее, НАБУ не возбудило уголовное дело по факту наших публикаций. Как думаете, почему?



- Это же не значит, что они не задокументировали, и главный антикоррупционер страны не отправил эти данные в Посольство США. А там эта информация накапливается для нужного момента.



- Чтобы что?



- Вести их на поводке, или чтобы они проголосовали за нужные законы. Или когда нужно будет срочно побороться с коррупцией, они достанут этот фактаж из шухлядки.



– Когда СНБО свернёт куда-то не туда?



- Если Зеленский не уберет Ермака и Данилова, то ситуация и дальше будет идти под откос. Но рано или поздно Зеленский должен понять, что борется не с теми. Ведь его основной оппонент - Порошенко. Как и оппонент всей страны.



- Почему Порошенко?



- Порошенко четко понимает, что никогда не станет президентом всей Украины. Но в определенной ситуации спровоцировать раскол страны и стать президентом части Украины ему по силам.



- При Порошенко вся правоохранительная машина беспредельно работала на репрессии, в том числе против нашего издания. Там были не только санкции, а и ограничение личной свободы - как в случае с Игорем Гужвой, которого бросили в тюрьму. И тем не менее, Петр Порошенко на свободе и не понес за это никакого наказания. Есть ли основания полагать, что Зеленский будет наказан за свою санкционную машину?



- Порошенко находится под патронатом системы международной коррупции и лоббизма, которая зарабатывает деньги на Украине. Его можно посадить не тогда, когда ты на стадионе сказал "я - твой приговор". В итоге Петр Порошенко может стать приговором Зеленскому.



- Думаете, он может?



- Петр Алексеевич? В силу опыта, способностей и миллиардного денежного ресурса, а также при наличии лоббистской крыши, он может это организовать.



Но надежда на то, что чувство самосохранения позволит Зеленскому все-таки исполнить свою угрозу "приговор так приговор". А если он действительно "устал", как он заявил на YES, то самое время ликвидировать пост президента в Украине как приз и учредить парламентскую республику. В чем я точно уверен, так это в том, что шанс у Украины и украинцев на нормальную жизнь остается всегда.

Светлана Крюкова, Анастасия Товт