"Зрада" в Витебске: Как прошел "Славянский базар" в Беларуси и почему он вызвал скандал в Украине

Телеведущая Диана Панченко, Таисия Повалий и Рената Штифель, - украинки на "Славянском базаре" в Витебске Страна.ua

В Витебске прошел 30-й по счету юбилейный музыкальный международный фестиваль - "Славянский базар", который стал самым скандальным за последние годы. Многие украинские артисты отказались принимать участие в мероприятии по политическим причинам. Других обвинили в "зраде".

Об этом пишет "Страна.ua".

Среди "отказников" оказались и украинские телеведущие - Тимур Мирошниченко и Андрей Доманский. Согласие на проведение фестиваля дали телеведущие "Першого Незалежного" Диана Панченко и Ростислав Сухачев, которые ощутили на себе хейт "ломов" и "порохоботов".

Результаты конкурсной программы: лира "Славянского базара" досталась Рухии Байдукеновой из Казахстана, гран-при детского конкурса завоевал Комнен Вукович из Черногории. Украинские участники - Рената Штифель и Даниела получили дипломы участников.

Узнавали, чем запомнится этот фестиваль и чем он отличается от предыдущих, в которых ежегодно участвовала Украина.

Какие страны представлены на фестивале

В этом году участие в конкурсной программе приняли участники из Азербайджана, Армении, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Великобритании, Гвинеи, Германии, Греции, Грузии, Дании, Египта, Израиля, Индии, Ирландии, Италии, Казахстана, Канады, КНР, Кубы, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Македонии, Мальты, Мексики, Молдовы, Польши, России, Румынии, Сербии, Северной Македонии, Словакии, Словении, США, Турции, Узбекистана, Украины, Уругвая, Финляндии, Франции, Хорватии, Черногории, Чехии, Швейцарии, Швеции, Эквадора и Эстонии.

Столько стран-участниц было заявлено на официальном сайте "Славянского базара-2021". И некоторые вопросы возникли уже в части конкурсантов.

Например, еще весной польский фонд Słowiańska Dusza, который занимается национальным отбором конкурсантов, заявляла об отказе Польши от участия в "Славянском базаре в Витебске". Но участников от Польши из афиши не убрали, хоть в фестивале искусств они не участвовали.

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С Украиной ситуация оказалась не столь однозначной.

Кто представлял Украину

Список заявленных участников от Украины на сайте фестиваля выглядел еще более расширенным.

Владимир Гришко Мила Нитич Александр Балабанов Влад Сытник София Ротару Артур Дмитрий Бабак Ирина Билык Оксана Пекун Таисия Повалий Анастасия Мартынюк Элина Иващенко Влад Сытник Наталья Бучинская Рената Штифель Даниела

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Но в итоге из 16 потенциальных участников приехали в соседнюю страну лишь трое из списка - это Таисия Повалий, Рената Штифель и Даниела.

Из тех, чье имя на слуху, в Беларусь не поехали Ирина Билык, Тина Кароль, Наташа Королева, Maruv и Олег Винник.

Оппозиционно настроенные белорусы просили этих артистов не ехать на "Славянский базар", чтобы "не поддерживать диктатора" и "кровавый режим". Вот скриншот некоторых комментариев, которые они оставили Анне Корзун (настоящее имя певицы Мaruv).

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Вероятно, были и другие непубличные отказы, ведь в первый день фестиваля от Украины выступили всего две певицы - это постоянный участник фестиваля Таисия Повалий и 27-летняя певица родом из Ужгорода Рената Штифель.

В детской конкурсной программе участвовало 16 конкурсантов. Украину представила 13-летняя певица Даниела. Гран-при детского конкурса достался участнику из Черногории Комнену Вуковичу.

За звание лучшего голоса "Славянского базара" соревновались 14 конкурсантов. В первый день они исполняли международный хит, вечером, 18 июля, представили славянский хит. Оценивать вокалистов предстояло жюри конкурса, куда вошел Александр Ермоленко (лидер группы "Сябры"), Димаш Кудайберген и Таисия Повалий.

Кстати, украинка Штифель по итогам первого вокального конкурса была на 3 месте. Она исполнила песню победительницы Евровидения-2014 Кончиты Вурст Rise Like A Phoenix (с англ. – "Восстану как Феникс"). По словам Штифель, она не просто так выбрала эту песню.

"[Это тема] перерождения. То есть у каждого в жизни бывают такие моменты, когда ты хочешь что-то новое. Наверное, и в моей жизни что-то такое случилось. Я переехала в другую страну (Рената живет на Кипре с мужем. - Ред.) и у меня началась новая жизнь, открылось новое дыхание. Именно поэтому я выбрала эту песню", - рассказала участница от Украины в интервью телеканалу "Перший Незалежний".

В финале она исполнила песню "Рідна мати моя", пропустив вперед участницу из Казахстана Рухию Байдукенову со славянским хитом "Зозуля".

То есть на открытии фестиваля и в финале от Украины выступила лишь народная артистка Украины Таисия Повалий, которая и раньше всегда призывала "не смешивать политику и культуру". На сцене она исполняла такие песни как "Панно кохання" и "Несе галя воду". Певица также назвала Витебск "творческой родиной".

"Я первая Гран-при "Славянского базара" (эту награду она получила в 1993 году. - Ред.). Счастлива, что прошли десятилетия, а я так же волнуюсь, в моей душе та же феерия. Спасибо тебе моя творческая родина, люблю тебя, Витебск и Беларусь", - сказала она.

Украинские ведущие

Изначально телеведущими с украинской стороны были заявлены Тимур Мирошниченко и Андрей Доманский, однако позже они снялись с участия. В последний момент о своем участии в мероприятии написала украинская телеведущая Диана Панченко.

"Я еду на "Славянский базар".

Да, в Витебск, да в Беларусь.

Удостоена чести открывать фестиваль в качестве ведущей вместе с коллегами из России и РБ.

Уверена, искусство и музыка должны оставаться вне политики.

Знаю, некоторые коллеги и артисты отказались от поездки. Хотя 30 лет Украина принимала участие в фестивале, побеждала, блистала.

Да, политическая ситуация изменилась. Но люди остались прежними. Именно к ним мы и едем. К людям. Я не живу в Беларуси и считаю, что не в праве давать оценку событиям в этой стране. Но я уверена - обострение отношений не принесёт пользы ни нам, ни белорусам.

Уже в четверг Первый Независимый покажет торжественное открытие "Славянского базара". С 15 по 19 июля в нашем эфире - трансляция конкурса и самые интересные моменты закулисья.

И да, несмотря ни на что, на сцену выйдут украинские конкурсанты. И украинские артисты.

Будущее - за смелыми.

До встречи в эфире!", - написала Панченко на своей странице в Facebook.

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Соведущим Панченко стал еще один телеведущий "Первого национального" Ростислав Сухачев.

Украинские националисты восприняли участие украинцев на фестивале как "зраду" и принялись оскорблять их в соцсетях, превратив праздник музыки и творчества в травлю. Больше всего досталось Диане Панченко.

"Медведчуковская пропагандистка с низкой социальной ответственностью Диана Панченко поедет к Лукашенко открывать "Славянский базар". После такого можно и не возвращаться. Теперь на ней ответственность за жертвы свихнувшегося диктатора", - написал известный "порохобот" Тарас Березовец.

"Панченко поедет развлекать Лукашенко, кинувшего в тюрьмы десятки журналистов, разгромившего все свободные СМИ в Беларуси и все независимые ГО.

Поедет легитимизировать незаконно избранного "президента" Беларуси и все, что его власть творит в этой стране", - написала шеф-редактор сайта "Детектор медиа" Наталья Лигачева, которая во времена Порошенко адвокатировала атаки на оппозиционные СМИ.

Панченко написала ответ:

"Если кому-то и давать оценку моей поездке в Беларусь, то самим белорусам. Уважаю этот народ. От них готова и к критике, и к поддержке.

Но не человеку с низкой социальной ответственностью Березовцу. Такие как вы в 2014 сделали все, чтоб страна потеряла субъектность. И это на вас, а не на мне ответственность", - завершила дискуссию Панченко.

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Позже телеведущая опубликовала фото с украинской конкурсанткой Ренатой Штифель, которую поддерживала в конкурсе.

"Друзья, сегодня важный и волнительный день! Закрытие "Славянского базара" и результаты конкурса.

Болеем за нашу конкурсантку Рената Штифель!

Трансляция на ютуб Первого независимого! Пусть победит музыка!", - написала украинская телеведущая конкурса в соцсети.

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В последний конкурсный день украинские ведущие впервые встретились на одной локации по прошествии 5 напряженных дней фестиваля и смогли поделиться своими впечатлениями.

По словам ведущих, больше всех оваций на фестивале сорвал певец из Казахстана Димаш. Также ведущим удалось пообщаться с Игорем Лихутой, продюсером и мужем Таисии Повалий.

"Он делился многими историями из-за кулис. И тот контекст, который проходит красной нитью через весь "Славянский базар" - "разве мы могли такое представить". Рассказывал Лихута и про корпоративы совместные с Зеленским, где тот был ведущим, а Таисия Повалий выступала. И про то, какие были товарищеские отношения, как хорошо все начиналось. Лихута говорил, что не мог себе даже представить, что поездка на "Славянский базар" может отозваться таким сумасшедшим хейтом", - поделились ведущие.

Действительно, президент Украины Владимир Зеленский в этом году проигнорировал юбилейный фестиваль, несмотря на то, что лестно отзывался о нем еще год назад.

В 2020 году Зеленский так говорил о "Славянском базаре": "в искусстве нет границ, его цель вдохновлять и наполнять счастьем". Также он говорил о том, что, "для искренних чувств не нужен переводчик", а единым, универсальным языком, понятным каждому, называл музыку. Республику Беларусь характеризовал как "нашего хорошего соседа и друга", желал участникам и зрителям концерта "вдохновения, творческих побед, мира и согласия".

А уже в этом году украинцы, которые выступал на "Базаре", остались без поддержки со стороны властей.

Как проходил "Славянский базар" в этом году?

XXX Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" открылся 15 июля при 30-градусной жаре. На открытии выступил президент Беларуси Александр Лукашенко, который назвал фестиваль "одним из символов становления независимой Беларуси".

"Для белорусов фестиваль стал одним из символов становления независимого государства. Да, бывали очень непростые времена. Но мы берегли "Славянский базар". И вопреки всем трудностям праздник жил", - отметил Александр Лукашенко.

Зрители встречали президента республики стоя и аплодисментами.

После Лукашенко на сцену вышел ансамбль танца, музыки и песни "Белые росы".

На гала-концерте современный ансамбль "Песняры" исполнил посвящение Владимиру Мулявину, а "Хор турецкого" воплотил хит "А я лягу-прылягу". Также на сцене выступили дуэтом Стас Пьеха и Илона Броневицкая. Наряду с признанными звездами - Ларисой Долиной, Славой, Еленой Ваенгой, Димашем Кудайбергеном, выступали и молодые артисты - Алена Ланская и Ангелина Ломако.

Николай Басков также должен был выступить на открытии фестиваля, но не смог этого сделать по состоянию здоровья. По некоторой информации, певец получил тепловой удар.

О том, как прошел "Славянский базар" в этом году можно понять по короткому видео с выступлениями звезд эстрады.

Конечно, нельзя не отметить, что на юбилейном фестивале в Витебске выступило в разы меньше артистов, чем в прежние годы. По словам экс-министра культуры и лидера оппозиции Белоруссии Павла Латушко, Лукашенко поручил ему лично убрать российских звезд из числа участников "Славянского базара" из-за слишком высокого запрашиваемого гонорара.

Так, по словам Латушко, Валерий Леонтьев запрашивал 40 тысяч евро, а Филипп Киркоров и София Ротару – по 50 тысяч каждый. Гонорар немецкой группы Modern Talking немного скромнее - 25 тысяч, а французская поп-звезда Патрисия Каас получала целых 90 тысяч евро. Конечно все это было до массовых протестов, которые публично поддержал Латушко за что и был впоследствии уволен.

То есть помимо политических причин, были и финансовые основания "срезать" число артистов.

Странная история произошла с российским критиком Сергеем Соседовым, который 20 лет был почетным гостем и ведущим.

В конце июня Соседов рассказал, что отказался быть наставником белорусского "Х-Фактора", когда ему за работу на шоу предложили вчетверо раз меньше, чем 100 тысяч долларов, которые он запросил. А в начале апреля он присоединился к бойкоту фестиваля и написал "Нет - такому "Славянскому базару"! Он для всех нас закончился".

Несмотря на резкие заявления, в итоге Соседов появился на "Славянском базаре". 17 июля его видели в рядах журналистов и с аккредитацией. А его гневные заявления в адрес фестиваля и белорусских властей исчезли со страницы в Facebook.

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Как уже говорилось, многие украинские звезды в этом году тоже не приехали, хоть были постоянными гостями прежде. Так, предыдущие годы "Славянский базар" не обходился без Софии Ротару, которая открывала фестиваль в 2019-м.

В прошлом году здесь выступила скрипачка KaDi с композицией Pulse of Ukraine, Павло Зибров, народная артистка Украины Ирина Билык, Таисия Повалий, Тина Кароль, группа Kazka, этно-музыканты Дмитрий Ципердюк и его группа Luiku, Гена Витер, Микола Гнатюк, мужской вокальный квартет "Гетьман", Виктор Бронюк и группа "Тик".

В 2018 году Maruv также принимала участие в фестивале, исполняла хиты Drunk Groove и Fhame on You.

Но в этом году, как видим, вмешалась политика, и один из немногих фестивалей в СНГ, куда еще ездили украинцы, стал для них фактически закрытым. Но вряд ли украинские артисты решили объявить бойкот именно Лукашенко. Скорее многие из них не захотели становиться объектами травли в Украине.

Анна Копытько