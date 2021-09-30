Журналисты "Першого Незалежного" на сессии ПАСЕ стали сенсацией: В Европе шокированы преследованиями журналистов в Украине

2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций в отношении телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZіK РИА Новости

В минувший понедельник в Страсбурге стартовала очередная сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, рамках которой работали журналисты "Першого Незалежного". Корреспонденты канала донесли до сотен европейских политиков, среди которых были и евродепутаты, работники МИД, министры и чиновники разных стран то, в насколько плачевном состоянии сейчас находится свобода слова в Украине. Делегаты ПАСЕ были шокированы уровнем давления на прессу при президенте Зеленском.

В своих письмах для делегатов ПАСЕ журналисты рассказали о всех притеснениях, с которыми они столкнулись в своей работе после введенных Зеленским санкций. В первую очередь речь идет о грубых нарушениях верховенства права, когда украинские власти в обход судебного порядка запретили трансляции топовых украинских каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK. После санкции коснулись и новостных сайтов. Сейчас журналисты этих медиа просто лишены возможности делать свою работу.

Такие действия украинской власти получили шквал осуждений от международных политиков, принимавших участие в сессии ПАСЕ. Европейское сообщество было шокировано уровнем притеснения свободы слова в Украине. По результатам обсуждений в ПАСЕ предложили создать специальную комиссию по расследованию, которая оценит свободу прессы в Украине. Журналисты "Першого Незалежного" буквального создали прецедент, который поможет остановить давление на СМИ в Украине.

Участники сессии напомнили власти президента Зеленского, что СМИ – это так называемая четвертая ветвь власти в стране, право на работу которой обязано гарантироваться законом. В противном случае речь может пойти об утрате Украиной статуса демократического государства.

Теперь нам остается с интересом наблюдать, как из этой ситуации будет выходить президент Зеленский. Он же понимает, что преступил закон, когда через карманную СНБО лишил работы полторы тысячи журналистов. Больше его не будут встречать на Европейских саммитах с распростертыми объятьями, он должен понимать, что никогда украинское государство не сможет называться европейским, пока его президент не будет всецело разделяться европейские ценности. А с этим у Зеленского пока что большие проблемы.

Будем и дальше наблюдать за ситуацией, но уже сейчас четко ясно, что Зеленский – больше нерукопожатный среди европейского общества.

Игорь Вальский