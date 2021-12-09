Журналисты незаконно закрытых Зеленским медиа: Румынские политики знают рецепт, который поможет украинцам

Митинг в поддержку закрытых оппозиционных телеканалов, Прага Фото из открытых источников

Об этом пишет Артем Марчевский на своей странице в Facebook.

Еще вчера мы обсуждали с нашей диаспорой в Праге незаконное закрытие телеканалов, а уже сегодня провели ряд встреч в Бухаресте.

Встречи разные и насыщенные.

Поговорили и с представителями диаспоры, и с бывшим заместителем первого премьер-министра Румынии, и с журналистами, с сенаторами и даже с местной интеллигенцией.

Месседж у всех простой: они знают рецепт, который нам, украинцам, поможет. Но при этом не сравнивают Чеушеску с нашим президентом. Говорят, один из них никогда не был наркоманом.

Артем Марчевский

***

В Бухаресте сегодня, 9 декабря, состоялась встреча журналистов незаконно закрытых Зеленским телеканалов 112 Украина, NewsOne, ZIK и Перший Незалежний с представителями украинской диаспоры в Румынии, а также с бывшими и нынешними румынскими политиками. В ходе встречи журналисты проинформировали о постоянном давлении властей Украины на независимые СМИ.

Также сотрудники медиа обсудили с представителями Румынии вопрос давления на свободу слова в Украине, после чего передали в украинское посольство обращение с требованием восстановить вещание незаконно закрытых телеканалов.

Напомним ранее более 150 украинцев, живущих в Чехии, во вторник, 7 декабря, собрались возле отечественного дипучреждения в Праге и требовали перестать оказывать давление на телеканалы в Украине.

Собравшиеся на протест представители украинской диаспоры рассказали, что ранее узнавали о новостях с родины в эфирах украинских вещателей, в частности, "112 Украина", NEWSONE, ZIK и "Першого Незалежного". Но после незаконного закрытия этих каналов потеряли доступ к разносторонней информации. В связи с этим они выступили с призывом к украинской власти возобновить работу этих медиа.

Отметим, чтобы ознакомиться с ситуацией со свободой слова в ноябре прибыли в Украину немецкие депутаты разных уровней. В частности Максимилиан Кра - член Европарламента, Петр Быстронь - представитель Бундестага, и Ульрих Зингер - депутат местного парламента Баварии. Они встретились с сотрудниками незаконно закрытых телеканалов и обсудили притеснения СМИ в Украине. Еще раньше журналисты незаконно закрытых телеканалов и интернет-изданий обратились с письмом к участникам Большой двадцатки, чтобы инициировать обсуждение уничтожения свободы слова в Украине. До этого евродепутаты Максимилиан Кра и Татьяна Жданок в Страсбурге встретились с работниками незаконно закрытых медиа и выразили солидарность с ними. А на дебатах в Сенате Франции сенатор Натали Гуле отметила незаконность прекращения работы телеканалов. К примеру "Перший Незалежний" закрыли через час после выхода в эфир по письму заместителя председателя СБУ. На притеснения средств массовой информации в Украине отреагировали в ООН, ОБСЕ, ПАСЕ и Совете Европы. А также в неправительственных организациях Freedom House и "Репортеры без границ". Коллективы незаконно закрытых медиа - передали письма президенту США Джо Байдену, канцлеру Германии Ангеле Меркель, третьему президенту Польши Александру Квасьневскому и другим мировым лидерам и политикам.