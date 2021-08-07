Журналист: Медведчук успевает налаживать экономические связи с Китаем, в отличие от власти

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук во время судебного заседания 112ua.tv

Сайт 112.ua опубликовал колонку журналиста Романа Губриенко. Его текст дословно приводит Нyser:

Экономическую политику власть симулирует "приступами" торгово-экономических размышлизмов, а экономический прагматизм подменяется апелляцией к Западу: "Вы в ответе за тех, кого приручили!"

Очередной виток противостояния КНР и США привел к обоюдному обмену санкционными ударами. 24 июля Китай Китай ввел ограничения против нескольких частных лиц и организаций США в качестве ответа на недавние санкции, примененные американцами против китайских чиновников в Гонконге. И на этом "фоне" президент Владимир Зеленский получает "запоздалое" приглашения в Вашингтон, при этом уже начав "дипломатическое заигрывание" с Пекином.

"Экономический прагматизм"

Накануне визита Зеленского в США некоторые его соратники и сотрудники неожиданно рассыпались в комплиментах Китаю, как будто и не было скандала с "отжимом" у китайцев завода "Мотор Сич".

Выглядит так, что "зеленые" изображают "отвергнутую отчаявшуюся женщину", готовую пуститься "во все тяжкие", лишь бы обратить на себя внимание охладевшего любовника. Короче, реприза "люби, корми, восхищайся - или пойду по рукам!".

Формально все это подается под соусом необходимости проводить политику экономического прагматизма. "Говорящие головы" трубят о значимости и важности торгово-экономических отношений с Китаем. "Слуги" взахлеб рассказывают, сколько, чего и на какие суммы мы экспортируем в КНР.

Во время телефонного разговора с лидером Китая Си Цзинпином президент Зеленский излучает дружелюбие и даже восхищение. "Китай – торгово-экономический партнер Украины номер один в мире. И мы заинтересованы в полной реализации потенциала двустороннего взаимодействия, прежде всего в сферах торговли и крупных инфраструктурных проектов", - цитирует Зеленского пресс-служба ОП.

Из-за океана за подобные порции комплиментов в адрес "стратегического противника № 1" могут и пожурить. Но в ОП на то и рассчитывают, пытаясь любыми способами привлечь к себе внимание.

В целом не совсем понятно, о каком потенциале говорит Зеленский. О потенциале наращивать объемы поставок в КНР кукурузы или подсолнечного шрота? "Мастерской мира" вряд ли будет очень интересен такой "важный партнер". Для сравнения, если в 1978 г. КНР экспортировал товаров на 10 млн долл., в 1985-м – на 25 млн долл., то сейчас этот показатель превысил 4,3 трлн долл.

До коронакризиса годовые темпы роста ВВП Китая стабильно достигали 8-10%, и даже в условиях замедления до уровня 3-6% годовых все равно на Китай приходится минимум 35% от всего мирового экономического роста.

Поэтому сильно дорожить "растущим чувством братства" китайцы предпочли бы с достойным партнером, предлагающим нечто больше, чем "кукурузу и дружбу на словах".

"Новые восточные братья" и "китаевед" Арахамия

Как сообщает информагентство "Синьхуа", глава фракции "Слуги народа" Арахамия восхищается компартией Китая и уже год, как не может отойти от "сильного впечатления" после прочтения книги "Си Цзиньпин о государственном управлении".

"Глава Политсовета "Слуги народа" подчеркнул, что принципы правящих партий Украины и Китая во многом совпадают, поскольку их девизом является служение народу. Арахамия высоко оценил тот факт, что, несмотря на огромную территорию Китая, КПК представлена в каждом населенном пункте страны - от небольших деревень до крупных городов. Этот опыт непременно нужно перенимать, считает глава Политсовета СН", - передает суть общения Арахамии с китайской прессой "Синьхуа".

Перенимать "слугам", в первую очередь, нужно подход Коммунистической партии Китая к фундаментальным принципам развития. "Достижения в сферах экономики, политики, культуры, общества и экологической цивилизации разделялись всем народом, чтобы народ вместе с Родиной и эпохой разделял возможности роста и прогресса", - как это описал посол КНР в Украине в своей статье к 100-летнему юбилею создания Компартии Китая.

Экономическое развитие китайцы прочно связали с пониманием прогресса.

Не отрицают колоссальных успехов КНР и на Западе. Главный экономист британского банка Standard Chartered Дэвид Манн указывал, что экономический рывок Китая - это, "возможно, самое невероятное экономическое чудо" в мировой истории. Экономисты британского банка указывали, что параллельно экономическому росту в стране быстро растет уровень охвата образования. По прогнозам Standard Chartered, к 2030 году около 27% работающих китайцев будут иметь высшее образование - это показатель сегодняшней Германии.

По данным Всемирного банка, менее чем за последних 10 лет в Китае более 850 млн человек были избавлены от нищеты. По данным КНР, с 2012 года в Китае ежегодно от бедственного положения в среднем избавлялись более 10 млн человек. За 8 лет кардинально изменилось материальное положение около 100 млн сельских жителей.

А что могут предложить "слуги" по части социально-экономической политики? Расплатиться собаками за коммуналку и стабильность застоя "эпохи бедности"? Все эти "равнения" и "развороты" – очередная незатейливая реприза "технологов" из ОП, где неведома такая категория, как мышление прагматичными, фундаментальными экономическими категориями.

Китай…? Ах! Ну конечно!

На самом деле в поведении Банковой нет и капли экономического прагматизма. До недавних пор самая крупная фракция СН в Раде не выстраивала никаких "парламентских" каналов взаимодействия с крупнейшей экономикой мира. Межфракционное объединение в ВР "Один пояс - один путь", которое занимается налаживанием диалога между Украиной и Китаем, инициировала оппозиция в лице "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука.

Он также является наиболее узнаваемы и цитируемым украинским политиком в крупнейших СМИ и информационных агентствах КНР.

Очень показательным примером является написанное на днях письмо полномочного посла Китая Фань Сяньжуна, которое он недавно написал Медведчуку. Крайне показательно, что китайский дипломат направил открытое послание политику, против которого власть во главе с Зеленским задействовала весь пресс политических репрессий.

Таким образом, очевидно, официальный Пекин дает четкий сигнал, что там следят за судьбой Медведчука и рассматривают его в качестве главного партнера, который обладает реальной политической субъектностью в Украине и с которым можно вести предметный диалог по части развития двусторонних отношений.

В своем письме посол подчеркнул, что отношения Компартии КНР и ОПЗЖ "динамично развиваются и играют незаменимую роль в развитии двусторонних отношений между Китаем и Украиной".

Хотя все рекорды информационного славословия в адрес КНР сейчас бьют "слуги" и представители власти в целом, а Арахамия уже чуть ли не наизусть начал учить книгу Си Цзиньпина и выдавать ее миллионными тиражами на украинском, а китайцы пишут "опальному" Медведчуку.

Очевидно, что Пекин понимает разницу и видит, кто в погоне за потерянным вниманием и аплодисментами, упражняется в декламации "памфлета обиженного и отвергнутого", а кто давно и последовательно говорит на языке Realpolitik и экономического прагматизма.

"Обидки" и ответы

Шумиху Банковой с "разворотом" (сдобренную чуть ли не прокитайской пропагандой и псевдорациональными размышлизмами "за экономику") Китай всерьез явно не воспринимает и подыгрывать этому дешевому преферансу точно не намерен. Более того, на фоне заявлений о "разворотах" продолжается бенефис Зеленского в репризе на одесский манер "Ой все, я обижена, ну шо ты молчишь!"

19 июля в рамках Батумской международной конференции Зеленский заявил, что предложил президенту Европейского совета Шарлю Мишелю "вынести вопрос европейской перспективы (для Украины, Грузии и Молдовы) на рассмотрение Европейского совета". В очередной раз и вопреки "хронической глухоте" европейцев Киев просится "на усыновление" в "европейскую семью".

Излияния обиды продолжились в опубликованном на днях интервью французскому журналу Politique Internationale, в котором президент пожаловался на "равнодушие" НАТО и ЕС.

"Мы не должны бесконечно оставаться в прихожей. Настал момент, чтобы эти две организации перешли на более высокую скорость и пригласили нас к ним присоединиться", - посетовал Зеленский на чувство подступающей безысходности от долгого просиживания в "тупиковом предбаннике".

Пока что гастроли Зеленского по международным площадкам и пафосные расспросы у коллективного Запада, мол, "доколе же мы в вашей прихожей побираться то будем?", привели к унизительному формату приглашения "на вашингтонский коврик" 30 августа.

Впрочем, вряд ли от общей "стратегии" власти стоило ждать чего-то большего.

Роман Губриенко