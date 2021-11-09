Журналист Кацман: Выкручивая руки, МВФ добивается от правительства Украины отказа от регулирования тарифов ЖКХ

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Судя по информации СМИ, МВФ добьется таки от правительства Украины обязательства под новый кредит – и этим обязательством будет отказ от госрегулирования цен на газ, тепло и горячую воду, что абсолютно предсказуемо приведет к резкому росту тарифов по годовым контрактам для населения.

Об этом в своем блоге "Есть ли жизнь после отопительного сезона?" пишет заслуженный журналист Украины, политический эксперт Владимир Кацман.

При этом эксперт подчеркивается, что, "хотя окончательно не озвучена сумма обещанной долларовой ссуды, выдвигаемые условия под нее, уверен, повергнут общество в шок. Тихое правительство Шмыгаля, судя по всему, готовится к выполнению "громкой задачи". Следом за окончанием отопительного сезона самый бесцветный и провальный состав Кабмина в новой истории вынужден будет приступить к исполнению железной воли МВФ".

Вызвала тревогу журналиста "прописаное требование к Украине с мая 2022 года до 50% газа ежегодно продавать на бирже "на прозрачной и конкурентной основе с равным доступом для всех участников рынка". При этом с 2024 года "Укргаздобыча" должна будет продавать на бирже уже 100% своего газа".

"Становится понятным, почему Шмыгаль и его команда были так аккуратны в обещаниях о некоей "стабильности" цен для потребителей. Звучала уклончивая формулировка "на период отопительного сезона". Я уже тогда заподозрил неладное, и увы – худшие опасения, похоже, оправдываются: после апреля ради подачки от МВФ и призрачной надежды протянуть судьбу серого правительства еще на пару месяцев, чиновники сделают заложниками выкручивания рук со стороны МВФ всех украинцев-налогоплательщиков. Ведь это они, рядовые украинцы, оплатят просчеты и головотяпство их, "керманычей" экономики. А в платежках ближайших двух лет мы увидим такие цифры, которые будут в разы больше, чем нынешние и без того заоблачные тарифы… Подлости правительственных чиновников нет предела – ведь им доподлинно известно, что и нынешние тарифы население, как говорится, "не тянет", а вот грядущего повышения многие и вовсе не выдержать", — резюмировал Владимир Кацман.