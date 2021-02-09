Журавский: Указ Президента Зеленского о введении санкций против телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne незаконный и по процедуре его принятия и введения в действие

Владимир Зеленский Офис президента Украины

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Указ Президента Зеленского о введении санкций против телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne незаконный и по процедуре его принятия и введения в действие.

Спикер парламента Дмитрий Разумков воздержался от такого решения. Он отметил, что этот вопрос обсуждался в СНБО не на заседании вживую, а в формате письменного опроса.

"Дополнительной информации или позиции от коллег, я не слышал..." - отметил председатель Верховной Рады.

Статья 9 Закона "О Совете национальной безопасности и обороны Украины" четко указывает, что: "Основной организационной формой деятельности Совета национальной безопасности и обороны Украины является его заседание. На заседаниях Совета национальной безопасности и обороны Украины его члены голосуют лично".

Кроме того, председатель Верховной Рады Украины в соответствии со статьей 10 этого закона может высказывать мнение относительно принятых решений, которое протоколируется. Это проигнорировано.

Итак, Зеленский ввел в действие Указ, без обязательной процедуры принятого решения именно на заседании СНБО путем личного голосования ее членов. Де-юре заседания не было. Поэтому Указ является незаконным и с этой точки зрения.

По аналогии все это мне напоминает прежние поспешные решения народных депутатов не на заседаниях в доме Верховной Рады Украины (Киев, ул. Грушевского, 5), а в других местах. Постановлении таким образом постановления и законы в конце концов признали как не имеющие юридической силы. Указ Зеленского ожидает такая же участь.

Виталий Журавский