Журавский: Суд имеет все основания освободить Медведчука

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

9 июля истекает двухмесячный срок пребывания под домашним арестом одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медвечука.

Уголовно-процессуальный кодекс четко указывает, что "ходатайство о продлении срока содержания под стражей подается не позднее чем за десять дней до окончания действия предыдущего постановления о содержании под стражей".

А Генеральная прокуратура это сделала лишь 6 июля. То есть сроки нарушены. Следственный судья теперь имеет все законные основания освободить В. Медвечука из-под домашнего ареста.

С правовой точки зрения эта мера пресечения уже утратила свою юридическую силу.

Виталий Журавский

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От редакции. Первый заместитель генерального прокурора Роман Говда нарушил закон, не подав вовремя ходатайство о продлении сроков следствия по делу главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука. Согласно изменениям в УПК Украины, принятым в связи с распространением коронавирусной болезни 13 апреля 2020 № 558-IX, установлено, что "ходатайство о продлении срока содержания под стражей подается не позднее чем за десять дней до окончания действия предыдущего постановления о содержании под стражей". Адвокаты Виктора Медведчука считают, что такие действия прокуроров - это "четкий умысел, направленный на ручное управление процессом принятия решения, нужного стороне обвинения".

Оригинал - на сайте 112ua.tv.