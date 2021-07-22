Журавский: КСУ имеет все основания признать неконституционными все четыре закона, которые рассматривались Радой 20 июля

КСУ УНІАН

Верховная Рада 20 июля 2021 года собралась на внеочередное заседание с целью рассмотреть 10 проектов постановлений об отмене решения Верховной Рады относительно принятия законов. В работе парламента в этот день приняло участие всего лишь 99 нардепов.

Согласно решениям Конституционного Суда Украины от 17 октября 2002 года, Верховная Рада Украины правомочна реализовать свои полномочия при условии присутствия на ее заседаниях не менее того количества народных избранников, которое в соответствии с Конституцией Украины необходимо для принятия соответствующего решения.

Это означает, что председательствующий на заседании не имел права рассматривать вышеупомянутые проекты постановлений без необходимого кворума в количестве 226 народных депутатов.

Однако внеочередное пленарное заседание по команде Зеленского открыли, провели неконституционным рассмотрение постановлений, продемонстрировав фейкову легитимность. А украинскую общественность в очередной раз ввели в заблуждение.

В статье 152 Конституции Украины сказано, что законы и другие акты по решению Конституционного Суда украины признаются неконституционными, если нарушена установленная КУ процедура их рассмотрения и принятия.

20 июля как раз это и произошло. КСУ имеет все основания признать все четыре закона неконституционными.

Злоупотребление властью и служебным положением "Слугами народа" переходит всякие границы допустимого.

Виталий Журавский