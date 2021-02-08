Журавский: Имел ли Зеленский право на аннулирование лицензии и прекращение трансляции трех ведущих украинских каналов NewsOne, 112 Украина, ZIK?

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Оригинал размещен на странице Виталия Журавского в Facebook. Президент опирается на постановление Верховной Рады "Об одобрении предложений по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении телеканалов "112 Украина" и NewsOne" от 4 октября 2018 года №9157. Кстати, телеканала ЗИК в постановлении нет.

И на этом все закончилось. Телеканалы продолжили работать.

Само постановление было неконституционное, незаконное. В законе "О санкциях" от 14 августа 2014 года № 1644-VII, Вы не найдете пункта, что такие меры могут быть применены к средствам массовой информации путем их закрытия, а также интернет-СМИ, в которых лицензий никогда не было.

В этом законе не предусмотрено, в частности, аннулирование лицензий СМИ.

Лишение право на лицензионный вид деятельности касается исключительно пользования недрами, торговлей алкоголем и тому подобное. Я хорошо помню тот день, когда в Верховной Раде голосовали упомянутый проект закона. Из него изъяли три пункта 10, 11, 12, где речь шла о санкциях к гражданам Украины и к СМИ.

В действующем законе сказано, что основаниями для применения санкций являются действия иностранного государства, иностранного юридического или иностранного физического лица, которые вредят интересам Украины. Мы имеем Уголовный кодекс. Он предусматривает наказание тех украинских граждан, которые своими действиями могут наносить реальные угрозы национальным интересам, безопасности, суверенитету и территориальной целостности государства.

Если владелец этих трех каналов господин Козак подозревается в таких действиях, то тогда вопрос: где уголовное дело против него? Из всех публичных источников нам представители власти рассказывают, что это тайна следствия. И сам секретарь СНБО Данилов заявил, что якобы есть предположения в совершении преступления казаком.

Не лишним напомнить статью 62 Конституции Украины:

"Обвинение не может основываться на доказательствах, полученных незаконным путем, а также на предположениях. Все сомнения относительно доказанности вины лица толкуются в ее пользу". Если у СБУ есть доказательства совершения правомерных действий Козаком, то их следует легализовать и представить в суд. И только в состязательном судебном процессе подозреваемое лицо определяется виновным или нет.

По факту произошло обвинение личности народного депутата Козака без доказательства в законном порядке и без установления обвинительным приговором суда.

Мы реально возвращаемся в 30-е годы, в эпоху тоталитаризма, когда граждан за выдуманной информацией объявляли врагами народа за шпионаж в пользу различных иностранных государств, казнили, а затем через десятки лет реабилитировали. Если не остановить этот процесс, то под чем неугодных властям попадет не один украинец с альтернативной точкой зрения или любая компания, которая не приемлет нынешний режим.

И в завершение. Этими каналами с многомиллионной аудиторией успешно пользовались в отстаивании своих позиций практически все представители влиятельных общероссийских партий и не только парламентских. То есть, это была открытая публичная дискуссионная площадка для высказывания различных взглядов по актуальным проблемам государства и общества. Следовательно, никаких правовых оснований к закрытию каналов нет. Типичное наступление на свободу слова, на правду.