"Ждет и боится": Зеленский узнает, чем для него обернется суд над Медведчуком во время встречи Путина и Байдена

Президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин Фото из открытых источников

Об этом пишет Никита Варламов в своем блоге на Korrespondent.net.

Приблизительно через три недели весь мир будет наблюдать за исторической очной встречей президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

Конечно же лидеры стран будут обсуждать не только двусторонние отношения РФ и США, а и мировую политику, и конечно же украинский вопрос. И снова Украину женят без нее самой, потому что даже спустя два года политической карьеры, западные "партнеры" не воспринимают Зеленского всерьез.

Сейчас вдобавок наш гарант поджал хвост и с ужасом ждет от Путина мести за судебный процесс над лидером оппозиции Медведчуком. Зеленский понимает, что сейчас лучше сидеть тише воды, ниже травы и максимум "выражать надежду, что Путин и Байден будут обсуждать Украину в той повестке дня, которую предварительно обсудят с украинской властью". Конечно с ним никто ничего предварительно согласовывать не будет.

К сожалению, Зеленского даже с натяжкой нельзя назвать "Лукашенко на минималках", который незамедлительно отреагировал на разговор Путина и Байдена о Беларуси: мол, хотите поговорить о белорусах - приезжайте в Минск, а без нас - не стоит даже тему поднимать. Украинский президент пока только ждет и боится. Точно так же, как он это делает, пока "нормандская четверка" обсуждает Украину без него. Своим молчанием он в который раз подтверждает, что он неравноценная политическая фигура на мировой арене, а опытные политики решат все и без его участия.

В итоге имеем, что Зеленский из-за своей идеи фикс "зачистить украинскую оппозицию" существенно усугубил и без того вялотекущие переговоры по Донбассу. Суд над Медведчуком – это в каком-то роде личная тема для Путина и, делая широкий анонс "ответных мер", российский лидер четко давал Зеленскому понять, что пора остановиться.

К чему все это приведет - узнаем уже через три недели.

Никита Варламов