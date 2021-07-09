Жарких: Суд над Медведчуком не юридический, а политический процесс

Суд над Медведчуком не юридический, а политический процесс. И этот процесс ответит на вопрос - имеет ли Украина право на какой-нибудь еще путь, кроме НАТО и ЕС. Вопрос не в том дойдет ли, а если дойдет, то что будет с этими организациями тогда. НАТО и ЕС - это коммунизм для Украины времен Брежнева и Щербицкого, как дойти непонятно, но очень надо, а того, кто так не думает, нужно садить за решетку.

Вопрос именно в том - один у Украины путь, или все же остается свобода выбора.

Вот решение суда по Медведчуку и скажет - есть у нас выбор, или его не осталось. Определенные политические силы решили - такого выбора у нас нет. По их мнению, чем дальше Украина от России, тем больше она Украина. Любое приближение к восточному соседу уничтожает Украину, делает ее Россией, размывает ее, делает ненастоящей. И только западный вектор способствует здоровому развитию украинской нации и государственности. А кто сомневается, то пусть задумается об агрессии России на Донбассе и в Крыму, и все встанет на свои места. Нас хотят поглотить, это яснее ясного. Если кто-то ранее колебался, то Россия сама не оставила выбора в этом вопросе - ты или украинец, и тогда ненавидишь Россию, или русский, тогда ненавидишь Украину. Яснее и быть не может.