Жарких: Суд над Медведчуком не юридический, а политический процесс
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О Медведчуке.
Суд над Медведчуком не юридический, а политический процесс. И этот процесс ответит на вопрос - имеет ли Украина право на какой-нибудь еще путь, кроме НАТО и ЕС. Вопрос не в том дойдет ли, а если дойдет, то что будет с этими организациями тогда. НАТО и ЕС - это коммунизм для Украины времен Брежнева и Щербицкого, как дойти непонятно, но очень надо, а того, кто так не думает, нужно садить за решетку.
Вопрос именно в том - один у Украины путь, или все же остается свобода выбора.
Вот решение суда по Медведчуку и скажет - есть у нас выбор, или его не осталось. Определенные политические силы решили - такого выбора у нас нет. По их мнению, чем дальше Украина от России, тем больше она Украина. Любое приближение к восточному соседу уничтожает Украину, делает ее Россией, размывает ее, делает ненастоящей. И только западный вектор способствует здоровому развитию украинской нации и государственности. А кто сомневается, то пусть задумается об агрессии России на Донбассе и в Крыму, и все встанет на свои места. Нас хотят поглотить, это яснее ясного. Если кто-то ранее колебался, то Россия сама не оставила выбора в этом вопросе - ты или украинец, и тогда ненавидишь Россию, или русский, тогда ненавидишь Украину. Яснее и быть не может.
Исходя из этих соображений, Медведчук - русский и враг Украины, а разговоры о том, что он патриот, государственник и политический лидер - только путинская пропаганда. Но есть и другой взгляд на вещи. Согласно этому взгляду не Россия растворяет Украину, а Запад. Уже растворилась передовая украинская промышленность, куда-то делось порядка 15 миллионов украинцев, исчезли выгоды транзита газа, социальные гарантии, наука и культура, передовая медицина. Из оставшихся украинцев далеко не все оказались нужного "качества". Имеются миллионы населения, которые, якобы тянут страну назад, а то и в Россию, и чем быстрее это население уедет/умрет/будет изолировано от нормальных людей, тем лучше.
Вот исходя из этих, противоположных по своему смыслу соображений, Медведчук истинный патриот Украины, надежда на ее восстановление и развитие. И дело вовсе не в личности Медведчука, а в его политике. Он не боялся договариваться с Москвой, не стеснялся своих взглядов, не только предлагал другой путь, но и активно пытался его внедрить.
И тут, как любой новатор, он должен получить либо медали и славу, либо осуждение власти и общества. И этот вопрос для Украины сегодня краеугольный. При этом каждый сценарий несет для себя последствия. Осуждение Медведчука - сигнал России, мы никогда с вами говорить не будем, только с помощью силы. Вопрос только в том, где эту силу Украина возьмет. Оправдание Медведчука - осуждение этой власти, почему Зеленский не ездил в Москву, не договаривался, не принес мир и процветание стране.
Тут тоже все просто - оправдать Медведчука, сделать шаг к миру в регионе. Поэтому не удивлюсь, если Европа разными путями будет этому способствовать. Осудить Медведчука - сделать шаг, возможно последний, к войне. Определенные политические силы ее давно ждут. Уже чемоданы собрали. Только не на фронт, а получать статус беженцев в развитых странах. А народ... в основном никуда не убежит. Он-то и заплатит за решения, вот ему-то и нужно больше всех следить за процессом, а процесс идет.
Денис Жарких