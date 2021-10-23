Зеленскому придется просить Медведчука вести переговоры с РФ по газу. С Зе РФ говорить не будет

Об этом пишет Кирилл Киквидзе в своем блоге на сайте Korrespondent.net.

Зеленский вдруг забыл, что недавно называл российский газ "грязным", и решил предложить России скидку на транзит этого топлива в Европу. На фоне плачевной ситуации с газом это решение разумное. Но есть одна серьезная проблема – с Зеленским Россия разговаривать не будет. Вообще. И переговоры вести не будет. И Зеленский это понимает. Как понимает и то, что договориться с Россией сможет только Виктор Медведчук, которого сейчас Зеленский преследует по надуманным мотивам и даже предлагал России обменять его. Абсолютно неразумная политика Зеленского. Хотя, кажется, даже после всего этого Медведчук мог бы отложить весь свой негатив к Зеленскому и договориться с "Газпромом" об увеличении транзита, потому что лидер ОПЗЖ в первую очередь думает о стране. Но, как мы все понимаем, для того, чтобы это произошло, Зе-президент должен снять свою корону и попросить Медведчука об этом. Закрыв все уголовные сфабрикованные уголовные дела.

У Зеленского абсолютно простой выбор – попросить Медведчука договориться с Россией и помочь этим стране пережить энергетический кризис, или же продолжать пустые разговоры, на которые Кремль даже не реагирует. Во втором случае все тяготы этой зимы лягут на карманы украинцев. Хотя, попустив свое эго, Зеленский мог бы помочь своему народу.

Медведчук веждь ранее уже успешно договорился с Россией о цене на газ в 175 долларов за тысячу кубов. Зеленский отклонил это предложение. Видимо, обиделся, что его заключил не он сам. Теперь по его вине Украина покупает газ в Европе по цене более 1000 грн. Как вам цена обидок президента? И это только один пример. А сколько еще таких случаев, когда личные амбиции президента стоили Украине очень дорого – и я не только про деньги. Я также и про человеческие жизни. В разрезе эпидемии, войны на Донбассе. К слову, тот же Медведчук имеет на руках эффективные решения этих проблем – договорился о производстве вакцины в Украине, разработал мирный план, который приняли Москва, Европа и непризнанные республики. Если бы Зеленский использовал эти наработки, все в Украине могло быть по-другому.

И мне теперь интересно, неужели он настолько твердолобый, что откажется от услуг Медведчука и в этот раз? И сколько еще украинцы будут терпеть этого нарцисса у власти? При Зеленском не будет ни мира, ни газа. Статью Медведева помните? Ту, где он прямо говорит – Россия не будет иметь никаких дел с Зеленским. Только с новой властью в Украине. Той, которая будет строить конструктивный диалог с Россией. Такая сила в Украине одна – ОПЗЖ и Медведчук. РФ будет вести диалог лишь с Медведчуком.

Вот и думай-те.

Владимир Александрович, попросите Виктора Владимировича решить проблему. Вы нас всех уже так достали своим упрямством.

Кирилл Киквидзе