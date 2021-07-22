Зеленского вызывают на ковер в Вашингтон, еще и затыкают рот. Позорный итог Зе-правления

Президент Украины Владимир Зеленский Страна.ua

Вчера был один из самых позорных дней в истории Украины. Президента Украины, 40-миллионного государства в Европе, в приказном тоне вызвали в Вашингтон на встречу 30 августа.

Вместо того чтобы по дипломатическому протоколу согласовать дату и время визита, какая-то пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки выходит и ставит всех перед фактом: Зеленский должен явиться в Вашингтон 30 августа. Хотя Украина просила о встрече в более ранние даты. При этом в Белом доме не могли не знать, что с 7 августа по 20 сентября Конгресс будет находиться на каникулах, что затрудняет проведение встреч украинской делегации с конгрессменами и сенаторами. Это очень похоже на жалкую подачку Зеленскому, а не на долгожданную встречу партнеров.

Простыми словами, внешние кураторы устали от Зеленского, который только и ноет о недостаточном внимании к своей персоне, но сам ничего не делает. Все та же Джен Псаки в издевательском тоне заявила, что визит Зеленского в Вашингтон покажет "несокрушимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины". Хочется обнять и плакать.

Понимая, что Зеленского вызывают на ковер, Офис президента попытался сделать вид, что дата визита все же была согласована. Играя роль крутого парня из деревни, Зеленский даже написал в твиттере пункты повестки будущих переговоров. По словам Зеленского, якобы договорено обсудить ухудшение ситуации в Черноморском регионе и на Донбассе, деоккупацию Крыма, военное и военно-оборонное взаимодействие между Украиной и США, а также "Северный поток-2". Но это, скорее, розовые мечты нашего Гаранта, нежели реальная повестка переговоров.

На днях издание Politico сообщило, что представители администрации Джо Байдена призывали Киев помолчать и не критиковать будущее соглашение США с Германией по "Северному потоку-2". Еще и пригрозили, что публичное выступление против будущего соглашения может нанести ущерб двусторонним отношениям между Вашингтоном и Киевом.

То есть высокие партнерские отношения между Зеленским и Байденом дошли до того, что президенту Украины просто затыкают рот, словно надрессированной собаке. За спиной Зеленского США и Германия договорились сотрудничать с Россией, и никто не будет спрашивать мнения Киева. Украина для США – обычная колония, с интересами которой никто не считается.

Вот это – главный итог 30 лет независимости. Конечно, Зеленский об этом не расскажет через месяц во время пафосных выступлений на Майдане. Но реальность такова, что своими же руками он довел страну до того состояния, в котором с ним самим, президентом все же, как-никак, внешние кураторы обращаются, как с собакой.

Позор!

Виктор Ружинский