Зеленский знает, что Медведчук – его единственный конкурент на выборах и поэтому испытывает перед ним нечеловеческий страх

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Давеча вышло интервью (читать – похвальная ода) Зеленского его карманным журналистам, в котором он на полном серьезе заявил, что у него "нет ни одного конкурента" на будущих президентских выборах. Ну естественно, Зеленский в который раз нам соврал. Он прекрасно знает, что его главный конкурент – Медведчук. Более того – последние месяцы он делает все, чтобы посадить лидера украинской оппозиции, потому что испытывает перед ним нечеловеческий страх.

Конечно же для такого трусливого поведения Зеленского есть свои причины. За последние два года у преЗЕдента не получилось практически ничего, в то время как Медведчук показал ощутимый результат по большинству направлений. И если бы Зеленский не вставлял оппозиционеру палки в колеса, то каждому украинцу сейчас бы жилось значительно легче.

Смотрите сами. Одна из самых больных тем для украинцев – тарифы. И вот Медведчук договорился о снижении цены на газ на 25%, что в результате бы привело к ощутимому снижению цены для потребителей. Зеленский же повысил тариф на электроэнергию на 86%, природный газ подорожал на 63% и на 12% вода.

Следующее из наболевшего – конфликт на Донбассе. Количество обстрелов растет, продолжают гибнуть украинские военные, а Зеленский толкуется о референдуме по постройке стены на Донбассе, которая отрежет эти территории если не навсегда, то очень надолго. Конечно же Зеленскому претит то, что в противовес ему Медведчук разработал мирный план, который утвердил со всеми без исключения сторонами в переговорном процессе: "ЛДНР", Россия и Европа. Да и то, что с Медведчуком в принципе ведут переговоры политики всех уровней. Сам Зеленский же стал изгоем на международной арене, с ним не считаются ни в "нормандском формате", ни проводят двусторонние встречи.

Еще одна важная тема по Донбассу – освобождение пленных. По силам Медведчука из ОРДЛО вызволили 493 человека, более полутора тысяч украинцев вернулись домой к семьям. Главари "ЛДНР" были даже готовы в одностороннем порядке передать Медведчуку четырех болеющих женщин из своих подвалов. Но здесь конечно же вмешался Зеленский и заблокировал любые процессы по возвращению украинок домой. И общеизвестный факт – за последний год Зеленский не вернул домой ни одного человека.

Дальше идем по экономике. Последствия работы Зеленского по этому направлению без преувеличения почувствовали в своих кошельках все украинцы. Деградация, деиндустриализация, деинтеллектуализация украинского государства – главные достижения президента. И есть наработки Медведчука, где он договорился о снятии в одностороннем порядке санкций с украинских предприятий. Разумеется, это дало бы возможность создать тысячи рабочих мест.

Здесь же невозможно не сказать и о позиции Зеленского по рынку земли. Пока он еще президент, то спешит распродать единственное богатство украинцев транснациональным корпорациям в интересах Запада. Медведчук же против разбазаривания украинских земель и считает, что по этому вопросу необходимо провести референдум, оппозиционер хочет слышать мнение народа.

Не менее плачевная ситуация с работой Зеленского и по медицинскому направлению. Сейчас Украина занимает первое место по росту заболеваемости Covid-19 в Европе. Тем временем Зеленский умудряется прививать депутатов вакциной Pfizer, а людям отдают остатки в виде индийских и китайских препаратов, которых хватает только на 1% населения. И с другой стороны есть оппозиционер Медведчук, который договорился о производстве в Украине одной из лучших вакцин в мире с возможностью массовой вакцинации.

Конечно, идея сравнить настоящего политика с криворожским шутом – в какой-о степени абсурдна. Ведь Медведчук доктор юридических наук, профессор. Многие годы он четок в своих убеждениях и не меняет политическую позицию, направленную на благо народа Украины. Несмотря, на введения санкций режимом Зеленского, живет в Украине и смело отстаивает свои права в суде.

Зеленский же постоянно обманывает избирателей под слоганом: "Я вам ничего не должен". В отличие от своего прототипа Голобородько, который Зеленский навязывал украинцам через свой сериал, он трусливо ездит с сопровождением кортежей и давно сбежал жить за высоким забором в Конче Заспе. Да и чего только стоит его известная на страны СНГ его особая способность – играть *уем на рояле.

Возвращаясь к нашему первому вопросу: "Кто настоящий президент для Украины?", думаю, ответ очевиден. Когда-то нам всем надоест позориться с президентом-клоуном и мы перейдем к реальным действиям для достижения мира и решения своих проблем. Конечно, нам нужен сильный лидер, которого уважает весь мир, с чьим мнением считаются и тот, кто сможет повести за собой весь народ без распрей и войн.

Игорь Вальский