Зеленский ведет страну и народ на заклание. Но долго это не продлится, Медведчук явно что-то знает

Об этом пишет Денис Жарких на своей странице в Facebook.

Войны не будет, будет хуже.

Почитал статью Виктора Медведчука с анализом статьи Медведева, многое можно узнать о будущем Украины. Медведчук, во-первых, много знает, во-вторых, обладает аналитическим умом, в третьих, имеет собственную стратегию, никогда не кидаясь из стороны в сторону и не перекрашиваясь. Несмотря на то, что автор много знает, статья не содержит ничего такого, что нам неизвестно. Но при этом Медведчук, как серьезный аналитик, складывает факты в кучу, и тут мы видим определенную картину. И из этой картины мы видим будет война или нет, что блеф, а что правда.

Первая правда в том, что украинская дипломатия, опустившись ниже плинтуса, проиграла не только России, но всем соседям, включая Венгрию, Польшу, Беларусь, Румынию, Словакию, и, до кучи, Молдавию. "Понимают ли сегодняшние руководители страны, что на международной арене после этого (статьи Медведева - авт) украинская власть выглядит как получившая жесткий ответ, утершаяся, никак не отреагировавшая на него и продолжающая рассказывать одновременно о необходимости переговоров с Россией и желании украинского генералитета проехаться на танках по Арбату? Это клиническая картина шизофрении, и предсказуемым результатом будет "нерукопожатность" и токсичность украинской власти в мировом сообществе. Это фактически шаг вывода украинской власти за ухо из клуба мировой политики" - делает вывод политик. Долго не будем причитать по этому поводу, просто обозначим, что Медведчук сказал о том, что война украинской дипломатией уже проиграна. Нет, это не значит, что не выиграет США, или, к примеру, Польша. Но Украина уже, понимаете, уже проиграла в дипломатической игре.

Что из этого следует? Из этого следует, что России просто невыгодна война в Украине, и Россия это понимает. Цитируем Медведчука: "Украинская государственная пропаганда с 2014 года построена на российско-украинской войне. Именно это является фактором игры Украины на международной арене и оправданием репрессий против оппозиции внутри страны. Но статья Дмитрия Медведева указывает на то, что Россия просто брезгует военным столкновением с нынешней украинской властью. Драться можно с равным, а Москва видит в команде Зеленского беспредельщиков". То есть, Россия, как не приходила на войну с 2014, так и не придет. Но это не значит, что она не будет действовать, еще как будет.

Далее опять цитируем: "Получается, войны, российского вторжения, которые так анонсировал Киев, не будет? Тут ситуация, к сожалению, еще хуже. Украинской власти дают понять, что Москва уверенно становится на позицию экономического удушения Украины, что по своим последствиям никак не лучше войны, а может, и хуже". То есть, Россия идет по пути экономического удушения Украины не первый год. А что Украина? А ничего, лезет в долги Западу.

Вот нищая страна в долгах и беспросветной нищете, будет ли политический кризис? А как же, куда ему деваться! Опять Медведчук: "Если украинская власть глаза проглядела, пытаясь рассмотреть российское вторжение и поведать о нем миру, то экономическую блокаду она не то что просмотрела, а слепо и глупо выстроила сама. То есть украинская власть осознанно пошла на экономическое ухудшение в стране. Более того, попытки выйти из этой блокады окружение Зеленского рассматривает как предательство и измену Родине". То есть власть сама, под бодрые марши, ведет страну и народ на заклание, в лучшем случае в долговую яму, а всех, кто хочет вытащить страну из ямы наказывает. Это не продолжиться до бесконечности, Медведчук явно что-то знает.

Постойте, а мы? Мы ведь тоже знаем, что дурить народу голову бесконечно не получится, нельзя бесконечно называть черное белым, войну миром, а нищету процветанием. Нельзя бесконечно ограбление страны выдавать за европейский выбор, а установление диктатуры победой демократии. Нельзя строить государство на лжи, ненависти и глупости. И не потому, что кто-то запрещает, а материал ненадежный, развалится все.

Денис Жарких