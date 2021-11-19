Зеленский ведет себя, как тюремщик, не делая ничего для освобождения украинцев из ОРДЛО, в том числе четырех украинок, о которых договорился Медведчук

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Об этом пишет Елена Броницкая на своей странице в Facebook.

Мирное небо над Донбассом и освобождение всех украинцев из плена ОРДЛО. Такими были одни из главных пунктов предвыборной кампании кандидата в президенты Владимира Зеленского. Прошло два года с момента его избрания, а на Донбассе продолжают стрелять, и тысячи украинцев безуспешно ждут, когда же окажутся на воле. В том числе ждут и четыре украинки - Наталья Стеценко, Светлана Довгаль, Наталья Савченко и Екатерина Котенко.

Трое из них находятся в тюрьме порядка 2 лет, еще одна - пять. Они могли бы быть на свободе со своими родными еще в январе нынешнего года. Но президент Зеленский со своей командой решили по другому. Ведь об их освобождении договорились не они, а лидер оппозиции Виктор Медведчук. Осознав, что медаль за их освобождению Зеленскому никак не удастся себе нацепить, он решил, что их освобождать и вовсе не надо. Пусть, исходя из его логики, умирают в тюрьмах.

И я не сгущаю краски. Ведь у женщин есть серьезные проблемы со здоровьем, и без надлежащего лечения, риск летального исхода достаточно велик. Но что президенту до жизни четырех своих согражданок, если непреодолимая жажда наказать Медведчука, стала идеей фикс Банковой?

Наказывать, по мнению Зеленского, лидера оппозиции можно за то, что его деятельность за эти годы была намного результативнее Банковой и всех "слуг". Простыми словами - преследование из-за банальной зависти. Ведь лидер оппозиции разработал и презентовал план по мирному возвращению Донбасса, который был принят на высоком уровне странами "нормандской четверки". Он за время конфликта на Донбассе поспособствовал освобождению сотен пленных украинцев. И это только то, что касается, непосредственно, востока страны.

В это же время Зеленский, вместо того, чтобы действовать как истинный лидер своей нации, который заботится о каждом украинце, и объединить свои усилия с Медведчуком, наоборот, ведет себя как тюремщик. Ведь что ему стоило согласиться на освобождение четырех женщин? Да ничего, кроме всеобщего уважения и признания его как настоящего главы государства.

Пока еще не стало слишком поздно, и женщины еще живы, я призываю Зеленского одуматься и дать возможность лидеру оппозиции забрать их из тюрем ОРДЛО. Ведь их смерть будет на руках президента. Как и ответственность за тех украинцев, которые могли бы уже быть со своими семьями, но продолжают пребывать в неволе из-за личных амбиций нашего президента. И я уверен, что Зеленскому этого люди не простят.

Елена Броницкая