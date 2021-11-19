Зеленский уже не сможет вывести Украину из энергетического кризиса, а Медведчук сможет

До зимы две недели, а в Украине не хватает ни угля, ни газа, ни электроэнергии. Как будем проходить отопительный сезон – известно одному лишь Богу. А вот Зеленскому, который ответственный за это, это точно неизвестно. Загнать страну в тупик он сумел, тут ума большого не надо, а вот спасать ситуацию в этой власти некому. Есть Виктор Медведчук, который быстро мог бы "разрулить" проблемы с Россией и Беларусью, но он, стараниями Зеленского и его приспешников, сидит под домашним арестом по сфабрикованным делам. Если Зеленский вовремя не одумается, то велики риски, что уже в этом отопительном сезоне нас ждут катастрофические проблемы.

Зеленский на днях записал пафосный ролик, в котором заявил, что угля для ТЭС хватит, отключений света не планируется, с ОРДЛО никаких торговых контактов не будет, а все, кто говорит о проблемах, - вруны. Что же, получается, что президент обвиняет во лжи специалистов с многолетним стажем, у которых опыта в энергетике намного больше, чем у всех чиновников Зеленского вместе взятых. На самом деле Зе-президент просто пытается скрыть от украинцев весь масштаб проблем.

Вчера Беларусь прекратила экспорт электроэнергии в Украину. Ранее Россия прекратила поставки в Украину угля и электроэнергии. На складах ТЭС угля меньше 400 тысяч тонн, хотя должно быть по плану более 2 млн тонн. Представляете, насколько Зе припекло, если его люди даже обращались по поводу закупки угля у "ЛДНР". А ведь за поставки топлива в кризис 2014 года гестаповцы Зеленского сегодня судят Медведчука. Хотя тот даже не был чиновником в то время. И тем не менее, в 2014 году власть была более профессиональной и, обратившись к Медведчуку, смогла разрешить проблему. Сегодня твердолобый Зеленский грозится стоять насмерть, но к Медведчуку обращаться не будет. Вот только в заложниках этой примитивной позиции оказалась 42-миллионная страна.

Выбор невелик – мерзнуть зимой и сидеть без света, или же давить на Зеленского, чтобы тот умерил свой эгоизм и привлек все ресурсы для выхода из кризиса. В частности, освободил Медведчука и примирился с ним ради спасения страны. Потому что в существующих условиях, когда ни от Европы, ни от США особой помощи не дождешься, только Медведчук способен договориться с Россией – страной, которая имеет необходимые нам ресурсы.

Логика Зеленского на разрыв отношений с Россией не выдерживает никакой критики, особенно на фоне того, что Запад с РФ успешно сотрудничает и призывает к этому Украину. Как видим, от такого упрямства Зеленского России ни холодно, ни жарко, а Украине очень тяжело. Так может следует подумать и поступать умнее?

Есть только момент – с Зеленским Россия работать уже не будет. Он дискредитировал себя полностью. А с Медведчуком будет. Потому сегодня у власти как раз и нужен Медведчук, а не списанный со счетов всеми странами Зеленский.

Владимир Шамин