live
Новости » Политика Читати новину українською

Зеленский ударил санкциями по Медведчуку как по главному конкуренту за пост президента

Шевчук Ярослав
Шевчук Ярослав
Владимир Зеленский и Виктор Медведчук Фото из открытых источников

Многие могли заметить, что Виктор Медведчук в последние месяцы неизменно фигурировал в замерах президентских рейтингов практически всех соцкомпаний страны. В начале февраля центр Социальный мониторинг опубликовал свое исследование, которое показало, что Медведчук, будучи единым кандидатом от ОПЗЖ, выходит во второй тур выборов вместе с Зеленским. С результатом в 15,5%. Через несколько дней Зеленским своим указом закроет телеканалы Медведчука. Совпадение?

Уже после закрытия каналов Центр Разумкова опубликовал исследование, которое показало, что Медведчуку доверяют 15% опрошенных украинцев. То есть, можно говорить, что сейчас у лидера ОПЗЖ есть некое ядро симпатиков, которое позволяет ему всерьез претендовать на второй тур на будущих выборах президента. Важно то, что рейтинг Медведчука растет, в то время как рейтинг Зеленского падает.

Такая ситуация возникла не вчера – это закономерный итог почти двухлетнего правления Зеленского. На фоне его абсолютной беспомощности вырос вполне себе эффективный и прагматичный политик Медведчук, который по факту стал некоронованным президентом Украины. Не имея официального поста и тех возможностей, что были у Зеленского, Медведчук, тем не менее, договорился о возобновлении поставок российского газа в Украину по сниженным ценам, презентовал мирный план по Донбассу, который ОРДЛО и Россия одобрили и согласились выполнять, решил вопрос с закупкой и производством вакцины от коронавируса в Украине. Это из главного. Также можно вспомнить об отмене санкций для ряда украинских предприятий, плане по восстановлению украинской промышленности и экспорта. Я это к тому, что всеми этими важнейшими вопросами должен был заниматься Зеленский, а по факту ими занимался Медведчук.

Пока власть делала вид, что в упор не замечает Медведчука, все больше украинцев понимало, что с цирком Зеленского нужно заканчивать. Отсюда и рост рейтингов Медведчука. Для многих в нашей стране он видится самым эффективным кандидатом на пост президента.

Несомненно, именно это стало причиной, которая вынудила Зеленского пойти даже по беспределу, лишь бы выдавить Медведчука из украинской политики. Зеленскому выгодно встретиться во втором туре со сбитым летчиком Порошенко, но не с Медведчуком, за которого проголосует весь юго-восток.

В этой истории понятны мотивы Зеленского, но неясно одно – а причем жена Медведчука Оксана Марченко? Ладно, закрыл каналы, обложил санкциями оппонента, но бить по жене – это как-то не по-мужски.

Ярослав Шевчук, для Skeptik.ua

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

Редакция не несет ответственности за мнение, которое авторы высказывают в блогах на страницах ZIKUA.TV

Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.

читайте также

Журавский: Власть решила включить маховик репрессий по отношению к лидерам электоральных симпатий. На мушке – ОПЗЖ Санкции против Медведчука не снизят тарифы и не принесут мир на Донбасс "Оппозиционная платформа – За жизнь": Введение санкций против Виктора Медведчука и Оксаны Марченко – репрессии, нарушение Конституции и уничтожение украинской демократии Кузьмин: Наступит время, и Зеленский за наложение санкций будет привлечен к уголовной ответственности

программы канала ZIK

ZIK | Прямий ефір телеканалу ZIK
Санкции против оппозиции. Давление на свободу слова | Ток-шоу
Санкции против оппозиции. Доходы украинцев и чиновников. Тарифы | Петр Симоненко |
Мощный выступ Безуглой. Вакцина. Убыточная
Зачем Зеленский закрыл каналы? Кто следующий? | Савченко в ток-шоу
Елена Лукаш | События на Майдане. Закрытие телеканалов. Тарифная политика | 17.02.21