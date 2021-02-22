Зеленский убеждает украинцев колоть непроверенную и неэффективную вакцину

Вакцина против коронавируса AstraZeneca Фото из открытых источников

В Украину едет одна из лучших в мире вакцин от коронавируса! Не Pfizer и не "Спутник V". Ее купили такие ведущие страны мира, как Бутан, Непал и Мьянма. Так звучит реклама какого-то очень невнятного и неисследованного препарата COVISHIELD индийского производства. И рекламирует эту водичку во флаконах сам президент Зеленский.

На кого рассчитана эта лапша? Достаточно зайти в гугл и почитать об этом препарате, чтобы понять – цивилизованный мир не считает его вакциной. Производитель не завершил промежуточное исследование вакцины на индийцах. Ее эффективность 67%, а может и ниже, говорят специалисты. Побочные эффекты включают очень часто боль, покраснение, зуд, отек, общее недомогание, чувство усталости, озноб или чувство лихорадки, тошноту.

Согласитесь, безопасней было бы уколоть себе обычную воду, чем вот эту вот сыворотку. Тем не менее, наша власть без стыда и упрека "парит" украинцам неисследованный препарат. Исключительно чтобы смыть с себя позор за провал закупок ведущих мировых вакцин. Вы же помните, как мы браво отказались от "Спутник V" с эффективностью 96%. Взамен нам так и не продали Pfizer, а вроде как пообещали вакцину AstraZeneca, которая "едет" в Украину уже несколько недель и никак не доедет. На самом деле, мы даже не знаем, едет ли она, об этом говорит только министр Степанов, который запомнится украинцам исключительно как балабол и лжец.

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Единственное, что "светит" Украине при этой власти – это мутная сыворотка, сваренная в Индии для стран третьего мира. Вот и Украину поставили в один список с Афганистаном, Непалом, Маврикием, Бутаном да Мьянмой. Доруководились. Сначала многим было смешно от провалов Зе-власти, потом людей охватила злость, а сейчас уже налицо тревога за собственные жизни. Зеленский согласился пичкать народ сомнительным препаратом, но отвечать за последствия он не намерен. Каждый в этой стране сам за себя.

Игорь Вальский